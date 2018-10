Isoardi-Salvini addio? La canzoncina sibillina di Elisa. SALVINI-ISOARDI NEWS

Isoardi-Salvini si sono lasciati? La canzoncina sibillina di Elisa. SALVINI-ISOARDI NEWS

Salvini-Isoardi crisi? Addio? La conduttrice e il ministro sono ai ferri corti, dicono. Alcuni rumors danno come coppia in crisi quella formata da Salvini ed Elisa Isoardi. E la presentatrice de La Prova del Cuoco risponde canticchiando una celebre canzone di Domenico Modugno...

Secondo Dagospia e Striscia la Notizia, la relazione tra la conduttrice de La prova del cuoco Elisa Isoardi e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sarebbe in crisi. Finora i diretti interessati non hanno confermato né smentito. Contattata da OGGI per un articolo sul numero in edicola da domani, la Isoardi, richiesta di un commento, cambia immediatamente argomento, parla della sua trasmissione, della sua passione per la cucina e della sua canzone preferita. Che canticchia al cronista: "La lontananza sai è come il vento…".