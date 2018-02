Infezione agli occhi con 14 vermi. infezione choc con 14 vermi

Estratti 14 vermi dall'occhio di una donna: primo caso di infezione negli umani, è tipica delle mucche. Una ragazza di 27 anni è stata operata per l'estrazione di 14 vermi parassiti.

Ragazza con 14 vermi nell'occhio, li estrae uno a uno. I medici hanno estratto uno ad uno i 14 vermi dall'occhio di una donna. È la prima volta che accade su un essere umano. Il parassita infettava solo i bovini

Quattordici piccolissimi vermi sono stati rimossi dall'occhio sinistro di una 27enne dell'Oregon, negli Stati Uniti. Parassita tipico delle mucche, cani e gatti. I vermi sono stati identificati come Thelazia gulosa, particolari parassiti dell'occhio che fino ad ora erano stati riscontrati solo nelle mucche negli Stati Uniti settentrionali e in Canada. Vengono diffusi dalle mosche.

La specie dei 14 vermi trrovati nella ragazza era la Thelazia gulosa. Se i vermi rimangono nell'occhio troppo a lungo possono portare anche alla cecita'.

"Casi si parassitosi da vermi dell'occhio sono rari negli Stati Uniti e questo caso si e' rivelato di un tipo di Thelazia mai riscontrato negli umani", ha spiegato Richard Bradbury, che lavora per il centro Usa di prevenzione delle malattie (Cdc) e che in uno studio pubblicato sull'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, sostiene che i nordamericani sono diventati piu' sensibili rispetto a questo tipo di infezioni. I medici sospettano che la 27enne abbia contratto l'infezione andando a cavallo a Gold Beach, nell'Oregon, una zona dove ci sono molti allevamenti di mucche.

La scoperta dei vermi nell'occhio di Abby è avvenuta nel 2016: «Il mio occhio sinistro era diventato rosso e gonfio e avevo anche mal di testa - racconta - ma non mi sono guardata bene allo specchio perché stavo lavorando su una barca per la pesca del salmone in Alaska. Quando ho potuto guardare meglio a terra sono rimasta sconvolta e sono andata in ospedale»