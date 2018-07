Iannone: "Sesso con Belen non mi basta mai". Marcuzzi seno in bella vista. E..

Iannone: “Il sesso con Belen non è mai abbastanza”

Andrea Iannone si racconta ai follower e spiega il suo rapporto con Belen Rodriguez smentendo le voci di crisi. Anche se – mentre lei vola a Ibiza e lui si prepara alla gara di MotoGp (al Sachsering): “Il sesso con Belen? Mai abbastanza”. “Stai ancora con Belen? Sì”, risponde seccamente Iannone a un fan. “Quanto è bona Belen? Per me è unica” “La tua storia più importante? Indubbiamente quella che vivo oggi!” “Ami più le moto oppure Belen? Due amori diversi ma che entrambi mi sono sfuggiti di mano”. E ancora. “Ma tu e Belen vi siete lasciati? Compra i giornali la prossima settimana e vedi cosa dicono e fammi sapere anche a me. Grazie” Dì la verità, Belen viaggia sotto le coperte? Belen viaggia ma sai che io corro... no?” “Ancora fidanzato? Sì!” “Sei in buoni rapporti con Gustavo e Veronica? E con Santi? Persone speciali per me...” “Ma quanto sei fortunato ad avere Belen... Essere fortunati a volte significa anche essere molto invidiati”.

Alessia Marcuzzi, seno in bella vista

Alessia Marcuzzi sempre più sexy. La conduttrice Mediaset con un body color carne regala un balletto sexy e divertente. Ma l'occhio dei follower cade sullo splendido seno della showgirl, reduce dai successi negli ascolti tv con l'Isola dei Famosi 2018.

Belen, selfie allo specchio in slip

Belen sempre protagonista sui social network. La Rodriguez regala uno scatto e un video in cui appare solo con gli slip addosso, seduta a bordo del letto davanti a uno specchio. Poco dopo la showgirl argentina si mostra con gli abiti addosso pronta per una nuova giornata. Comunque la si veda Belen è sempre regina indiscussa di bellezza.

Michela Persico sexy a Forte dei Marmi la compagna di Rugani della Juventus

Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, scalda l'estate di Forte dei Marmi. La bella giornalista viene paparazzata con un trikini bianco che mette in mostra il suo fisico al top. Per la Persico un po' di relax dopo una vacanza itinerante con Rugani tra Dysney Paris, Maiorca e l'Isola del Giglio.

Ilary Blasi, sensuali trasparenze a Balalaika - GALLERY DELLE VIP

Balalaika, le sexy trasparenze di Ilary Blasi: lady Totti punta su guepiere e reggiseno. La conduttrice punta a un nuovo nude look dopo quello del Wind Summer Festival che mette in risalto il suo fisico davvero top. Nella stessa puntata, andata in onda su Canale 5 (con Bobo Vieri special guest star), invece Belen ha fatto sfoggio di un look molto sobrio ( completo nero composto da shorts e tob con maniche lunghe a sbuffo)

Ilary Blasi, vestito trasparente al Wind Summer Festival 2018

Ilary Blasi ipnotizza gli spettatori della prima puntata del Wind Summer Festival 2018 con un abito trasparente (ricoperto di paillettes brillanti) Uel Camilo che ha esaltato la carica sensuale della presentatrice. Trucco impeccabile, curato dal suo make up artist di fiducia Claudio Noto, capelli ben raccolti e in una morbida coda alta a cura dell'hair stylist Alessia Solidani. Tra l'altro divertenti siparietti divertenti nel corso della serata trasmessa da Canale 5 come quello che ha coinvolto proprio Ilary Blasi (conduttrice con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia) con Emma Marrone. La cantante salentina ha dato prova delle sue capacità canore con un acuto da applausi a scena aperta. Poi ha invitato la conduttrice a imitarla, ma Ilary ha steccato. Le prossime puntate del Wind Summer Festival andranno in onda il 9, 16 e 30 luglio.

GIULIA DE LELLIS TOPLESS DA SOGNO! E bacia Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante riaccendono la passione. Gli scatti pubblicati in esclusiva da "Chi" mostrano alcuni momenti del loro weekend in Sardegna. I due si abbracciano e si baciano in mezzo al mare. E la De Lellis mostra un topless da 10 e lode. "Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci. Viviamo per noi, per godere l'uno dell'altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così", ha raccontato Andrea Damante.

Cecilia Capriotti nuda in doccia... GOSSIP E GALLERY DELLE VIP

CECILIA CAPRIOTTI ha pubblicato su Instagram un video cult! Nel filmato, la showgirl ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi è seduta in doccia coperta da una pioggia di polvere dorata. Lei bellissima e sensuale, i suoi follower felicissimi del regalo l'hanno riempita di complimenti.

Panariello con la bellissima fidanzata Claudia Maria Capellini a Forte dei Marmi GALLERY VIP

Giorgio Panariello con la fidanzata Claudia Maria Capellini e il loro piccolo cagnolino Pochy si concedono qualche ora di relax sulla spiaggia di Forte dei Marmi. La 25enne compagna del celebre presentatore e comico sfoggia un fisico da urlo (al punto che molti la paragonano a un modello di bellezza del calibro di Belen). Modella originaria di Cremona, Claudia Cappellini fa coppia fissa con Giorgio Panariello da circa un anno: tra i due è un amore difficile da paparazzare, visto che preferiscono star lontani da feste mondane e fanno vita più riservata.

BELEN, ballo sensuale in piscina

Belen Rodriguez - in vacanza a Ibiza con la famiglia - regala ai fans una clip su Instagram in cui si cimenta in ballo sexy a bordo piscina e sfoggia un costume che esalta le sue forme super. Nel video postato la Rodriguez non mostra solo il suo lato sensuale, ma appare anche molto dolce nelle vesti di madre affettuosa mentre abbraccia il piccolo Santiago.

Alba Parietti topless di spalle

Alba Parietti a Ibiza regala un topless di spalle e slip minimal che esaltano il lato B e le splendide curve della showgirl.

Elisabetta Canalis, seno esplosivo: il bikini non lo contiene

Elisabetta Canalis, in spiaggia a Carloforte, sfoggia un seno super tanto che il bikini non riesce a contenerlo. "È indubbio che si sia rifatta il seno di almeno una o due taglie: può essere passata da una seconda abbondante a una quarta", dichiara a "Gente", in edicola da venerdì, un noto chirurgo estetico, Clemente Zorzetto. I fan si sono accorti di questo décolleté abbondante qualche tempo fa e ipotizzavano una seconda gravidanza di Elisabetta Canalis oppure una visita dal chirurgo estetico. Elisabetta Canalis non si è mai pronunciata. Clemente Zorzetto, a proposito dell'ipotesi gravidanza, dichiara ancora: "Se così fosse, sarebbe tutta più morbida. Una donna incinta di poche settimane non può avere già un seno così prosperoso. Invece, ha introdotto due protesi al silicone e il lavoro compiuto dal collega è stato fatto molto bene".

Raffaella Fico mozzafiato a Mykonos con Alessandro Moggi

Raffaella Fico e Alessandro Moggi festeggiano i due anni d'amore (e presto potrebbe esser tempo di matrimonio) con una vacanza a Mykonos. "Qui riusciamo a goderci la nostra vera vacanza da soli e che dire: siamo innamorati come il primo giorno", di Moggi Jr a Chi. Lato B spettacolare e forma super per Raffaella Fico che si gode questa 'luna di miele', mentre la figlia Pia è rimasta a Napoli con la nonna.

BELEN NUDA: VERSIONE MADRE NATURA. GALLERY VIP

Belen pubblica una foto artistica davvero bella. Un bianco e nero con vedo non vedo, senza slip e senza reggiseno. Belen in versione Madre Natura. In questi giorni la Rodriguez era stata avvistata a Ibiza con la famiglia e Andrea Iannone (a proposito: crisi - o presunta crisi - superata tra i due). Mentre su Instagram spopola con la foto e un “Desnuda que la naturaleza no se equivoque y si ti hubiera querido con ropa, con ropa hubieses nacido” come didascalia. Belen cita una famosa canzone di Ricardo Arjona.

Christina Aguilera: topless per promuovere il nuovo album

Christina Aguilera sceglie il topless per promuovere il nuovo album Liberation. La cantante ha scelto una strategia di promozione aggressiva, che comprende una foto in topless. L’album è stato rilasciato il 15 giugno: è una raccolta di ballate e brani R&B su cui la Aguilera era al lavoro da 5 anni. L’immagine promozionale mostra Christina in topless in uno scatto in bianco e nero realizzato da Milan Zrnic.

Ilary Blasi slip sexy e trasperenze a Balalaika. Casalegno topless e... GALLERY VIP

Ilary Blasi sempre sexy! La presentratrice di Balalaika (programma di Canale 5 sui Mondiali 2018) va in onda con trasparenze in tuta rosa cipria Uel Camilo e slip chiari che si vedono in trasparenza. Il giorno prima Belen aveva scherzato in diretta con lady Totti: “Sotto al pantalone non ci sono le tasche ma nemmeno le mutande”. Ed ecco la risposta della Blasi: slip in bella vista. “Volevo fare una domanda a Ilary“, le dice il Mago Forrest: “Ma questo è un vestito o una tac? Tra l’altro senza liquido di contrasto!”. “Non ce n’è bisogno”, scherza Nicola Savino.

Alice Sabatini, vacanza bollente col fidanzato

Alice Sabatini si sta godendo una vacanza all'Isola d'Elba con il fidanzato Gabriele Benetti. Amore, baci, e coccole per Miss Italia 2015 (che mostra un fisico stupendo: lato B e décolleté da 10 e lode in bikini). I due lo scorso agosto erano stati sulle bianche spiagge di Playa del Carmen (vedi gallery). E il giocatore di basket aveva scritto una bellissima dedica social alla fidanzata: "Semplicemente GRAZIE. Ti Amo". E l'amore tra i due a distanza di qualche mese prosegue ancora a gonfie vele...

Elenoire Casalegno topless a Formentera

Eleonoire Casalegno regala un topless doc. Lo soubrette è a Formentera per un po' di meritate vacanze. Scesa solitaria in spiaggia ha optato per prendere un’abbronzatura uniforme e ha deciso di togliersi la parte di sopra del costume. Per la felicità dei paparazzi di “Nuovo”.

Claudia Galanti lato B da urlo a Forte dei Marmi

Claudia Galanti in spiaggia con i figli Tal e Liam a Forte dei Marmi. Costume nero sexy per la showgirl paraguaiana che mostra un fisico davvero spettacolare e un lato B top. Per la gioia dei paparazzi che scattano le foto. Nei giorni scorsi Claudia Galanti è stata ospite di un applaudito showcooking ed è alle prese con la preparazione di un piatto di gnocchi conmozzarella di bufala e pomodoro: «Adoro cucinare e poi metterei la mozzarella ovunque», ha raccontato a Oggi la prorompente soubrette paraguaiana «ma di origini italiane». Datemi un romanzo e mi vedrete addormentare, datemi un libro di cucina e potrei finirlo in una notte. Il cibo mi piace in ogni forma: da cucinare, da mangiare, anche da leggere», le sue parole a Oggi.

Paola Perego topless a Formentera

Un anno dopo il topless di Formentera, Paola Perego fa il bis. La presentatrice - paparazzata dal Settimanale Nuovo - si concede una tintarella semi-integrale sotto lo sguardo del marito Lucio Presta. Mostrando un fisico sempre al top. Poi la coppia si concede il relax in acqua tra baci e abbracci...

Erjona, l'ex di Dzemaili topless alle Canarie

Erjona Sulejmani in topless alle Canarie. L'ex di Dzemaili si gode il sole delle Canarie in topless e regala un video piccante ai suoi followers su Instagram. Curve mozzafiato per la bellissima showgirl in vacanza a Fuerteventura.

Emily Ratajkowski nuda su Instagram

Emily Ratajkowski nuda allo specchio e nuda sul divano: due foto d'autore per Vanity Fair. "Oggi quello che voglio mostrare di me in ogni momento è il mio modo di decidere", confessa la modella al magazine. Lei che è regina dei folllower: sono 17,7 milioni su Instagram. "Quello che pubblico su Instagram è la mia vita, sono cose che ho fatto in diverse situazioni. A un certo punto mi sono accorta che i social network erano uno strumento che potevo usare per lavorare. L'evoluzione è stata graduale, naturale, organica".

SILVIA PROVVEDI LATO B SPETTACOLARE E IL TOPLESS SI INTRAVEDE

Silvia Provvedi ha pubblicato uno scatto in topless: quel che si vede è il fondoschiena in primo piano e uno scorcio di seno. “Fate come me... L'intelligenza prima di tutto”, ha commentato con grande ironia a corredo del post.

Aida Nizar senza slip al GF 2018? Cecilia Rodriguez topless e la Canalis...

Aida Nizar show nella diretta del Grande Fratello 2018. Ma andiamo con ordine. Quando Lucia Bramieri è entrata in studio (era stata eliminata) e ha iniziato a parlare, Aida Nizar le ha dato le spalle. Poi è partito un botta e risposta tra le due. La showgirl spagnola ha iniziato a girare per lo studio. Barbara D'Urso, conduttrice del GF 2018, le ha tirato le orecchie: "Se non ti calmi, vado in camerino, mi cambio e ti faccio sedere io". A questo punto, Aida Nizar ha esclamato: "Io invece sono senza mutande". Sarà vero? Chissà.

Kim Kardashian nuda su Instagram. Ma è caos polemiche...

Kim Kardashian nuda su Instagram: uno scatto che viene postato In piena campagna pubblicitaria per il suo nuovo profumo KKW Beauty il cui packaging riproduce esattamente le curve seducenti della socialite. L'ultima foto osé di Kim Kardashian però è finita nel mirino delle polemiche perché troppo audace.

Cecilia Rodriguez topless alle Maldive (con Ignazio Moser)

Uno dei post social più belli di queste settimane è certamente quello di Cecilia Rodriguez che, a inizio maggio era alle Maldive (al Bravo Club di Alimathà), insieme a Ignazio Moser (prosegue a gonfie vele l'amore iniziato nella Casa del Grande Fratello Vip 2). E tra gli scatti della coppia emerge anche il topless della sorella di Belen. Un vedo-non vedo davvero sensuale che ha guadagnato quasi 200mila like dei followers di Cecilia. Ad ogni modo per la Rodriguez e Moser la vacanza è finita, nelle scorse ore la coppia ha assisitito a una tappa del Giro d'Italia, corsa tanto cara a Francesco Moser (padre di Ignazio) che la vinse nel 1984.

Elisabetta Canalis senza reggiseno, scollatura doc per la bellissima Eli

Elisabetta Canalis regala una foto bellissima (allo specchio) ai suoi fans (1,8 milioni su Instagram). Abito mozzafiato con scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno. “Sei sempre bellissima... magnifica... una bomba...”, i commenti dei follower. La Canalis è tornata in America dopo qualche giorno in Italia e condivide anche uno scatto molto dolce con la figlia: “Tu sei l’amore della mia vita, la ragione per cui ringrazio Dio ogni giorno, la mia migliore amica, il mio incubo peggiore, la persona che mi fa più ridere e commuovere allo stesso tempo. Ti amo da morire amore mio!”, scrive Eli a corredo della foto.

Charlotte Mckinney senza veli su Instagram. VIP SENZA SLIP LE FOTO

Charlotte Mckinney è una delle regine di Instagram. La 24enne modella e attrice americana ha milione e trecentomila follower. Una delle sue ultime foto, dove si mostra senza veli, sta facendo il giro del web. Charlotte Mckinney il popolo degli sportivi forse se la ricorderanno perché fu protagonista di un famoso spot in cui appariva senza reggiseno durante il Super Bowl 2015. Da lì in poi la sua carriera ha conosciuto un'ulteriore ascesa: il film Baywatch le ha consegnato idealmente l'eredità di Pamela Anderson e sono in molti a vedere in lei la nuova Kate Upton...

Belen Rodriguez, la gonna si solleva: incidente hot

Belen pronta in aeroporto è stata tradita da una folata di vento che ha alzato la gonna. Una scena che ricalca quella che rese famosa Marilyn Monroe. I paparazzi di Chi riescono a cogliere l'attimo e le foto dello splendido lato B di Belen sono servite.

Katy Perry, incidente hot nella puntata di "American Idol". KATY PERRY HOT - L'incidente

Abito strettissimo e cortissimo. Katy Perry cade e rimane "intrappolata" sul palco mentre balla a American Idol, trasmissione in cui è giudice. Durante il ballo della concorrente Michelle Susset Katy Perry si alza e si unisce, ma l'abito strettissimo e i tacchi alti la fanno cadere, senza che riesca più a rialzarsi finché non intervengono a darle una mano.

Elisabetta Gregoraci. che topless su Instagram!

Ecco su Instagram il topless altamente erotico di Elisabetta Gregoraci: la showgirl si mostra a seno nudo e fa impazzire i fan.