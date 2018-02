Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi: "Craig ha visto l'angelo. Mio nonno" ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 è il momento di angeli custodi e fantasmi. Craig Warwick ha raccontato a Filippo Nardi di avere visto un angelo accanto a lui. La descrizione fornita da Warwick corrisponderebbe al nonno di Nardi. Filippo nel confessionale dell'Isola dei Famosi 2018 racconta: "Craig mi ha detto una cosa un po’ particolare l’altro giorno. Mi ha detto: 'Stanotte ho visto una figura molto grossa che stava sopra di te e ti guardava. Mi ha detto di dirti che è molto fiero di te e ed è molto arrabbiato con tuo padre perché quando ha avuto tutto, se lo è tenuto per sé'. Queste parole mi hanno fatto pensare perché si riferisce a una cosa successa anni fa nella mia famiglia che lui non poteva sapere. Questo angelo sarebbe il mio nonno materno che era un uomo molto grosso. Non voglio elaborare. Voglio aspettare che mi dica qualcos'altro di personale, ma a grandi linee quello che mi ha detto è vero".

Isola dei famosi 2018, Francesco Monte: "Sono vittima di un’ingiustizia". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte parla a Verissimo. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 dice: "E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. A Silvia Toffanin, Francesco Monte spiega: “Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia. Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso”. Eva Henger ha tirato in ballo un fermo immagine in cui Francesco Monte è ritratto mentre fuma. E lui chiarisce: "Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa". Alla domanda se teme di essere ricordato per questa vicenda, l’ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 risponde: “Sinceramente no”.

Isola dei Famosi 2018, FRANCESCO MONTE IN FAMIGLIA. FOTO. Isola dei Famosi 2018 news

Il settimanale Spy in copertina porta le prime immagini di Francesco Monte, tornato in Italia l'addio all'Isola dei Famosi 2018. «Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’isola dei famosi hanno fatto sì che questo non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune". ha scritto Francesco Monte in un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore. In copertina su Spy anche le prime immagini di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio insieme sorridenti dopo la crisi che questa estate ha colpito la loro coppia. Tra le altre esclusive proposte da Spy questa settimana un’intervista con Cannelle, l'ex “ragazza delle Morositas” che nel 1994 presentò Sanremo insieme a Pippo Baudo e che racconta di come il mondo dello spettacolo le abbia voltato le spalle per i “no” detti a chi le chiedeva pesanti compromessi. E sempre da Sanremo un lungo speciale con tutti i pettegolezzi i segreti e gli scandali del Festival.

Isola dei Famosi 2018, Elena Morali e Simone Barbato? Tarzan punta a Jane. ISOLA 2018 NEWS

Simone Barbato alla conquista di Elena Morali. Mission impossible all'Isola dei Famosi 2018 visto che lei è fidanzata e promessa sposa del comico Scintilla. Barbato (ex naufrago fantasma, scoperto e mandato direttamente in nomination) stanno spesso insieme anche perché hanno in comune la passione per la pesca. “Guarda una stella marina!” dice Simone Barbato ad Elena Morali. Che risponde: “Oh che bella cosa! Una stellina ma va ributtata in acqua altrimenti soffre”. “Io ed Elena ci vedo come Tarzan e Jane, è bella, simpatica, alta come me. Speriamo di fare altre pescate. Il nuovo gruppo? Mi trovo molto bene. C’è meno ansia da competizione. E’ tutto molto più tranquillo e rilassato. Sto meglio”, dice Barbato della bella naufraga.

Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte messaggio sui social. "Accuse infondate, mi difenderò con la legge". Belen si schiera con lui. ISOLA 2018 NEWS

Francesco Monte, attraverso un messaggio su Instagram, spiega le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2018. «Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’isola dei famosi hanno fatto sì che questo non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene, ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso e per queste ragioni chi si aspetti da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso». E ancora: "Mi sono trovato al centro di una situazione per me inaspettata e molto dolorosa e anche in questa questione il mio stato d'animo è rimasto intrappolato in me. Sono un uomo istruito, educato, appartengo al sud e voglio rimanere tale nonostante io faccia parte di trasmissioni televisive. Le trasmissioni che hanno colto l'aspetto scandalistico di questa triste vicenda senza nemmeno porsi il minimo dubbio se le accuse sulla mia persona fossero o meno infondate, hanno la mia disapprovazione. Io rispetto il lavoro altrui, so di essere una persona a cui piacciono le telecamere ma non ho alcuna intenzione di continuare a farmi massacrare da chi ha peli di cinghiale sullo stomaco mentre l'anima l'ha già persa da vario tempo": ha scritto Francesco Monte sul proprio profilo social ufficiale. Molti i like a sostegno (oltre 260mila in 18 ore) dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018. E tra di loro anche quello di Belen, sorella della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, ASCOLTI TV BOOM. AUDITEL PREMIA CANALE 5. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Ascolti tv: Isola dei Famosi 2018 premiata dall'Auditel. Il reality di Canale 5 va in onda dalle 21,40 all’1,03,e conquista 4.928.000 telespettatori con share del 26,4%, superiore per maggiore durata del programma a quello ottenuto dal film anti-camorra di Rai1 (19,9%), malgrado il maggior numero di telespettatori (4.991.000) guadagnato da In punta di piedi.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, BIANCA ATZEI IN LACRIME PER BIAGGI. MARA VENIER: MAX TI VUOLE ANCORA BENE - ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Bianca Atzei si lascia andare alle lacrime quando Alessia Marcuzzi manda in onda il filmato dello sfogo che la naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 ha avuto in settimana, ripensando alla storia avuta con Max Biaggi. La cantante mostra il dolore per rottura, quindi si scusa in diretta per le lacrime. Mara Venier prende la parola e rivela: "Io capisco il tuo dolore, anche io sono stata abbandonata e ho sofferto tanto per un uomo. Però devo dirti una cosa che non volevo dirti: io ho fatto colazione con la persona che tu sai, ho avuto una conversazione con lui e ha avuto parole bellissime per te, ti vuole un bene immenso". Bianca risponde alle parole di Mata Venier: "Io gli voglio un bene immenso, mi ha dato tantissimo, mi ha fatto credere nell'amore vero è solo che era una storia così meravigliosa, magica che ha fatto ancora più male".

ISOLA DEI FAMOSI 2018_ ALESSIA MANCINI, CECILIA DI BENEDETTO E SIMONE BARBATO IN NOMINATION. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, ecco le nomination della terza puntata: Cecilia Capriotti, votata dal gruppo, Alessia Mancini, nominata dal Mejor, Paola Di Benedetto e Simone Barbato, in nomination annunciata visto il naufrago fantasma è stato scoperto nel corso della settimana sull'#Isola del Peor. I voti del gruppo: Marco, Bianca, Elena, Alessia, Franco, Giucas e Craig scelgono Cecilia, Rosa e Filippo dicono Alessia. Francesca sceglie Franco, Jonathan, Amaurys e Gaspare scelgono Elena, Cecilia dice Bianca.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, FRANCESCO MONTE LASCIA: "TORNO IN ITALIA A TUTELARE I MIEI DIRITTI E LA MIA PERSONA". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. Il naufrago ha spiegato in un messaggio le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare il reality,. "Non è stata una settimana facile. La mia decisione è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in una maniera diversa, per tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi dispiace che questa cosa abbia creato un grande caos. Mi reputo una persona corretta e rispettosa degli altri"

ISOLA DEI FAMOSI 2018, NADIA RINALDI ELIMINATA. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi annuncia l'eliminazione della settimana dopo il televoto. Nadia Rinaldi deve lasciare l'Isola dei Famosi 2018. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta possono restare in Honduras.



Isola dei Famosi 2018: Perrotta, Rinaldi e Cipriani: resa dei conti. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 al terzo appuntamentento (lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5). In studio, a commentare la puntata con Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro simpatiche incursioni. Le tre nominate di questa settimana, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sono tre donne diversissime e finite in nomination per ragioni differenti: Francesca e Nadia sono state le più votate dai compagni, mentre Rosa è stata “prescelta” da Alessia Mancini, vincitrice della prova Mejor della settimana. Un televoto accesissimo sta dividendo il pubblico tra l’ex tronista napoletana laureata e determinata, l’istintiva e diretta attrice romana, simbolo del riscatto delle “splendide 50enni”, e la prorompente showgirl abruzzese. Chi dovrà lasciare definitivamente l’Honduras? A deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Isola dei Famosi 2018 - i naufraghi separatisti sull'Isola dei Pejor. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Dopo un avvio che ha messo a dura prova tutti e il ritiro della fashion blogger Chiara Nasti, è trascorsa un’altra intensa settimana per i naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos. Maltempo e mosquitos affliggono democraticamente tutti, ma sull’Isola del Peor persino la natura sembra essere meno ospitale. Chi è approdato qui se la passa decisamente peggio e, a differenza della Cipriani, che ha già trascorso la sua prima settimana tra gli svantaggiati, per gli altri è una novità. Anche il coeso gruppetto dei giovani separatisti - formato da Marco Ferri, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Francesco Monte - deve fare i conti con la scarsità di agi e cibo. I quattro sono al centro di quello che sembra sempre qualcosa di più di uno scontro tra fazioni: la loro alleanza sta attirando non poche critiche da parte degli altri naufraghi.

Isola dei Famosi 2018 - Elena Morali e l'assenza di comfort. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Sull’Isola del Mejor l’atmosfera è invece più rilassata, anche se la nuova arrivata, Elena Morali, non sembra rassegnarsi all’assenza di comfort. Per il gruppo più favorito, la settimana è stata segnata anche dalla Prova Ricompensa: divisi in coppie e legati tra di loro, hanno superato la prova lanciata dall’inviato Stefano De Martino, accendendo un braciere, e sono stati premiati con il fuoco. Finalmente sono riusciti a cucinare!

Isola dei Famosi 2018 - Simone Barbato naugrafo scoperto e in nomination. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Intanto nella giungla Simone Barbato, nascosto con l’obiettivo di sottrarre cibo e oggetti ai naufraghi senza farsi scoprire, dopo alcune missioni concluse con successo, viene scoperto e invitato ad unirsi ai Peggiori (vedi nei dettagli sotto), che lo accolgono contenti di avere due braccia in più e di riappropriarsi dei loro pochi possedimenti. L’essere stato scoperto costerà caro al neo-naufrago: non sa infatti che sarà uno dei nominati della settimana. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.



Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte e Paola. Ma spunta l'ex... ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS



Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono sempre più vicini all'amore, ma tra i due però irrompe il calciatore Matteo Gentili che sostiene di essere ancora legato all’ex madre natura di Ciao Darwin. Secondo quanto riportato dal calciatore al settimanale "Di Più", infatti, la loro storia sarebbe entrata in crisi lo scorso novembre in seguito al trasferimento di lei da Vicenza a Milano, dopo ben 4 anni di relazione, ma prima della partenza per l’Honduras i due si sarebbero riavvicinati. Ora la delusione per il comportamento di lei con Francesco Monte sull'Isola dei Famosi 2018



Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte e Rosa Perrotta scoperta choc! ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Notte difficile sull'Isola dei Famosi 2018: stiamo parlando dei naufraghi Pejor che vivono in condizioni climatiche difficili. Per superare la notte alcuni si sono spinti nella foresta. E lì Francesco Monte e Rosa Perrotta hanno fatto una scoperta per loro choccante: il nascondiglio di Simone Barbato. Già proprio il nascondiglio del naufrago fantasma entrato nel cast de L’Isola dei Famosi 2018 con la missione di sopravvivere da solo senza far scoprire la sua presenza. Ma il nascondiglio è stato scoperto. Ecco com'è andata.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte scopre naufrago fantasma e... ISOLA 2018 NEWS - Simone Barbato trovato

Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte e Rosa Perrotta entrano nella jungla alla ricerca di palme per la capanna e scoprono l’accampamento di Simone Barbato ma non lo dicono agli altri naufraghi dell'Isola dei Pejor. Dopo partono per assistere alla prova ricompensa. Al ritorno sull’isola del peor, Francesco Monte capisce che mancano alcuni oggetti. Ovviamente li aveva presi Barbato (naufrago fantasma con missione di rubare e non farsi scoprire). Francesco Monte a quel punto dice agli altri che c'è un naufrago nascosto nell'Isola: “Mi girano le scatole e vado a riprendermi gli oggetti”, aggiunge prima di tornare al nascondiglio e riprendersi pentola e coperta.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte scopre naufrago fantasma e... ISOLA 2018 NEWS - Barbato scoperto. Jontahan felice

Jonathan è felice: “Non so voi, ma io mi vado a prendere Robinson Crusoe, ce lo uniamo al gruppo e farà bene a tutti. Adoro questa giornata, non la cambio né con il sole, né con la crema, né con il riso”. Ecco dunque la spedizione di naufraghi che vanno da Simone Barbato. Lui tenta di nascondersi, ma ormai è scoperto. Francesco Monte vede bene l'ingresso di Barbato: “Ottimo acquisto, una forza lavoro in più per noi isolani”.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte scopre naufrago fantasma e... ISOLA 2018 NEWS - Simone Barbarato in nomination

Per il naufrago fantasma c'è anche l'abbraccio con Francesca Cipriani con cui ha lavorato ad “Avanti un altro”. Tutto molto bello, ma la missione del naufrago fantasma è fallita. Simone Barbato va in nomination lunedì sera nella terza puntata dell'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, Lory Del Santo: "Io e Marco Ferri dormimmo assieme". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Marco Ferri sta diventando sempre più protagonista sull'Isola dei Famosi 2018. Lory Del Santo intanto racconta della sua amicizia con il naufrago. "Mi colpì molto - ha detto a Nuovo -. All’epoca era ancora meglio di ora. Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e Marco Ferri ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme. Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. Comunque l’avevo invitato a livello amichevole". Lory Del Santo continua il racconto svelando che, dopo quella notte, Marco Ferri le chiese di non fare parola di quel loro incontro: “Mi intimò di non fare parola del nostro week-end, perché lui voleva diventare famoso. Gli avevano promesso di mandarlo all’Isola dei Famosi. All’epoca era uno sconosciuto. Quindi gli ho risposto che non avrei saputo a chi dirlo e che in seguito non ci saremmo più rivisti. Nonostante Marco sia stato poco carino con me, senza volere mi ha dato la possibilità di chiudere con Pietrantonio che mi aveva accusato ingiustamente”. Ma cosa è accaduto tra Lory Del Santo e il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 durante quella notte? L'attrice chiarisce che "Non è successo niente con lui"

Paola Di Benedetto (Instagram)



Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto-Francesco Monte il bacio destabilizza il gruppo? ISOLA 2018 NEWS

"Se faccio una chiacchierata con Marco viene vista in un modo, se la faccio con Francesco in un altro", Paola Di Benedetto si confida con Rosa Perrotta sull'Isola dei Famosi 2018. La prima teme che il suo feeling con Francesco Monte possa destabilizzare il gruppo dei naufraghi. Rosa Perrotta però è sicura dei sentimenti dell'amica e l'ha invitata a sfidare il gruppo se dovesse servire: "Io non ci vedo niente di male. Fregatene di cosa dicono gli altri. Se vuoi fare qualcosa falla, devi comportarti in modo naturale". Paola in confessionale dice: "Con Francesco (Monte, ndr) inaspettatamente mi trovo molto bene, ho condiviso chiacchierate anche molto intime. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo.

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani-Cecilia Capriotti, lite e scintille. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018: lite durissima tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Quest'ultima ha accusato la ex Grande Fratello di mettere zizzania tra i naufraghi. "Davanti la telecamera parlate in un modo e dietro parlate a raffica. Non ne posso più, mi avete scassato - replica Francesca Cipriani - Ti facevo un'altra persona, Cecilia, una che potevo frequentare". La Capriotti attacca: "No, siamo troppo diverse. Mi vergognerei a girare con te, sei un fenomeno da baraccone". Dopo le accuse di Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani ha parlato in confessionale: “Quando so di avere ragione, non mi altero più di tanto”

Isola dei famosi 2018 Francesca Cipriani: "Saga degli str.." ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Cecilia Capriotti si dice dispiaciuta aver dato il voto Franco durante le nomination della puntata numero 2 dell'Isola dei Famosi 2018, ma Francesca Cipriani, finita in nomination, sbotta: “Poverino un corno! Quando stavo male, mi diceva cosa posso fare per te e quando poteva non l’ha fatto! E’ un falso come tutti gli altri, salvo solo Craig, lui è veramente diverso. Sono persone che non mi porterò nella vita, al massimo un saluto. Con loro finisce qua, non li voglio più vedere”. In confessionale, la Cipriani sarà più dura: “Mi hanno deluso, ho visto tanta falsità, non capisco se siamo all’Isola dei famosi o alla sagra degli s***i”.

Isola dei famosi 2018 complotto contro una naufraga? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, il primo (presunto) complotto è servito. Ai danni di Nadia Rinaldi. O così pensano alcuni fans del reality du Canale 5 sul web. Durante la diretta dell'Isola in onda lunedì 29 gennaio 2018 quasi tutte le nomination dei naufraghi “peor” sono stati per Nadia Rinaldi. Eccetto per Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che ha nominato Franco, Paola Di Benedetto. Filippo Nardi, Rosa Perrotta, Francesco Monte, Jonathan e Marco Ferri hanno votato compatti per Nadia Rinaldi. Tra l'altro quando Rosa Perrotta ha fatto il nome di Nadia perché "non riusciamo a costruire un solido rapporto", l'attrice romana è sbottata: "Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". Confessione che ha fatto infuriare l'ex di Uomini e Donne-

Isola dei famosi 2018: Alessia Marcuzzi senza reggiseno? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi per la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 dal suo armadio ha scelto: blazer di Stella McCartney (già indossato al Grande Fratello), gonna con frange Alberta Ferretti (messa a Le Iene), scarpe Gianvito Rossi e canotta del brand Ttopshop. Ma quello che ha colpito l'occhio indiscreto di alcuni fans della bella conduttrice dell'Isola dei Famosi è l'apparente assenza del reggiseno. Alessia Marcuzzi va in gol nella diretta di Canale 5 e si prende gli applausi del popolo social.

Alessia Marcuzzi (Instagram)

Isola dei famosi 2018, Nadia Rinaldi e il clistere a Rosa Perrotta. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Nadia Rinaldi a Rosa Perrotta dopo la nomination nella notte dell'Isola dei Famosi 2018: "Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". L'ex tronista di Uomini e Donne ha risposto con un applauso ironico: "Bella figura che hai fatto... Bella figura"., le parole di Rosa Perrotta. . "Tra droga e clistere - ha detto Alessia Marcuzzi dallo studio dell'Isola dei Famsi 2018 - questa sera non ci siamo fatti mancare proprio nulla".

Isola dei famosi 2018 ascolti tv boom e 3 nomination. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Serata d'oro su Canale 5 in tema di ascolti tv. Striscia la Notizia vince la giornata con oltre 8 milioni di spettatori, poi l'Auditel incorona la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 – dalle 21.38 all’1.07 – con 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. L'Isola di Alessia Marcuzzi ha vinto la serata degli ascolti tv battendo l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare su Rai 1 (in onda dalle 21.34 alle 23.25) che conteggia 4.994.000 spettatori (19.8% di share).

ISOLA DEI FAMOSI 2018: CIPRIANI, PERROTTA E NADIA RINALDI IN NOMINATION. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, il verdetto: Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani nominate dal gruppo, Rosa Perrotta in nomination per scelta di Alessia Mancini (la Mejor della settimana, ma in rotta di collisione con diversi concorrenti). I voti dei naufraghi: Amaurys sceglie Filippo, Bianca e Nadia dicono Rosa Perrotta. Franco, Giucas e Gaspare puntano su Francesca Cipriani. Craig dice Cecilia. Francesca vota Franco. Compatti Paola, Filippo, Rosa, Francesco e Marco, Jonathan che nominano Nadia Rinaldi, Cecilia dice Franco. Sei voti per Nadia Rinaldi e tre voti per Francesca Cipriani. Poi , come detto, la Mejor, Alessia Mancini dice Nadia Perrotta: tra loro i rapporti sono abbastanza tesi su quest'Isola.

Elena Morali (Instagram)



ISOLA DEI FAMOSI 2018, ELENA MORALI NUOVA NAUFRAGA, ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Prima che parta il valzer delle nomination, i naufraghi conoscono una nuova concorrente: come annunciato nei giorni scorsi è Elena Morali. Per lei un inizio soft sull'Isola visto che viene inserita tra i Mejor ed essendo appena arrivata non rischia la nomination.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, EVA HENGER ELIMINATA. MARCO FERRI SALVO. ISOLA 2018 NEWS

Eva Henger vede un videomessaggio della sua figlia più piccola. Marco Ferri parla con la sorella (ospite nello studio dell'Isola). Quindi Alessia Marcuzzi comunica ai naufraghi il risultato del televoto: Eva Henger è la prima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, SIMONE BARBATO CONCORRENTE NELLA GIUNGLA. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Viene presentato al pubblico il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, si tratta di Simone Barbato. Il naufrago fantasma dovrà vivere nella giungla, rubare cose ai Pejor cercando di non farsi scoprire dagli naufraghi. Se dovesse essere colto in flagrante, andrà in nomination.



Isola dei famosi 2018, Chiara Nasti abbandona. Ecco perchè. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018. “Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”, aveva detto la naufraga dell'Isola a proposito di quanto le mancasse il fidanzato Ugo Abbamonte. E ora ora è ufficiale l'addio della fashion blogger napoletana che non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, come detto, dal suo fidanzato Ugo. Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma. Chiara Nasti aveva anche spiegato nei giorni scorsi. “So che venivo all’Isola dei Famosi, ma così è troppo. Un conto è non mangiare e non dormire, un conto è tenere addosso i vestiti bagnati. Dormiamo nel fango. Ma come si fa? Come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola. Freddo, vento, pioggia. E’ proprio difficile, mi è venuta una crisi e ho pensato di ritirarmi”.

Isola dei famosi 2018, Paola Di Benedetto vs Alessia Mancini: scontro! ISOLA 2018 NEWS

Alessia Mancini contro Paola Di Benedetto: sull'Isola dei Famosi 2018 è scontro tra le due naufraghe. L0ex letterina non ci sta: lei e alcuni compagni (Bianca Atzei e Jonathan Kashanian) dormono nel lato più esposto alla pioggia. altro che teli. "Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza restare così. Un giorno dormiamo noi di qua, un giorno ci dormite voi", ha detto Alessia Mancini. Paola Di Benedetto non accetta il suo atteggiamento: "Alessia ha un modo di dire le cose che sembra che abbia sempre ragione lei su tutto, ma non è così. Non è che quello che dice è legge". Francesco Monte si tiene fuori dalla bagarre e guarda alla conquista del telo come un obiettivo raggiunto. Rientrato dalla prova ricompensa, l'ex tronista e naufrago della settimana sull'Isola dei Famosi 2018 ha commentato: "Ci voleva. Per quella sensazione di adrenalina che ogni tanto serve. Abbiamo faticato, però è stato bello. C’è stata collaborazione, spirito di gruppo e questa è stata la cosa importante".

Isola dei famosi 2018, Capriotti-Eva Henger: lite sui piselli. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, dalla lite per il cocco all'insulto sui piselli: Cecilia Capriotti contro Eva Henger. Ecco cos'è successo tra le due sexy naufraghe dell'Isola di Canale 5.

Isola dei famosi 2018, Cecilia Capriotti-Eva Henger: lite sui piselli. ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, dalla lite sul cocco a quella sui piselli. Ecco Eva Henger e Cecilia Capriotti contro. Il cibo divide le naufraghe. La prima stabilisce che d’ora in avanti saranno fatte porzioni uguali per tutte. Si parte dal cocco: “Cecilia tu vai lì e lo prendi senza chiedere, non è la prima volta e così ora ho detto dividiamo allo stesso modo così da non fare polemiche”. La Capriotti replica: “Eva non ci ho fatto caso, sì ho preso un pezzo di cocco in più stamane, scusate”. Eva Henger non ci sta: “Eh ma non è solo stamane, lo fai sempre e si lamentano anche gli altri". La Capriotti si arrabbia e passa dalla disfida del cocco a quella sui piselli (già finiti in realtà): “Eva adesso mi stai stancando però, è da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Io non prendo, me le danno e non sto a verificare chi ha preso di più o chi non ha preso. Ieri quando c’era la scatoletta e abbiamo diviso hai guardato quanti piselli avevo preso e io ti ho detto: stai tranquilla che hai preso più piselli te che io. Con me hai chiuso”. Mentre tutti si defilano, la Henger insiste: “Un po’ tutti mi avete detto che lei prende porzioni più grandi, vi ho detto non ditelo a me, ma a lei altrimenti passo per la cattiva. Se questo dà dei problemi, non mi riguarda. E’ l’unica contraria alle porzioni”.

Isola dei famosi 2018, Francesco Monte lacrime. E Paola Di Benedetto.. ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, vanno in onda le lacrime di Francesco Monte. L'addio di Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip 2 è ferita ancora fresca. Il naufrago se l'è portata in Honduras. Paola Di Benedetto lo ha consolato. Sarà lei la donne che riuscirà a far dimenticare Cecilia a Monte? Lo scopriremo in queste giornate di Isola dei Famosi 2018. Intanto ecco il racconto del pianto di Monte.

Isola dei famosi 2018, Monte sconforto per... Cecilia. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? L'ex tronista ha avuto un momento di sconforto e iniziato a pensare alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 poi dice alla produzione del reality di Canale 5: "Ho avuto un momento mio, volevo stare da solo. Volevo staccare e pensare un po' di più. E Marco si è trovato lì e abbiamo parlato un pochino. In cuor tuo lo sai, anche se ci prendiamo in giro con la testa. Sto pensando un po' a tutto, i ricordi, il passato...". Dopo essersi sfogato con Marco Ferri, Francesco Monte è andato a parlare con Paola Di Benedetto. "L'importante è che razionalizzi tutto. Ci sta che pensi a cose tue intime, private, ma fallo nel modo giusto. Va bene?", dice la Di Benedetto. "Guarda che parli con la persona più razionale che esista - replica il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 - Comunque grazie dottoressa"

CECILIA RODRIGUEZ (INSTAGRAM)



Isola dei famosi 2018, Rosa Perrotta vs Nadia Rinaldi per un cocco. Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018, va in scena la lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. "Tutte le volte è una polemica con te Rosa”, dice l'attrice. “Con me? Ma che dici, stavate mangiando il cocco senza pensare agli altri” replica l'ex tronista di Uomini e Donne. La Rinaldi si arrabbia sul serio: “Ma che c***o dici???!!! Era saltato un pezzo. Hai fatto una polemica in pubblica piazza”, la Perrotta la invita a calmarsi. Nulla, Nadia Rinaldi è un fiume in piena. “Ripigliati e stai calma tu, dici le cose con un tono del c***o! Anche ieri hai risposto male”. Nadia Rinaldi attacca: “Hai fatto tu la polemica con la riunione di condominio in un attimo, stai facendo lo show, stai calma che hai un attimo di popolarità. Tieni, questa è la telecamera, fai lo show davanti alla telecamera”. Rosa Perrotta prova a spiegare, ma Nadia Rinaldi va avanti: “Filippo (Nardi, ndr) ha aperto il primo cocco ed era brutto, ha aperto il secondo ed era ancora da tagliare. A chi è andato al bagno, glielo avevamo già chiesto. Stavate tutti parlando là sotto, ma che vuoi?”. La Rinaldi tocca la Perrotta mentre parla. E Rosa non ci sta: “Ma non c’è bisogno di fare questa polemica e non mi toccare”. Arriva Alessia Mancini: “Rosa ma perché questo casino? Tu ti stavi lamentando perché il tuo pezzo era piccolo”, “Ah io mi stavo lamentando?! Ma se tu mi hai detto il mio è la metà del tuo”, ribatte Nadia. E Alessia sottolinea: “Sì, ma per dire che non facevo storie anche se il tuo era più grande e che anzi ringrazio Filippo che apre il cocco per tutti”.

Isola dei famosi 2018, FRANCESCA CIPRIANI SI SENTE MALE. Poi però... ISOLA DEI FAMOSI 2018 news

Francesca Cipriani ha avuto uno svenimento improvviso. Tensione sull'Isola dei Famosi 2018, anche se subito fortunamente l'ex Grande Fratello ha rassicurato gli altri naufraghi sulle proprie condizioni di salute. Francesca Cipriani comunque è sotto osservazione dei medici, per chiarire le sue condizioni fisiche. Nelle ultime ore si è parlato di una intossicazione alimentare che avrebbe originato il suo malore. Altra ipotesi è legata anche alla troppa fame visto che i naufraghi sono a digiuno praticamente da tre giorni. Dopo la visita del medico di produzione, FRANCESCA CIPRIANI recupera le forze: “La mia testa è a mille, ma il mio corpo ha ceduto”. Al suo ritorno, i compagni l’accolgono calorosamente e lei li tranquillizza “Mi sento meglio”.

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei e Filippo Nardi? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Non solo. L'Isola dei Famosi 2018 battezza anche una simpatia tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. Parlare di flirt è presto, ma nei giorni in cui tutto il gruppo degli isolani ha vissuto nella villa sulla spiaggia, si è creata una cerca alchimia e, come scrive sempre il settimanale “Chi”, il loro gioco di sguardi e la sintonia perfetta potrebbero nascondere altro. Se son rose fioriranno... sull'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei famosi 2018, Elena Morali naufraga fantasma con Gianluca Fubelli. Isola dei Famosi 2018 news sui 2 nuovi naufraghi

Elena Morali, (La Pupa e il Secchione e spesso ospite di Barbara D’Urso) sull'isola dei Famosi 2018. Sarà una naufraga fantasma. Alessia Marcuzzi nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 aveva preannunciato l'arrivo di due concorrenti che sarebbero approdati di nascosto in Honduras tra la prima e la seconda puntata. Non saranno 'visibili' e dovranno rubare ai naufraghi 'ufficiali' per poter 'sopravvivere' in Honduras. Nei giorni scorsi si erano diffusi rumors su Luca Onestini e Raffaello Tonon, invece il primo nome dovrebbe essere quello di Elena Morali. E, stando a Chi, il suo attuale fidanzato (e comico di Colorado), Gianluca Fubelli-Scintilla potrebbe il secondo naufrago “fantasma”.

Isola dei famosi 2018, Chiara Nasti piange. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Chiara Nasti 'vince' il premio per il primo pianto dell'Isola dei Famosi 2018. La naufraga fashon blogger sente la mancanza del fidanzato Ugo Abbamonte: "Non sono abituata a stare lontana da lui, stiamo sempre insieme e mi dispiace pure per Ugo perché so che sta peggio di me". Eva Henger e Cecilia Capriotti le fanno forza: "Sei una guerriera, reagisci. È un momento di sconforto perché è stato il tuo compleanno e non c’era. Guarda Francesca e ridi".

Isola dei famosi 2018, Eva Henger e Chiara Nasti vs Monte. Isola dei Famosi 2018 news

Chiara Nasti parla con Eva Henger dopo la nomination subita da quest'ultima all'Isola dei Famosi e le esprime la sua solidarietà: “Io voglio che resti, non è giusto, lui (Francesco Monte, ndr) è troppo avvantaggiato da quello che è successo con Cecilia, fa pena al pubblico”, ha detto la blogger.

Isola dei famosi 2018, Eva Henger attacca Francesco Monte. Isola 2018 news

"Le altre persone che stanno con lui sono un po' impressionate da Francesco. Tutti dicono "Povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta". Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?". Eva Henger attacca Francesco Monte che l'ha messa in nomination- Tra i due sono scintille. Eva Henger rincara la dose contro il naufrago che due mesi fa venne lasciato da Cecilia Rodriguez durante la diretta del Grande Fratello Vip 2: "So di lui cose intimissime, lui mi dice che non mi conosce, ma io come faccio a sapere quelle cose? Me le ha dette lui. Anche gli altri stanno iniziando a vederlo come me. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro".

Isola dei famosi 2018, Cecilia Capriotti ad Alessia Mancini: "Cafona". Isola dei Famosi 2018, lite

Alessia Mancini e Cecilia Capriotti ai ferri corti. Le due naufraghe dell'Isola dei Famosi 2018, nel corso della loro permanenza nella villa che li ha ospitati prima della diretta di lunedì - hanno avuto una lite. Motivo? Cecilia Capriotti ha violato la regola del gruppo di non fumare in bagno. Alessia Mancini l'ha scoperta e redarguita, ma da in tutta risposta la showgirl marchigiana le ha detto: "Sei una cafona! Non si reagisce così urlando come se fossi una fruttivendola". Lex letterina ha mentenuto la calma, ma la sua interlocutrice ha proseguito ad attaccarla. Dopo dieci minuti di discussuione Alessia Mancini ha chiuso la discussione: “Ho molta difficoltà a parlare con te. Parli solo tu!”.

Isola dei famosi 2018, Monte-Di Benedetto GOSSIP. Isola dei Famosi 2018 news

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: l'Isola dei famosi 2018 è iniziata da meno di una settimana e già sta nascendo una storia d'amore importante tra due protagonisti del reality: il numero di Spy in edicola da venerdì 26 gennaio svela che tra Francesco Monte, 29 anni, ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, e la ex "Madre Natura" di "Avanti un altro", Paola Di Benedetto, 23, è scoppiato il colpo di fulmine. Le immagini esclusive proveninti dall'Honduras e pubblicate da Spy mostrano momenti di intimità dei due naufraghi: carezze, abbracci, sguardi sdolcinati e romantici, segnali inequivocabili di due persone che si stanno innamorando l'uno dell'altra. Spy svela che l’affinità è stata immediata, fin dagli scatti fotografici fatti a Milano prima che il programma iniziasse. Il settimanale è riuscito anche a captare le parole dei protagonisti: «Ammetto che Paola ha qualcosa che mi attrae», dice Francesco Monte. «Io sull'Isola cerco l'amore», è l'obiettivo di Paola Di Benedetto. Entrambi sono single e felici di essersi incontrati. A questo punto, Francesco Monte potrà finalmente dimenticare la donna che gli ha spezzato il cuore: Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen.

Isola dei famosi 2018, Monte-De Martino, rivincita degli ex Rodriguez. ISOLA 2018 NEWS

Francesco Monte? Miglior naufrago della settimana (con immunità, leadership per la prima settimana, soggiorno sull’Isola dei privilegiati) e magari 'in love' con Paola di Benedetto. Stefano De Martino? Partito in quinta come inviato sull'Isola dei Famosi 2018 (“Sembri Tom Cruise in Mission Impossibile” gli ha detto Alessia Marcuzzi quando si è tuffato dall’elicottero). “Ho voglia di sporcarmi le mani e divertirmi con i naufraghi testando le prove prima di loro”, ha raccontato lunedì sera. La rivincita degli ex Rodriguez si sta compiendo. Lontani i giorni dell'addio di Cecilia (Monte) e della separazione da Belen (De Martino). Questa Isola sembra poter segnare la loro rivincita.

Isola dei famosi 2018, Cipriani vs Filippo e Nadia Rinaldi. "Fatemi dormire". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesca Cipriani sempre più star dell'Isola dei Famosi 2018. Non solo per l'attacco di panico che ha caratterizzato la diretta su Canale 5. Nei giorni in cui stava in villa, l'ex Grande Fratello non potendo andare a dormire in stanza (per motivi non chiari), la Cipriani passava le notti in cucina. Una notte, Filippo Nardi e Nadia Rinaldi sono rimasti a chiacchierare fino all’alba disturbando il sonno della stessa Cipriani che ha chiesto ai compagni di andare a letto e lasciarla riposare. "La notte l'ho passata male perché Filippo e Nadia battevano le tazze facevano rumore come fossero le 5 del pomeriggio. Uffa", ha raccontato poi sull'Isola Francesca Cipriani con un bel sorriso.

Isola dei famosi 2018: Monte-Paola Di Benedetto rebus a luci rosse. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

"Paola (Di Benedetto, ndr) è una bella ragazza, interessante anche dal punto di vista caratteriale". Francesco Monte non nasconde la sua attrazione verso la sexy naufraga dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex di Cecilia Rodriguez le ha anche disegnato sul braccio un rebus a luci rosse nei giorni che avevano preceduto la diretta della prima puntata su Canale 5 quando i concorrenti erano nella villa e aspettavano di andare sull'Isola vera e propria.

Isola dei famosi 2018: Monte, notte con Paola Di Benedetto. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, c'è feeling sull'Isola dei Famosi 2018 tra l'ex di Cecilia Rodriguez e la sexy naufraga. Il modello, leader della settimana nel reality di Canale 5, sta sull'isola del mejor e sembra avere una debolezza per la celebre Madre Natura di Ciao Darwin. Poche immagini di daytime sembrano mostrare che Francesco Monte avrebbe un debole Paola Di Benedetto (e non Bianca Atzei, come aveva ipotizzato Alessia Marcuzzi alla vigilia della partenza ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018). “Mi piace, lei è interessante anche dal punto di vista caratteriale”, dice Monte in un confessionale a proposito di Paola Di Benedetto. “Voleva fare il simpaticone e gliel’ho concesso, ma mi piace”, racconta lei. Ridono e passano la notte vicini. “Ho già visto degli sguardi, gatta ci cova”, commenta Nadia Rinaldi. Sarà amore sull'Isola?

Isola dei famosi 2018: Monte-Cecilia e De Martino-Belen: ISOLA 2018 NEWS, LE REAZIONI DELLE EX

Francesco Monte e Stefano de Martino sono protagonisti (naufrago e inviato) all'Isola dei Famosi 2018: già, ma le loro ex, Belen e Cecilia Rodrioguez, come hanno vissuto la prima puntata del reality. A quel che sembra in modi assolutamente diversi. Andiamo a scoprire com'è andata la sera della prima dell'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia-Belen

Isola dei famosi 2018: Stefano De Martino, segnale di Belen. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Stefano De Martino fa l'esordio da inviato all'Isola dei Famosi 2018 e Belen probabilmente lo stava seguendo. Indizi, non certezze. Intanto perché De Martino ha salutato il piccolo Santiago prima di buttarsi dall'elicottero e questo fa pensare che il ballerino fosse convinto che suo figlio lo stesse guardando in tv durante la diretta di Canale 5. In più Belen ha commentato su Instagram sotto una foto di Rudy Zerby: foto che ritrae Francesca Cipriani durante il suo attacco di panico nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Il commento di Belen fa intuire che sapesse quello che stava accadendo. Quindi, probabilmente lei e Santiago seguivano le evoluzioni del reality e l'esordio di Stefano De Martino. A differenza, ad esempio di quanto ha fatto Cecilia Rodriguez con Francesco Monte (vedi sotto).

Isola dei famosi 2018: Francesco Monte snobbato da Cecilia. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte fa il suo esordio all'Isola dei Famosi 2018 (col botto: vince la prova di migliore della settimana) e Cecilia Rodriguez che fa? La sua ex fidanzata (che lo lasciò ufficialmente durante la diretta del Grande Fratello Vip 2) anziché restare a casa a guardare il reality di Canale 5 (che due anni fa la vide protagonista), ha preferito uscire con il suo nuovo amore, Ignazio Moser. Infatti una Instagram Story del ciclista, mostra la coppia fuori assieme ad alcuni amici anziché passare la serata davanti all'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei famosi 2018: Cipriani naufraga star dopo il panico. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesca Cipriani superstar della nuova Isola dei Famosi 2018? Di certo la ex Grande Fratello è partita con il turbo a livello mediatico: tra la paura di tuffarsi dall’elicottero, l'attacco di panico, il passaggio sull’Isola dei pejor (riuscendo però a evitare la nomination) per lei è stata una prima puntata dal bilancio positivo. Tutto si può dire, ma non che sia passato inosservata agli occhi del pubblico social. Che infatti l'ha eletta idealmente regina dell'Isola dei Famosi 2018. Almeno sin qui. Poi, la strada verso la vittoria per Francesca Cipriani è ancora lunga. Certo è che l'opionionista di questa Isola, Daniele Bossari, parlando ad Affaritaliani.it nelle ore di vigilia aveva indicato proprio lei tra i naufraghi che lo incuriosivano di più. E se lo dice un fresco vincitore di reality...



Isola dei Famosi 2018: "Una donna fantasma a cavallo in Honduras" - La leggenda

“Qualcuno ha visto il fantasma di una donna e di un cavallo”, sull’Isola dei Famosi. Lo racconta Alessia Marcuzzi nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5. La leggenda hondurena narra che il corpo di questa donna e di questo cavallo sono stati trovati in mare”, continua Cristina Farina di Magnolia. “La donna venne sepolta e il cavallo no. Ma loro si amavano così tanto che di notte si incontrano e cavalcano insieme sulla spiaggia”