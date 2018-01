Grande Fratello a Barbara Palombelli e non Belen? GF, ecco la verità

Barbara Palombelli condurrà il Grande Fratello? Il settimanale Spy conferma le voci secondo cui è proprio Barbara Palombelli in pole position per condurre il GF nella versione “Nip”, ossia quella riservata ai “non famosi”.

Grande Fratello a Barbara Palombelli in volata su Belen, Safroncik e Ambra

La conduttrice di Forum avrebbe battuto la concorrenza di Belen Rodriguez, Anna Safroncik e Ambra Angiolini per conquistare il timone del Grande Fratello che andrà in onda su Canale 5.

Grande Fratello, perchè Barbara Palombelli è la scelta giusta

Chi meglio di lei per condurre il Grande Fratello se pensiamo che Barbara Palombelli in questo momento è la conduttrice che può vantare la maggiore esperienza tra le candidate in lizza. Infatti, sempre il settimanale Spy ha condotto un'inchiesta dalla quale risulta che Barbara Palombelli attualmente detiene il record di presenza sul piccolo schermo con 21 ore a settimana. Al secondo posto si posizionano Francesca Fialdini e Marco Liorni con 14,5 ore a settimana e al terzo posto c'è Maria De Filippi con 14 ore.