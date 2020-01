Gwyneth Paltrow lancia "l'odore della mia vagina". Candela sold out

Gwyneth Paltrow ha messo in vendita "l'odore della mia vagina" ("This smells like my vagina") all'interno di una candela. Di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo.

L'odore della vagina creato da Gwyneth Paltrow è un profumo. Fragranza che miscela geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro alla rosa damascena e ai semi di ambretta. L'attrice lo ha chiamato "This smells like my vagina". Ora vi raccontiamo com'è nato il nome provocatorio.

L'odore della vagina by Gwyneth Paltrow è nato da una battuta tra la star di Hollywood e il profumiere Douglas Little. I due stavano lavorando a una fragranza e lei ha esclamato: «Uhh..questa puzza di vagina». Una battuta che è diventata un caso di marketing.

La candela "This smells like my vagina" è stata messa in vendita da vendita Gwyneth Paltrow sul sito di e-commerce "Goop" al prezzo di 75 dollari ed è andata esaurita in 24 ore. Il profumo viene descritto come «divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato». Inutile dire che il nome del profumo ha spaccato il pubblico dei social netowrk.

Gwyneth Paltrow tra l'altro aveva già un precedente che aveva creato una bufera tra il pubblico. Lo scorso agosto l'attrice americana aveva promosso la pratica della sauna vaginale, ossia un trattamento di vapore ed erbe dalla Corea, dove viene chiamata chai-yok, un cerimoniale da ripetere dopo ogni ciclo mestruale.