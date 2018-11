Hostmaker sul podio del Deloitte Tech Fast 50 Awards

Hostmaker, la società di gestione degli affitti a breve termine per le case, è stata decretata terza da Deloitte nel “Tech Fast 50 Awards” che analizza le aziende tech in più rapida crescita nel Regno Unito, registrando uno straordinario +6,445% in quattro anni.

Nata nel 2014 da una idea di Nakul Sharma, imprenditore e Superhost di Airbnb, Hostmaker è incentrata su una piattaforma digitale che gestisce i servizi dei soggiorni “a breve” sollevando i proprietari di casa da qualsiasi problematica tipica di questo genere di rental. Sede principale a Londra, oggi Hostmaker opera anche a Parigi, Cannes, Roma, Firenze, Lisbona, Barcellona, Madrid e Bangkok facendo affidamento su oltre 500 dipendenti.

"La tecnologia – commenta Nakul Sharma, CEO e fondatore di Hostmaker - è sempre stata al centro del nostro business, e siamo entrati tra i leader di settore sin dall'inizio grazie alla nostra sofisticata suite di prodotti tecnologici. Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti come uno dei business tecnologici in più rapida crescita: le nostre soluzioni tech ci consentono di guardare avanti con piani di crescita più ambiziosi che mai".

Negli ultimi quattro anni Hostmaker ha creato un menu di soluzioni tecnologiche innovative e all'avanguardia da importare in una delle industrie più rilevanti, il turismo, migliorando e sofisticando il concetto di viaggio. Il suo team di esperti ha varato in questi anni strumenti digitali intelligenti ed esclusivi per promuovere sempre migliori esperienze per gli ospiti generando così la rapida crescita che ha portato al Premio di Deloitte.

Tra le prestazioni che offre Hostmaker vanno inclusi i servizi di logistica con personale qualificato dallo standing a cinque stelle; shootings fotografici dell’appartamento, valutazioni quotidiane del mercato (prezzo dinamico) per massimizzare i profitti di chi affitta, personale specializzato per l’accoglienza e le relazioni con gli ospiti nonchè interventi mirati da parte di interior designers. Hostmaker, inoltre, ottimizza gli annunci favorendo l’inserzione in tutte le piattaforme attraverso la creazione di algoritmi che riescono a determinare il prezzo corretto per ogni casa. La startup è anche in grado di coordinare perfettamente il personale sul campo grazie a strumenti di pianificazione che armonizzano la logistica e facilitano il lavoro dei managers. Di recente, la società ha investito in una piattaforma di prenotazione proprietaria - Stayy with Hostmaker – progettata per utilizzo online sia per i viaggiatori che per gli inquilini affinché possano reperire ovunque le migliori case che offre il mercato.

Il team di ingegneria, guidato dal responsabile delle tecnologie Ankur Bhatia, opera anche da remoto attraverso strumenti ottimali atti a favorire la creazione di prodotti esclusivi e proprietari: dai sistemi di prenotazione rivolti al cliente all'ottimizzazione della catena di fornitura e alla gestione delle operazioni sviluppate internamente. Le piattaforme utilizzate sono NODE.JS e PYTHON, quest’ultimo prevalentemente per il backend.

I prodotti core, ideati appositamente per Hostmaker per facilitarne la leadership nel settore, includono:

- PREZZO DINAMICO:

Un algoritmo proprietario, progettato per massimizzare il reddito degli host , permette di creare una strategia di prezzo per ogni casa. Sono molti i fattori che entrano in considerazione; tra questi posizione, stagionalità e medie di mercato. Ciò permette al team di stabilire in modo efficiente i prezzi del portfolio delle proprietà gestite da Hostmaker. Il motore determina i prezzi in tempo reale, distribuendoli automaticamente sui diversi canali.

- ORGANIZER:

Costruito per rendere efficiente al massimo il team operativo che coordina le consegne della biancheria, gli addetti alle pulizie, le squadre di manutenzione e i welcome wizards che attendono e danno il benvenuto a tutti gli ospiti quando arrivano. Lo “scheduling dashboard” crea un programma giornaliero efficiente per tutto il personale in campo. Tutto questo è alimentato da una combinazione di algoritmi e fonti di dati. Il problema è modellizzato in Python e suddiviso in difficoltà risolte da OR-Tools. OpenStreetMap e OpenTripPlanner, integrati con i dati del trasporto pubblico, vengono utilizzati per calcolare le rotte ottimali per far arrivare il personale in tempo.

- APP MOBILE PER I COLLABORATORI:

Per comunicare al meglio le informazioni create dalla dashboard, Hostmaker ha creato un’app mobile attraverso la quale si può visualizzare la pianificazione giornaliera e un elenco dei lavori schedulati in ogni casa per garantire al meglio lo svolgimento del lavoro. L'applicazione contiene delle funzioni in grado di migliorare la qualità del servizio di consegna, tra cui Tracking GPS, il feedback sullo stato della casa, l’aggiornamento dell’orario qualora il personale fosse in ritardo e varie altre strumentazioni. L’app inoltre fornisce informazioni sui servizi al personale di prima linea: dal concierge agli addetti alle pulizie passando per i drivers che trasportano la biancheria e per i rescue manager. L'app mobile, denominata "Hostmaker Operations" è disponibile sia in Apple Store che in Google Play Store. E’ stata sviluppata utilizzando la “piattaforma nativa reattiva”, facendo leva sul team di ingegneri e sulle forti competenze Java.

- SISTEMA DI GESTIONE PER TEAM:

Il sistema di gestione PMS (property owner dashboard) consente di acquisire dettagli su ogni casa del portfolio Hostmaker. Qui vi si trova tutto: dalle informazioni relative all’ indirizzo e trasporto fino alla data in cui avviene la raccolta della differenziata da parte della municipalità. Il PMS funziona come sistema di back-office e fornisce tutte le informazioni ad un unico centro, incluse le prenotazioni integrandosi così con i gestori dei canali per la ridistribuzione a tutte le divisioni.

- SISTEMA DI GESTIONE PER PROPRIETARI:

Creato per gli host affinché possano avere sotto controllo le prestazioni del proprio portfolio immobiliare, la dashboard fornisce ai proprietari di casa i dati in tempo reale relativi a occupazione prenotazione e guadagno - tutto attraverso un’interfaccia molto semplice. Utilizzando la dashboard, gli host possono controllare la disponibilità della loro casa con un clic e visualizzare i prezzi di prenotazione, impostati dinamicamente in base ai movimenti del mercato. La dashboard è perfettamente integrata con tutte le applicazioni di Hostmaker, inclusi l'algoritmo di determinazione dei prezzi, i sistemi di gestione delle proprietà e la dashboard di pianificazione. Ciò consente a Hostmaker di pianificare in modo efficiente i servizi di gestione delle proprietà in base alle richieste degli host.