IBRAHIMOVIC TRASCINA IL MILAN A CAGLIARI. "L'ETA' NON CONTA. ORA GOL A SAN SIRO. LA MIA ESULTANZA.."

"Mi sento bene, ma il mister vuole stare attento e pensa sempre alla mia eta'. Ma non c'e' problema: il mio cervello e' sempre lo stesso e il mio fisico sta bene". Zlatan Ibrahimovic parla cosi' nel post partita di Cagliari-Milan 0-2, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. "Per un attaccante e' importante provare a stare davanti alla porta, ogni tanto il pallone entra e ogni tanto non entra - ha commentato Ibrahimovic, quest'oggi a segno, ai microfoni di Sky - I gol arrivano, ma devo giocare delle partite per entrare in forma". Poi sull'esultanza al gol dello 0-2: "Ogni gol che faccio esulto come Dio, cosi' mi sento vivo. Ma voglio segnare anche a San Siro". E sul cambio di modulo con il Milan passato al 4-4-2: "Oggi abbiamo giocato con due attaccanti e due esterni per stare piu' avanti, ci abbiamo lavorato tutta la settimana e oggi abbiamo conquistato tre punti, speriamo di continuare: bisogna lavorare, si soffre, ma quando si lavora torna tutto". Infine la battuta sul rinnovo: "Se me lo sono gia' guadagnato con questo gol? No. Devo vincere il campionato, forse e' complicato" ha chiosato Ibra sorridendo.

IBRAHIMOVIC - MILAN, PIOLI "IBRA E' UN CAMPIONE, CON LUI PIÙ EFFICACI"

"Oggi siamo stati piu' efficaci e piu' concreti, la presenza di Ibrahimovic ci da' un punto di riferimento importante, ci vorra' ancora un po' di tempo per capirci meglio. E' un campione e con molto orgoglio vuole dimostrare di essere ancora all'altezza". Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli su Zlatan Ibrahimovic nel post partita di Cagliari-Milan 0-2, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. "A Ibrahimovic ho chiesto spesso come stava perche' non giocava da tanto tempo, mi preoccupavo delle sue condizioni - ha spiegato Pioli ai microfoni di Sky - Ma lui si e' mosso con grande intelligenza, ha capito il momento della squadra e sta intervenendo nel modo giusto e con le parole giuste". Poi sull'impatto immediato dello svedese: "Ero convinto che fosse pronto fin dalla prima telefonata. Bisogna cercare di sfruttare le sue caratteristiche mettendo calciatori come Castillejo o Leao che abbiano gamba e vadano sul fondo". E sulla coppia Ibra-Leao Pioli commenta: "Le caratteristiche per giocare insieme ci sono, hanno fisicita' e qualita'. Non servono solamente quelle ma servono anche gli equilibri e il sacrificio oltre a tutto il lavoro della squadra. Puo' giocare anche con Piatek anche se Kris e' piu' una prima punta". Sulla possibile svolta dopo questa vittoria importante: "Oggi abbiamo messo in campo una prestazione diversa dalle ultime. La vittoria e' sicuramente meritata contro un avversario difficile e su un campo difficile, una vittoria importante per cercare di uscire da un momento complicato". Poi il discorso si sposta sul tema mercato: "Paqueta'? Sta lavorando bene ed e' in buona condizione, ho fatto delle scelte diverse per affrontare una squadra con queste caratteristiche. Poi e' normale che qualcuno non si concentri con determinate voci" ha chiosato Pioli.



Ibrahimovic e Leao stendono il Cagliari: il Milan torna in corsa per l'Europa

Il Milan di Stefano Pioli con il modulo con le due punte, Ibrahimovic e Leao, stende il Cagliari alla Sardegna Arena 2-0 grazie ai gol del portoghese e dello svedese. Nuova battuta d'arresto, invece, per i rossoblù di Rolando Maran, alla quarta sconfitta consecutiva. Con questo successo il Milan sale a 25 punti mentre il Cagliari (sesto) resta fermo a 29. Ibrahimovic e compagni sono a 4 punti dalla zona Europa League.

Per Ibra c'è il ritorno al gol con la maglia del Milan alla prima gara da titolare a sette anni e 250 giorni dall'ultima rete in Serie A nel 2012 contro l'Inter. Padroni di casa con Joao Pedro e Nainggolan alle spalle di Simeone, e ospiti con il 4-4-2, con Leao al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Fuori Suso, sulle corsie tocca a Castillejo e Calhanoglu, rilanciato Kessié in mediana nonostante le voci di uno scambio con Politano. L'attaccante svedese si fa subito vedere in avvio in uno scontro duro con Rog, ginocchiata fortuita dello svedese sul volto dell'ex Napoli. Al 17' prima vera occasione della gara con Calhanoglu che serve Hernandez, rasoiata sul primo palo, che Olsen manda in angolo salvando i suoi. la gara è aperta e al 20' mezzo disastro del duo Romagnoli-Donnarumma su un cross da sinistra di Pellegrini, ma alla fine si salva la difesa rossonera.

Le due punte rossonere si trovano abbastanza bene e al 30' Ibra va vicino al gol: cross di Leao per la testa dello svedese che cerca e trova un angolo impossibile, ma Olsen devia e il pallone sfiora il palo ed esce. Passa un minuto ed è Leao a sfiorare il vantaggio: deviazione di Romagnoli sull'angolo da sinistra, Leao sul palo lontano in spaccata mette a lato a porta vuota. Al 35' Nainggolan serve Simeone a chiudere una bella ripartenza del Cagliari, ma salva tutto Calhanoglu. Al 37' Cagliari ad un passo dal vantaggio. Il portiere del Milan fuori posizione si vede scavalcato da uno splendido pallonetto di Nandez da posizione impossibile ma riesce a rientrare e salvare la porta smanacciando il pallone. Inizia la ripresa e il Milan passa in vantaggio al primo affondo. Al 46' filtrante su punizione di Castillejo per Leao che stoppa e calcia con il destro, e una deviazione di Pisacane con il tacco fa impennare il pallone che scavalca Olsen per il vantaggio rossonero. Il Cagliari prova subito la reazione e al 51' Nainggolan trova Simeone, stop e rovesciata dell'argentino, ma pallone che non inquadra i pali. Poco dopo si fa rivedere Ibra ma la punizione viene respinta dalla barriera. Lo svedese trova però il gol poco dopo: al 64' Hernandez crossa di prima da sinistra per Ibrahimovic che incrocia immediatamente con il mancino nonostante l'opposizione di Cigarini, e infila il pallone nell'angolo lontano dove nulla può fare Olsen. Il Cagliari accusa il colpo e non riesce a reagire nonostante i cambi di Maran. All'82' Ibra va ancora in gol di testa su cross di Bennacer ma il guardalinee segnala il fuorigioco per lo svedese e la rete viene giustamente annullata.