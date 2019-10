INFLUENZA ARRIVA IN ANTICIPO E SARA' AGGRESSIVA. Influenza ottobre 2019 news

INFLUENZA ARRIVA IN ANTICIPO E SARA' AGGRESSIVA. Influenza 2019 news

L'influenza in Italia è arrivata in anticipo. Non solo: già si registra un primo caso influenzale grave. Facciamo il punto della situazione sull'influenza 2019/2020.

INFLUENZA IN ANTICIPO. PRIMO CASO GRAVE A UDINE. Influenza 2019 news

Il primo caso grave di influenza ha colpito un 50enne, perfettamente sano, privo di altre patologie, che non rientra tra le categori a rischio. L'uomo ricoverato in ospedale a Udine in Rianimazione a settembre e ora in via di miglioramento.

"Se questi sono i segnali, con una prima diagnosi già alla fine di settembre, e se si ripeterà lo scenario registrato in Australia e altre parti del mondo, andremo incontro a una stagione influenzale particolarmente aggressiva, con circolazione di virus influenzali molto diversi: H3N2, come nel caso in questione, H1N1, virus B", spiega Matteo Bassetti, presidente della Sita. "Questo caso suggerisce che la forma influenzale di quest'anno, anche se non dovesse avere i numeri straordinari come quelli dell'inverno 2017-18, può colpire le persone sane e rafforza il messaggio che la vaccinazione deve essere universale perché non esiste categoria di soggetti risparmiata dalle potenziali complicanze". La forma di influenza, secondo il parere degli esperti, sarà dunque più aggressiva degli anni scorsi e arriva dai Paesi dell'emisfero meridionale. La Società italiana di terapia antinfettiva (Sita) sottolinea l'importanza della vaccinazione contro l'influenza.