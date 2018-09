I primi 60 anni di Diners in Italia a Taste of Rome

E' una storia di intuizione, genialità e capacità di anticipare il futuro quella di Diners Club International®, che ieri, giovedì 20 settembre, ai Giardini Pensili dell’Auditorium Parco della Musica, ha festeggiato i suoi primi 60 anni nel mercato italiano. Il celebre e storico marchio, che ha introdotto un metodo di pagamento innovativo dando il via a una nuova categoria di prodotto, ha scelto di celebrare questa importante ricorrenza con un evento speciale nell'ambito della settima edizione di Taste of Roma, il Festival degli Chef che avvicina il grande pubblico alla cucina stellata, di cui Diners è partner ufficiale.

Una cena di compleanno in grande stile che ha riportato gli ospiti direttamente al 1958 nell'atmosfera magica della Dolce Vita che Diners ha festeggiato con gli chef stellati Heinz Beck, Cristina Bowerman e Riccardo Di Giacinto. In un tripudio di musica e profumi d’altri tempi, tra piatti gourmet, alta cucina, vini pregiati e lo champagne di Taste of Roma, un evento esclusivo ha accolto 100 ospiti. Con Giglio Del Borgo, direttore generale Diners Club Italia, sono intervenuti tra gli altri, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, il regista e direttore artistico del Teatro Sistina Massimo Romeo Piparo con la moglie, l'attrice Samuela Sardo, il costituzionalista ex Presidente Rai Roberto Zaccaria, il conduttore Rai Andrea Vianello, l'attore Paolo Conticini e l'imprenditore Roberto Wirth.

In un continuo viaggio tra passato e presente, il cibo ha avuto un posto speciale. A interpretare il 1958 3 grandi chef stellati di Taste of Roma, ognuno con 2 portate: Heinz Beck ha presentato i fusilli corti bucati con ragù di coniglio su spuma di carote, polvere di funghi porcini liofilizzati e crema di Grana Padano e ancora l’insalata di mele, sedano e salmone con caviale Calvius; Cristina Bowerman ha preparato il Maritozzo con sarda affumicata, giardiniera, stracciatella e panna allo yuzu e l'Orzotto come un risotto cacio e pepe affumicato, limone, ricci di mare e tartufo San Pietro a Pettine; Riccardo Di Giacinto con il Riassunto di Carbonara e il Pollo alla cacciatora. Con loro anche il ristorante Alfredo alla Scrofa e le sue famose fettuccine. A riempire i calici, l'Enoteca Trimani Vinai in Roma ha selezionato le etichette migliori con i grandi vini dell’epoca.

Tra grandi successi popolari e brani swing e jazz, l’elegante trio Ladyvette composto da Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi ha trascinato gli invitati nel mood della Dolce Vita. Un corner fotografico allestito con un’originale vespa degli anni ’50 ha regalato agli ospiti uno speciale ricordo della serata.

Oggi, Diners Club International è un marchio riconosciuto a livello mondiale che soddisfa le esigenze di clienti selezionati, offrendo accesso a oltre 800 lounge aeroportuali in tutto il mondo e fornendo a società e proprietari di piccole imprese una gamma completa di soluzioni di gestione delle spese. Accettata in oltre 190 paesi, milioni di esercizi commerciali e fornendo accesso a oltre 1,1 milione di sportelli bancomat, Diners Club International è oggi riconosciuto dai suoi soci come un marchio qualificato in tutto il mondo.