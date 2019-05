Isola dei Famosi choc 2 naufraghi fanno l'amore in diretta. Lei rivela.. VIDEO

Isola dei Famosi choc, 2 naufraghi fanno l'amore in diretta

Isola dei Famosi bollente. Non l'edizione italiana, ovviamente, terminata ormai un paio di mesi fa. Si tratta di Superviventes, la versione spagnola. Fabio Colloricchio ex tronista di "Uomini e Donne" e influencer di origini argentine e la naufraga Violeta Mangriñan (anche lei ex tronista) hanno fatto l'amore.

ISOLA DEI FAMOSI, Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan fanno l'amore

Travolti dalla passione i due concorrenti dell'Isola dei Famosi made in Spagna non si sono curati delle telecamere e il video sta facendo il giro del mondo. «Dalla cintura in giù è il top. Se è stato così bello qui sull'isola su un tappetino, immagina fuori come può essere...», ha detto Violeta Mangriñan di Fabio Colloricchio. La concorrente dell'Isola dei Famosi ha anche lasciato in diretta il fidanzato, per viversi pienamente la nuova storia d'amore. Lui, invece, è sbarcato nel reality da single dopo la fine della relazione con Nicole Mazzocato, conosciuta nel 2015 a "Uomini e Donne".





Nello studio di "Supervivientes" molti ospiti hanno notato come Violeta sia simile fisicamente a Nicole, che è stata suo malgrado tirata in ballo e ha commentato furibonda la vicenda via social. "Per rispetto vi chiedo di non accostarmi più alla precedente relazione, soprattutto per rispetto del mio nuovo compagno. Non tollero la gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Non voglio far parte di tutto questo" ha scritto Nicole dopo l'episodio.

ISOLA DEI FAMOSI, Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan fanno l'amore: il video