Grande Fratello Vip 2 Aida Yespica: "Ho lasciato Geppy Lama". GF VIP 2 NEWS

«Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita. Il GF VIP 2 ha mostrato chi sono nel bene e nel male. Ora che mi sono spogliata dei miei dolori, delle mie paure, non devo aver paura. Anche di camminare da sola». Così, sul numero di Chi in edicola da mercoledì 13 dicembre, Aida Yespica annuncia la fine della sua relazione con l'imprenditore Geppy Lama, a cui era legata dalla scorsa estate, dopo che al Grande Fratello Vip 2 la showgirl si era avvicinata a Jeremias Rodriguez. «Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: “Ti amo”. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro. Certo, immagino già i commenti: “Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce”. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata». E Jeremias? «È un mio caro amico».

Filippa Lagerback e Fazio: baci a Che tempo che fa dopo Bossari-Blasi al GF VIP 2

Filippa Lagerback bacia Fabio Fazio a Che tempo che fa dopo il bacio di Ilary Blasi a Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2. L'occasione è data dal monologo di Luciana Littizzetto che sottolinea il modo in cui Ilary Blasi aveva annunciato la vittoria di Daniele Bossari al GF VIP 2. "E' durato 12 secondi", dice scherzando Filippa Lagerback a proposito del bacio Bossari-Blasi. E così Filippa corre verso Fazio per baciarlo. Ilary Blasi nelle scorse ore aveva commentato a Verissimo il bacio a Daniele Bossari: "Erano quindici anni che non baciavo uno così", ha detto anche lei scherzando la conduttrice del Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova coppia segreta. GF VIP 2 NEWS

Grande Fratello Vip 2 c'è un'altra coppia. Dopo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ecco Ivana Mrazova e Luca Onestini. Secondo alcuni indizi è nato un amore dentro il reality appena concluso su Canale 5. Aida Yespica durante una diretta che raccontava una cena con alcuni protagonisti del GF VIP 2: “Ma ragazzi questa coppia, Ciccia e Luca.. Top“. Poi una foto social di Luca Onestini. “Nostalgia Way, il regalo più bello del GF….” ovviamente post accompagnato da una foto di lui con Ivana. Quindi video che Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno postato sulla propria bacheca Facebook domenica mattina: Luca Onestini manda baci a pioggia con la dedica “Ivanina solo per te”.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: “Filippa ha dovuto sopportare tanto”. GF VIP 2 NEWS

“All’inizio, quando mi hanno proposto di fare il “Grande fratello Vip” ho subito detto di no perché pensavo di non riuscire a farlo”. Queste le parole di Daniele Bossari, trionfatore di “Grande Fratello Vip”, in un’intervista esclusiva in onda sabato 9 dicembre a Verissimo, parlando della sua vittoria al reality di Canale 5.

Ai microfoni del talk show racconta: “Poi ci sono state due persone che mi hanno convinto, Filippa e, soprattutto, ha insistito una persona che ora non c’è più, ed è proprio scomparsa mentre ero nella casa. Questa persona – prosegue Daniele – è il mio agente Franchino (Tuzio ndr). Dal momento in cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza”.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: "All’inizio non volevo fare il Gf Vip". GF VIP 2 NEWS

Daniele nei mesi trascorsi nella casa ha raccontato di un suo periodo molto lungo e buio che lo aveva portato ad isolarsi da tutti. A Verissimo confida: “Il periodo di autodistruzione è durato 6 anni. Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono e se non rispondi, prima o poi la gente non ti chiama più. Per la depressione mi sono rifugiato nell’alcol. Bere – aggiunge – mi dava l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato”.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: “Il periodo di autodistruzione è durato sei anni”. GF VIP 2 NEWS

A Silvia Toffanin che gli chiede quale sia stato il momento più basso prima della risalita, risponde: “E’ successo prima di quest’estate. Una mattina mi sono guardato allo specchio dopo una notte di pianto e dopo l’ennesimo attacco di panico. Lì mi sono detto ‘cosa stai facendo?’. Da quel momento – chiosa – è iniziata la risalita e Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e accompagnato in questo percorso”. Proprio su Filippa, che nella penultima puntata del reality ha ricevuto in diretta nazionale da Daniele la proposta di matrimonio, il conduttore dice: “Lei ha dovuto sopportare tanto. Filippa ha avuto la pazienza e la forza di lasciarmi libero, aiutandomi però con tutte le sue forze. Ora ci siamo riuniti, rifusi. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine”.

Infine, sulla sua vittoria a Grande Fratello Vip afferma: “Non mi aspettavo di battere Giulia De Lellis, perché la consideravo la favorita”.

Grande Fratello Vip 2, puntata speciale di Verissimo. GF VIP 2 NEWS





Sabato 9 dicembre su Canale 5 Silvia Toffanin e Ilary Blasi hanno condotto insieme una puntata di Verissimo interamente dedicata a “Grande Fratello Vip”. In esclusiva, in studio, per una grande reunion, tutti i finalisti dell’edizione appena terminata che ha raggiunto numeri da record in tv e sul web. Posto d’onore a Daniele Bossari che ha rilasciato la sua prima intervista tv da vincitore del reality. Per raccontare le emozioni, gli aneddoti e le curiosità mai svelate sui loro 84 giorni passati nella casa più spiata d’Italia, ospiti in studio: il secondo classificato Luca Onestini e poi i finalisti Ivana Mrazova, Giulia De Lellis (con il fidanzato Andrea Damante), Aida Yespica e Raffaello Tonon.

Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis: "Sarò un po' ignorante, ma non stupida" . GF VIP 2 NEWS

"Lo ammetto, sulla mia cultura c'è parecchio da lavorare, ho preso altre strade, ma non me ne pento. A 21 anni si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all'istituto d'arte. Sarò un po' ignorante, ma di certo non sono una stupida», ha detto Giulia De Lellis in un'intervista a Il Giornale a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2. "Spero che ora mi arrivi qualche opportunità, per fare un percorso e maturare. Mi piacerebbe fare la conduttrice, un passo per volta. Ideale di riferimento? Alessia Marcuzzi ha un bel modo di fare, naturale. E mi piace come gestisce i social", racconta poi la De Lellis che si lascia alle spalle l'esperienza del GF VIP 2 e guarda al futuro.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: ora nozze con Filippa Lagerback. GF VIP 2 NEWS

“È un gioiello di scena, per me poteva essere anche di gomma, di carta, di qualsiasi materiale. L'importante è che un simbolo, è il simbolo del nostro amore". Filippa Lagerback parla dell'anello che le ha dato Daniele Bossari nel corso del Grande Fratello Vip 2 chiedendole di sposarlo. Nel corso di Che tempo che fa, la compagna del vincitore del GF VIP 2, seduta al tavolo accanto all’esperto di preparativi di nozze Enzo Miccio, ha discusso dei dettagli della cerimonia. Sembra non sarà celebrata in Svezia, né sull’Isola di Pasqua, idea che aveva tirato fuori Bossari ai compagni nella Casa. La data delle nozze verrà decisa da entrambi ora che è finito il Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi: sorpresa dai figli. Totti commossi. GF VIP 2 NEWS

Sorpresa durante la finale del Grande Fratello Vip 2 quando i figli di Ilary Blasi le hanno portato la prima busta della serata. La conduttrice del Gf Vip 2 non si aspettava di vederli in studio. Quando Isabel, Chanel e Cristian l'hanno raggiunta gli occhi della Blasi si sono riempiti di lacrime: "No va beh, ma voi siete fuori. Cosa ci fate qui".

Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi: sorpresa dai figli. Totti commossi. GF VIP 2 NEWS - IL MESSAGGIO PER LA BLASI

Tutti commossi... Totti commossi... sì anche Totti si è commosso. Si trovava dietro le quinte, si è commosso. Quando Ilary Blasi ha aperto la busta ha letto il messaggio emozionante. Non c'era scritto il nome dell'eliminato al Grande Fratello Vip 2, ma "mamma per noi hai vinto tu". La conduttrice a stento è riuscita a contenere le lacrime ed emozionata ha proseguito la diretta del Gf Vip 2.





Grande Fratello Vip 2, Bossari vince. Ultima sexy doccia Yespica. GF VIP 2 NEWS

Daniele Bossari vince il Grande Fratello Vip 2. Aida Yespica all'ultima doccia nella Casa. Si chude un'edizione da record per il GF VIP 2. I numeri dell'Auditel certificano il trionfo di Canale 5 e Mediaset che ha puntato sul reality.

Ascolti tv Grande Fratello Vip 2 trionfo con Bossari. GF VIP 2 NEWS E AUDITEL BOOM

Ultima puntata da record per Grande Fratello Vip 2 che lunedì sera, in prima serata su Canale 5, è stato seguito da 5.569.000 telespettatori e dal 30.93% di share (33.15% sul target commerciale). Il momento della vittoria di Daniele Bossari al GF VIP 2 ha visto un telespettatore su due davanti al teleschermo: 55% di share pari a 6.800.000 spettatori. La finalissima ha raggiunto numeri da capogiro anche tra i giovanissimi: 50% di share tra i 15-19 enni e il 45.85% di share sul target 15-34 anni. La seconda edizione di Grande Fratello Vip 2 chiude con una media d’ascolto eccezionale: oltre 4.850.000 telespettatori e il 25.7% di share. Grandissimo successo anche sul fronte social: oltre 22,8 milioni di interazioni totali tra Twitter e Facebook.

Da guinness anche i numeri che Grande Fratello VIP 2 e' stato capace di generare sul web: 112 milioni di video visti su tutte le piattaforme digital. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «Grandi ascolti, grandi risultati e grande soddisfazione. Questa edizione di “Grande fratello Vip” è stata “virale”. Un’ operazione multipiattaforma senza precedenti, grande esempio di televisione proiettata al futuro, in grado di raggiungere, nello stesso istante, vette record in TV, sui social e sul Web. Ogni settimana, per 3 mesi, GFVip ha saputo rinnovarsi: appassionando, emozionando, divertendo e facendo riflettere ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza. Il primo ringraziamento va a Ilary Blasi, magnifica e ineccepibile padrona di casa, al suo partner lavorativo sempre attento e sagace, Alfonso Signorini e alla travolgente ironia della Gialappa’s Band. Ma il cuore di GFVip si nasconde in una poderosa macchina produttiva accesa ogni giorno h24: grazie e complimenti, quindi, a tutte le figure professionali Mediaset ed EndemolShineItalia che ne hanno fatto parte, agli autori, capitanati da Andrea Palazzo, a Paolo Bassetti. Arrivederci alla prossima edizione».

Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi bacia Bossari. Yespica colpo di scena. GF VIP 2 NEWS

Grande Fratello Vip 2 con tanti colpi di scena nella finale. Non la vittoria di Daniele Bossari (secondo favorito per i brokers dietro a Giulia De Lellis e in rimonta nelle ore che precedevano la diretta del GF VIP 2 su Canale 5). Un bel momento è stato quando è uscita Aida Yespica con l'arrivo di Giuseppe, il fidanzato. Baci e abbracci: "Sei bellissima, ti amo".

Grande Fratello Vip 2, che bacio tra Ilary Blasi e Daniele Bossari! GF VIP 2 NEWS FOTO

E' Daniele Bossari il trionfatore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. E, in un'edizione dominata dai baci tra i concorrenti, non poteva mancare un clamoroso bacio finale. Ecco Ilary Blasi che bacia Daniele Bossari sulla bocca. FOTO

Daniele Bossari vince il GF Vip 2017 "E' la mia rinascita" [diretta finale]

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 non ha deluso le aspettative regalando ai telespettatori una finale ricca di sorprese e di colpi di scena. I finalisti Aida Yespica, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Ivana Mrazova, Luca Onestini e Raffaello Tonon si sono trovati a dover combattere contro i propri amici e alla fine Daniele Bossari ha trionfato, premiato dal televoto.

GF VIP 2, ecco la cronaca della serata finale del 4 dicembre minuto per minuto

21:45

Inizia la puntata: Abito corto per le ragazze e completi scuri per i ragazzi per questa ultima puntata. Ilary Blasi parla con Raffaello Tonon che si lascia andare a un commovente ricordo della madre. Una sorpresa anche per Luca Onestin: un ricordo del padre dentista. "Saresti il dentista più desiderato d'Italia" dice Ilary. Luca conferma le dicerie: "Ho stretto un bellissimo rapporto con Ivana, che è bella fuori, ma ancora di più dentro, ma ha un ragazzo fuori da qui". Ivana: "Tra noi solo amicizia".

Ci avviciniamo sempre più al verdetto del televoto tra Luca e Raffaello il nome del 5° finalista.

22:15

Chiuso ufficialmente il televoto, Raffaello 'Io ho mangiato e gustato la mela' anche Luca è d'accordo 'arrivato fin qua' non cambia niente. Sorpresa in studio per Ilary 'i figli di Francesco Totti in studio: "Mamma per noi hai vinto tu".

L'ultimo finalista è Luca Onestini.

"Raffaello mi dispiace" dice Ilary. "Ma cosa?! Sto arrivando in studio!"

Aida abbandonata dagli altri finalisti. Aida e Daniele al televoto, aperto il televoto. Luca ufficialmente salvo per questa volta.

22:30

Sorpresa per Daniele Bossari. "Daniele guarda le stelle in cielo", per lui le parole commoventi della figlia e della futura moglie, Filippa. La figlia Stella lo raggiunge nella casa. Saluto molto tenere tra i due che si rivedono dopo mesi di lontananza.

Una sorpresa anche per Aida Yespica con un video che riassume la sua esperienza al Grande Fratello. Viene coinvolta in un ballo scatenato con Cristiano Malgioglio: "Mi piacerebbe che fosse Aida a vincere Grande Fratello".

Ma per lei non è ancora finita: per lei nella casa il fidanzato Giuseppe, con cui scambia tenerissimi baci. Signorini: "Goditelo questo Geppy".

Arriva in studio Raffaello Tonon, primo eliminato della serata. Loda il carattere di Luca Onestini.

Daniele Bossari: "Il pubblico dovrebbe salvarmi per il percorso che mi ha cambiato qua dentro. Ho preso ogni decisione con il cuore". Aida: "Qui avete visto la vera Aida, sono una mamma, do una mano a tutti... Ma non mi viene".

Il pubblico ha deciso: Rimane in finale Daniele Bossari. Aida Yespica viene eliminata dal pubblico.

Chiuso ufficialmente il televoto Aida Yespica esce dalla casa. Ora in corsa in 4. 2 uomini Daniele Bossari e Luca Onestini e 2 donne Giulia De Lellis e Ivana Mrazova.

23:30

Daniele Bossari sceglie di eliminare Giulia De Lellis. Giulia De Lellis sceglie Daniele Bossari. Ivana Mrazova nomina Daniele Bossari. Luca Onestini è l'ago della bilancia e sceglie di eliminare Giulia De Lellis.

AL TELEVOTO DANIELE BOSSARI E GIULIA DE LELLIS. I due favoriti di questa finale.

Daniele Bossari racconta la sua vita prima del Grande Fratello e del suo cambiamento nella casa: LA SUA STORIA. Il messaggio inaspettato dei genitori di Daniele, la mamma: "Non vediamo l'ora di abbracciarti e di stringerti".

00:15

Chiuso il televoto. Secondo Daniele Bossari sarà la vincitrice del Grande Fratello. Dopo questo voto rimarranno in 3.

Giulia De Lellis eliminata a sorpresa dalla finale. Perde il televoto contro Daniele Bossari.

00:42

Giulia De Lellis in studio dopo l'eliminazione per rivivere i momenti più belli nella casa. "Io sono sempre stata me stessa". Signorini: "Ti ho osservata nella casa, mi è piaciuto il tuo rapporto con Ivana. Dato che vieni seguita da tantissimi non dimenticare la responsabilità che hai, da te ci aspettiamo grandi cose". E finalmente può riabbracciare il fidanzato.

Luca Onestini riceve un messaggio dal fratello, a cui è legatissimo: "Il nostro legame è unico e indissolubile e resterà sempre così". Luca stringe la mamma arrivata a sorpresa nella casa.

00:56

Chiuso ufficialmente il televoto: i tre finalisti sono riuniti. "Il vip che deve rinunciare alla vittoria è Ivana Mrazova". Rimangono in gara solo Daniele Bossari e Luca Onestini. Ilary Blasi apre l'ultimo televoto.

1:15

Luca Onestini e Daniele Bossari spengono le luci della casa e vanno nello studio.

E' ufficiale: il vincitore del Grande Fratello Vip 2 è Daniele Bossari!

Daniele Bossari è il vincitore di questa edizione 2017 del Grande Fratello vip. Daniele è stato semplicemente se stesso confessandosi anche intimamente davanti le telecamere del Grande Fratello e con i suoi compagni di avventura nella casa.

Il conduttore ha deciso di aprire il cuore e raccontare le sue parti più oscure. Un passato di successo ma poi tanti momenti tragici che emergono dalle parole di Bossari. Tanta tristezza, l'alcool e un senso di autodistruzione che lo hanno portato a dire cosa c’era prima dell’inizio del reality.

Ma quello che più di tutto commuove il pubblico sono le parole dedicate a Filippa, la sua compagna che lo ha fatto reagire: Ecco le parole di Daniele che hanno commosso il pubblico. Forse è grazie a queste parole che è riuscito a farsi amare in questa seconda edizione del Grande Fratello Vip e meritare la vittoria.

"Il telefono non squillava più. Ho iniziato a bere tantissimo, mi facevo schifo. Mi stavo autodistruggendo e mi sono allontanato dalla mia famiglia. Ho provato a ripulirmi con la forza di volontà, mi ripetevo: Che c…o stai facendo? L’occasione per ripartire è arrivata con il Grande Fratello. Mi ha dato la forza di rialzarmi e andare avanti, è stata una rinascita. Ero vulnerabile, ma ho incontrato Filippa che mi ha salvato. Ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita, mi è sempre stata accanto. Stella è arrivata sull’onda di questo amore, è il senso delle nostre vite"