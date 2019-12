Milan News

Giovedì, 26 dicembre 2019 - 20:46:00 Ibrahimovic torna al Milan: ha detto sì! Zlatan bis in rossonero: i dettagli Ibrahimovic-Milan, c'è l'accordo per il ritorno di Zlatan in rossonero

Guarda la gallery Ibrahimovic torna al Milan: ha detto sì! Zlatan bis in rossonero Ibrahimovic torna al Milan. Il matrimonio bis tra Zlatan e il club di via Aldo Rossi si fara' e la conferma e' arrivata proprio in queste ore, con il si' definitivo dell'attaccante svedese alla nuova proposta dei rossoneri. Ora si stanno sistemando gli ultimi dettagli economici con Mino Raiola. Ibrahimovic torna al Milan: contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno Zlatan Ibrahimovic firmerà con il Milan un contratto di 6 mesi da 3 milioni di euro, piu' opzione di rinnovo per altri 12 mesi in base a degli obiettivi personali da centrare. Ibra dovrebbe aggregarsi al gruppo il prossimo 30 dicembre, alla ripresa degli allenamenti. Da verificare le sue condizioni fisiche e capire se sara' a disposizione di Pioli per il match dell'Epifania a San Siro contro la Sampdoria. Ibrahimovic torna al Milan. Zlatan bis a 7 anni e mezzo dall'addio

A Casa Milan si sta gia' lavorando per organizzare le visite mediche di Ibrahimovic e l'eventuale presentazione del giocatore, che torna al Milan dopo 7 anni e mezzo (quando venne venduto al Psg insieme a Thiago Silva). Lo svedese si e' convinto nell'accettare la nuova proposta di Boban e Maldini, rimandando il suo addio al calcio giocato, preventivato da molti. A 38 anni e chiusa l'esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic sente ancora di poter dare qualcosa di importante, al Milan e al calcio italiano.