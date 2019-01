Isola dei Famosi 2019 cast: Marina La Rosa, Taylor Mega... ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei Famosi 2019 cast, quando parte il reality? ISOLA DEI FAMOSI 2019 NEWS

Isola dei famosi 2019, quasi ci siamo. Il reality di Canale partirà il 24 gennaio con Alessia Marcuzzi confermata al timone.

Isola dei Famosi 2019 cast: Marina La Rosa, Taylor Mega...

Il cast dell'Isola dei Famosi 2019? Quali naufraghi parteciparanno quest'anno al reality di Canale 5? Secondo Spy al via ci saranno l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l'ex “gatta morta” Marina La Rosa, Alvin, la prorompente Taylor Mega, l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Colpo dell'ultima ora Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento. In dirittura d'arrivo la firma di un ex bomber di serie A, famoso per le sue conquiste femminili.

Isola dei Famosi 2019, Daniele Bossari inviato? Spunta Alvin.

L'inviato dell'Isola dei Famosi 2019? In pole position sino a qualche ora fa c'era Daniele Bossari che sembrava aver vinto la volata con Walter Nudo, recente vincitore al Grande Fratello Vip 2018. Nelle ultime ore però Davide Maggio ha fatto il nome di Alvin che era stato già l'inviato della decima e undicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2019 Alda D'Eusanio opinionista?

Gli opinionisti dell'Isola dei Famosi 2019? Dopo aver valutato diverse candidature – tra cui quelle di Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alba Parietti e Valeria Marini – secondo Spy sembrerebbe averla spuntata Alda D’Eusanio, che dovrebbe però essere affiancata da una seconda voce.