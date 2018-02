ISOARDI SEXY, SALVINI ROCK. SANREMO 2018 SHOW. E ASCOLTI TV RECORD

SANREMO 2018, Salvini-Isoardi show. Lei sexy, lui parla di musica non di politica. SANREMO 2018 NEWS SALVINI-ISOARDI

Salvini-Isoardi re e regina nella notte di Sanremo 2018. Ha scattato selfie con i passanti, intonato qualche nota della canzone "Creuza de ma" di Fabrizio De Andrè ma non ha voluto parlare di politica Matteo Salvini, arrivato a Sanremo dove assiste alla quarta serata del Festival insieme alla compagna Elisa Isoardi. Ad accoglierlo c'era il presidente della Liguria Giovanni Toti, insieme a cui i due hanno fatto il breve percorso che li conduceva all'Ariston, circondati dai giornalisti, dalle telecamere e da un gruppo di sostenitori con le bandiere del partito e curiosi: alcuni hanno insistito per scattare foto e selfie con il leader della Lega. Salvini ha evitato di parlare di politica, ha solo detto che si trova qui per la musica"si parla solo di musica, non di politica, parlo di pesto e di come si fa, io lo prendo con l'aglio", ha precisato, non ha voluto nemmeno dichiarare che canzone gli sia piaciuta di più "perché qualsiasi cosa verrà usata contro i cantanti, non esprimo giudizi, gradimenti o preferenze. Che vinca il migliore". A chi gli chiedeva se sapesse che in gara ci sono due cantanti di colore, ha risposto: "Evviva sono qua per ascoltare. Non dico nulla, non parlo di nulla, vado d'accordo con lei" ha detto baciando poi la Isoardi e scatenando l'ohhh dei presenti.Salvini ha anche aiutato uno dei presenti, non proprio pratico con gli scatti con il cellulare, a cambiare la fotocamera per fare un selfie.

Gli ascolti Tv e l'Auditel di venerdì 9 febbraio vedono la conferma del successo di Rai1 con la quarta serata del Festival di Sanremo 2018, che ha convinto la bellezza di 10.108.000 spettatori per un 51.1% di share. È il risultato migliore dal 1999 in poi, quando lo share fu del 54,06%.

Battuta di nuovo l'edizione di Sanremo by Carlo Conti e Maria De Filippi, che - nella quarta serata - aveva raggiunto il 47 % di share con nove miiioni e 887mila spettatori. Nel 2017, la quarta serata del Festival di Sanremo aveva avuto nella prima parte 11 milioni 707 mila spettatori con il 45.53%, la seconda 6 milioni 213 mila con il 53.20%. La quarta serata di Sanremo aveva ottenuto in media 9 milioni 886 mila telespettatori pari al 47.05% di share. Tutti ora in attesa della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, in onda stasera, con la proclamazione del vincitore della kermesse di quest'anno. Ma senz'altro, il trio Baglioni-Hunziker-Favino ha già stravinto la guerra dello share.