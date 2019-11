Influenza in anticipo e violenta. Medici: "7 milioni di italiani a letto". INFLUENZA NEWS VIRUS

Influenza allarme: è già arrivata in anticipo sui tempi previsti e colpirà 7 milioni di italiani alla fine dei conti. L'allarme sul nuovo virus influenzale è stato lanciato dalla Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) durante il 36° congresso in corso a Firenze.

Influenza: 642mila italiani già a letto, virus influenzale in anticipo

Questa influenza, stando ai 3 mila medici presenti all'evento, dall'inizio della sorveglianza epidemiologica ha già mandato a letto 642 mila gli italiani: Sono 137 mila in più gli ammalati dal virus influenzale rispetto all'anno scorso nello stesso periodo. Solo nell'ultima settimana 167 mila casi in più di influenza, in particolare in Sicilia, che è la regione più colpita.

INFLUENZA IN ANTICIPO. LA CAMPAGNA DEL VACCINO ANTI INFLUENZALE: PARLA CLAUDIO CIRELLI

Numeri e le previsioni su questa influenza sono abbastanza allarmanti, ma i livelli di copertura vaccinale rimangono bassi, anche tra i soggetti a rischio. Si vaccina contro il virus influenzale solo il 53% degli over 65 e tra l'1,7% e il 3,1% dei bambini al di sotto dei 5 anni. Percentuali di molto inferiori a quanto previsto dal piano nazionale per la prevenzione. La volontà del Ministero della Salute sarebbe di raggiungere un obiettivo di copertura con il vaccino anti influenzale del 75% e uno ottimale del 95% per tutte le categorie a rischio. "La campagna di vaccinazione anti influenzale sta andando bene, anche se è iniziata un po' in ritardo. A differenza dello scorso anno, non abbiamo registrato criticità nella distribuzione delle scorte di vaccini e la copertura si preannuncia buona", spiega Claudio Cricelli, presidente Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie