INFLUENZA EPIDEMIA UFFICIALE: DATI CHIARISSIMI. INFLUENZA SINTOMI, DURATA E CONTAGIO - INFLUENZA NEWS

L'influenza ha superato la soglia che fa scattare l'epidemia: 207mila contagi la scorsa settimana e 1.099.000 casi da ottobre a oggi. Le stime sul contagio da influenza sono state aggiornate dall'ultimo bollettino per la sorveglianza delle sindromi influenzali, a cura dell'Istituto superiore di Sanità. Dal 9 al 15 dicembre, l'incidenza totale è stata di 3,4 casi per mille assistiti, "sovrapponibile a quello della scorsa stagione influenzale".

INFLUENZA EPIDEMIA: BAMBINI E PIEMONTE I PIU' COLPITI. INFLUENZA NEWS

L'influenza ha colpito maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, nei quali si osserva un'incidenza pari a nove casi per mille assistiti. L'andamento dell'incidenza è sovrapponibile a quello della scorsa stagione influenzale, fanno sapere gli esperti. Le regioni più colpite dall'influenza? Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Umbria e le Marche.

Influenza intestinale dicembre 2019 e non solo: sintomi, durata, contagio

Influenza intestinale in questo dicembre 2019? L'infezione virale colpisce stomaco e intestino, porta a sintomi come diarrea, vomito e nausea. Per lo più si tratta di gastroenterite, è causata da virus, batteri, protozoi e da elminiti (vermi intestinali). Come evidenzia anche il ministero della salute, due i problemi: i rotavirus, che colpiscono soprattutto i bambini sotto i 5 anni, e il norovirus, che punta indistintamente adulti e bambini. Sintomi come detto, diarrea, nausea, disidratazione, stanchezza, mancanza di appetito, mal di testa e magari anche un po’ di febbre. Contagio, mediamente, dura un minimo di 2 giorni a un massimo di 4. La trasmissione di questro tipo di influenza può attraverso il contatto mani o bocca tra persone o contatto con oggetti o animali.

Influenza dicembre 2019: sintomi, durata, picco, contagio e cosa fare

Sono già moltissime le persone colpite dai sintomi influenzali, ma il picco sarà raggiunto nella seconda metà di dicembre. I mesi di ottobre e novembre hanno registrato molti casi, ma ecco come si presenterà l’influenza a dicembre 2019.

Influenza dicembre 2019: come si presenta e come si trasmette. INFLUENZA DICEMBRE 2019 CONTAGIO

Il Ministero della Salute definisce l’influenza come una malattia solitamente provocata da virus che, a loro volta, causano infezioni che possono riguardare generalmente naso, bocca e polmoni. Il contagio avviene in modo molto semplice, entrando in contatto con le goccioline di saliva o muco di una persona influenzata.

Le goccioline possono essere trasmesse semplicemente parlando a distanza ravvicinata o tramite uno starnuto oppure attraverso il contatto con superfici contaminate dal virus o con fluidi corporei.

Influenza dicembre 2019: sintomi

I sintomi dell’influenza di dicembre 2019 possono essere di varia intensità a seconda dello stato di salute della persona che entra in contatto con il virus e a seconda dell’aggressività dello stesso.

I sintomi principali sono:

tosse, mal di gola e raffreddore con tanto muco e naso chiuso

mal di testa

febbre dai 38° in su

brividi e mal di ossa

sonnolenza

nausea, vomito, diarrea

mancanza di appetito

malessere generale

congiuntivite

Alcuni di questi sintomi sono simili a quelli di altre malattie, come ad esempio la faringite. Per non confonderli, è bene sapere che si parla di influenza quando questi sintomi sono associati alla comparsa improvvisa di febbre dai 38° in su.

Influenza dicembre 2019: quanto dura la febbre

Quando si tratta di influenza, la febbre può durare dai 3 ai 4 giorni ed è accompagnata da brividi e sudorazione. In alcuni tipi di influenza ci sono anche picchi di febbre di durata inferiore.

Influenza dicembre 2019: periodo di incubazione

Solitamente la comparsa dei sintomi influenzali avviene dopo circa una settimana dal contagio. Il periodo di incubazione può comunque durare dai 3 ai 7 giorni.

Gli adulti influenzati sono contagiosi dai 3 ai 7 giorni, i bambini invece possono trasmettere il virus per una durata di tempo superiore.

Influenza dicembre 2019: durata negli adulti e nei bambini

L’influenza ha una durata diversa a seconda dell’età della persona colpita. Negli adulti dura circa 7 giorni, nei bambini circa 10. L’effettiva durata tuttavia può variare in base allo stato di salute della persona colpita e dall’aggressività del virus.

Influenza dicembre 2019: come evitarla. INFLUENZA DICEMBRE 2019 CONSIGLI

Per prevenire l’influenza ed evitare di contagiare gli altri, esistono alcuni accorgimenti molto semplici da prendere. Ecco dunque alcuni consigli utili per prevenire l’influenza.