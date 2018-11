Ibrahimovic-Milan? Parla Zlatan: "I Los Angeles Galaxy sanno quello che..."

Milan, Ibrahimovic: 'Non parto in prestito. I Galaxy sanno cosa voglio'

Zlatan Ibrahimovic durante il media day organizzato dai Los Angeles Galaxy ha parlato del suo futuro. Milan o ancora MLS? Lo svedese ha spiegato: "Non andrò in prestito, non ne ho bisogno, questo è sicuro. Se scelgo una squadra mi impegno solo per quella, sono concentrato solo su quella. Ora sono qui, vediamo quello che succede. I Galaxy hanno i loro desideri, io ho i miei e il club li conosce bene. Sanno quelle che sono le offerte che ho ricevuto, sanno quello che chiedo. Penso positivo, anche il club è positivo. Non sono preoccupato".

Milan-Suso, la grande novità sul suo futuro: incontro a Casa Milan per il rinnovo di contratto

Il Milan vuole blindare Suso. Dopo le voci di mercato che danno Real Madrid e Chelsea pronte a dare l'assalto al talento spagnolo, a Casa Milan la dirigenza rossonera, il procuratore Alessandro Lucci e il padre di Suso si sono trovati per discutere del rinnovo di contratto di Suso. Il giocatore potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan che vorrebbe anche eliminare la clausola di quaranta milioni presente nel suo contratto.

Milan, Ibrahimovic confessa: "Non volevo andare via dal Milan"

Ibrahimovic tornerà al Milan? In attesa della decisione lo svedese nella sua autobiografia "Io sono il calcio" racconta i giorni in cui lasciò la maglia rossonera nell'estate del 2012: "Mi avevano detto di non preoccuparmi, che non sarei stato venduto. Poi però Raiola mi avvisò che presto mi avrebbe chiamato Leonardo, che era d.s. del Psg. Ho detto a Mino: non rispondo. E lui: tanto ti hanno già venduto".

Ibrahimovic al Milan a gennaio, per i bookmaker si farà a quota 1,85

Prende sempre più corpo l'idea di vedere Zlatan Ibrahimovic di nuovo al Milan, già dalla prossima sessione di mercato di gennaio. I contatti fra Mino Raiola e Leonardo sono sempre più intensi e si sta valutando l'eventuale durata del contratto, anche in considerazione del fatto che il fuoriclasse svedese ha compiuto da poco 37 anni. Per i bookmaker l'operazione nostalgia - Zlatan ha vestito la maglia rossonera tra il 2010 e il 2012, prima di trasferirsi al PSG - è più che fattibile e il suo passaggio dai Los Angeles Galaxy al Milan si gioca in lavagna a quota 1,85. cr/AGIMEG

Milan, Maldini inibito: espressione offensiva all'arbitro

Il Giudice Sportivo ferma Paolo Maldini: come si apprende dal comunicato, il dirigente rossonero è stato inibito "a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15 novembre 2018". La decisione arriva dopo Milan-Chievo primavera "per avere, al termine della gara, fatto ingresso nello spogliatoio del Direttore di gara, sebbene non autorizzato dal medesimo, e rivolto allo stesso Arbitro un'espressione offensiva".

Milan, Conti squalificato tre turni dopo Milan-Chievo

Mano pesante del Giudice Sportivo per Andrea Conti, squalificato per tre giornate: "perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara, impediva al medesimo di chiuderne la porta che colpiva con due pugni; e per avere, nella medesima circostanza, rivolto all’Arbitro una espressione ingiuriosa ed elevato grida che cessavano solo dopo i numerosi inviti del medesimo Direttore di gara".