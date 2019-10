Il Collegio 4 su Rai 2: viaggio nel tempo fino al 1982. CAST E NEWS

Partirà martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai2 Il Collegio 4, il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ambientate nel 1960, 1961 e 1968, il programma - esperimento televisivo e sociale di successo realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group, catapulterà 20 studenti nel 1982. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, i favolosi Anni ‘80, anni in cui molti dei loro genitori probabilmente frequentavano la scuola media.

Il Collegio 4 su Rai 2 con Simone Ventura

Tra le novità di questa stagione: Simona Ventura che arricchirà il racconto attraverso i suoi ricordi e le sue emozioni legate a quel momento storico. Per il pubblico e per i 20 studenti sarà un viaggio attraverso il decennio che ha segnato intere generazioni: dal punto di vista musicale, sportivo, dello stile e del make-up, come pure nell’ambito tecnologico, televisivo e cinematografico. Un periodo in cui la scuola è divenuta più inclusiva e si è aperta alla nuova cultura giovanile, anche grazie all’introduzione dell’informatica.

Il collegio 4 viaggio nel tempo sino al 1982

Gli studenti de “Il Collegio” si troveranno ad avere a che fare con il Commodore 64, il primo computer ad entrare nelle case di molti Italiani, come pure con il VHS, che permise a molti di improvvisarsi registi senza i costi e le complicazioni del vecchio Super8. Gli ’80 sono gli anni che ci hanno regalato anche l’aerobica, la breakdance e la Urban Art: novità che entrano nel curriculum degli studenti de “Il Collegio”, che le scopriranno con lo stesso stupore dei loro coetanei del 1982. Nell’anno in cui l’Italia è diventata Campione del Mondo, “Il Collegio” non può resistere alla tentazione di avere una propria squadra di calcio e mettere alla prova lo spirito agonistico degli studenti. Infine, la diffusione del video musicale e il successo planetario di Michael Jackson li motiveranno a cimentarsi in forme di ballo lontanissime da quelle dei loro predecessori degli anni ’60.

Al termine del percorso, i ragazzi saranno chiamati come sempre a sostenere l’esame per l’ottenimento della licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell’esito dell’esame, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in collegio.

IL COLLEGIO 4, PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata vedremo i 20 studenti giungere al collegio e varcare il cancello che li condurrà indietro nel tempo: i sorveglianti li condurranno in aula magna dove li attenderà la prima prova, il test di ingresso. Solo gli studenti più meritevoli conquisteranno la divisa del Collegio: per qualcuno la gioia di intraprendere questa nuova avventura verrà rovinata dalla paura di restarne fuori. È solo l’inizio di una settimana densa di emotività in cui non mancheranno i primi segnali di ribellione, per i quali il Preside si troverà costretto sin da subito a prendere provvedimenti.

IL FORMAT

Il programma, realizzato in collaborazione con Magnolia - Banijay Group, è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti.

È un programma di Luca Busso scritto con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Matteo Corfiati, Piera Sorrentino; con la regia di Fabrizio Deplano.

IL COLLEGIO 4 IL PROGRAMMA

Il Collegio è diventato negli anni l’evento tv più atteso tra i giovani, affermandosi come un programma vincente sia in termini di linguaggio sia per la sua capacità di intercettare un target particolarmente esigente e tradizionalmente poco attratto dalla Tv generalista come quello dei teenagers. Un successo confermato dalle adesioni ai casting che, per questa edizione, sono raddoppiate rispetto a quelle dello scorso anno: più di 22 mila ragazzi si sono iscritti ai provini, dimostrandosi pronti ad affrontare un viaggio nel tempo, seppur televisivo.

“IL COLLEGIO OFF” SULLE PIATTAFORME DIGITALI DI RAI2

Da mercoledì 16 ottobre è online “Il Collegio off”: uno spin-off digital con l’obiettivo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della scorsa edizione del programma. Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come Valeficent, intervistano, puntata dopo puntata, gli allievi de Il Collegio 1968, per rivivere insieme i momenti più belli della loro avventura, scoprire come è cambiata la loro vita dopo questa esperienza e quali saranno i loro progetti futuri.

Le prime due interviste sono state pubblicate alle 15.30 di mercoledì 16 ottobre e venerdì 18 ottobre sul canale YouTube di RaiPlay, e sono state l’epilogo di un racconto iniziato negli stessi giorni alle 13.00 sui profili Instagram ufficiali di Rai2 e de Il Collegio (@ilcollegioufficialerai). Dalla settimana prossima, le interviste saranno pubblicate con due appuntamenti fissi il martedì e il venerdì. Il Collegio Off è prodotto dalla multi-piattaforma Rai2.

IL LIBRO: “IL COLLEGIO. QUANDO LA SCUOLA È UNA MACCHINA DEL TEMPO. 20 GIOVANI E UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA”

Dal successo televisivo de “Il Collegio” nasce l'iniziativa editoriale a corredo, il libro “Il Collegio. Quando la scuola è una macchina del tempo. 20 giovani e un’esperienza straordinaria”, pubblicato da Rai Libri. All’interno del testo illustrato, i lettori troveranno news, curiosità e le storie dei loro beniamini. Il libro sarà disponibile in tutte le librerie a partire da martedì 22 ottobre, in concomitanza con la prima puntata di questa nuova edizione.

IL COLLEGIO 4 CAST

orpo docente (da sinistra a destra): Piero Maggiò (Sorvegliante), Alessandro Carnevale (Arte), David Wayne Callahan (Inglese), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Paolo Bosisio (Preside), Luca Raina (Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Daniele Calanna (Educazione fisica), Lucia Gravante (Sorvegliante).

Non presenti nella foto di classe: Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance)

Studentesse (da sinistra a destra): Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM); Maggy Gioia, 14 anni (Milano); Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD), Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma); Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli); Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE); Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg); Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino); Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza).

Studenti (da sinistra a destra): George Ciupilan, 16 anni (Stella - SV); Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO); Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI); Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL); Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE); Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI); Francesco Cardamone, 14 anni (Roma); Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli); Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM); Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS).