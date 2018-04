Isola Famosi 2018, Bianca Atzei al pronto soccorso per un malore

Bianca Atzei non ha potuto partecipare alla trasmissione Domenica Live per un malore. Ad annunciare l'assenza di una delle finaliste dell'Isola dei Famosi 2018 è stata Barbara d'Urso. La conduttrice ha comunicato che la cantante è dovuta correre al pronto soccorso nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile. Non sono ancora note le cause del malore né la D'Urso ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani: "“A 19 anni il mio primo datore di lavoro tentò di violentarmi”". ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani si confessa a Verissimo: “A 12 anni sono stata vittima di atti di bullismo e per questo ho sofferto tanto. E’ stato un periodo buio, non uscivo più di casa. Era l’età dell’adolescenza e io ero un po’ tonda e molto buona. Ero diventata il capro espiatorio del gruppo. I compagni di scuola mi emarginavano e mi prendevano in giro ogni giorno. Mi buttavano nel cestino gli occhiali da vista e mi tagliavano i capelli. Le difficoltà della vita per la show girl, che tanto ha fatto sorridere durante il reality, si sono ripresentate qualche anno dopo, in modo traumatico: “A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi, chiudendomi con lui a chiave in negozio verso le otto di sera. Mi sono sentita male e sono svenuta, poi mia mamma quando sono tornata a casa mi ha vista e mi ha portata all’ospedale. L’ho denunciato ed è stato fatto un processo!”.

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei: "Fui operata d'urgenza al cuore, ma non ne è ho parlato perché..". Isola 2018 news

Bianca Atzei parla a Verissimo dell'esperienza all'Isola dei Famosi 2018 e di quell'operazione al cuore subita anni fa: “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’isola dei Famosi – chiosa – per non fare la vittima”.

Isola dei Famosi 2018, NAUFRAGHI: ECCO LA REUNION. Isola 2018 news

Sabato 21 aprile 2018 appuntamento speciale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva, saranno in studio, per una grande reunion, i naufraghi dell’edizione appena terminata de L’Isola dei Famosi 2918. Posto d’onore a Nino Formicola (Gspare) che rilascerà la sua prima intervista tv da vincitore del reality. Per raccontare tutte le emozioni, gli aneddoti e le curiosità mai svelate sulla loro permanenza in Honduras saranno ospiti: la seconda classificata Bianca Atzei con i finalisti, Amaurys Pérez, Francesca Cipriani e il quinto classificato Jonathan Kashanian. E ancora, saranno in studio: la guerriera dell’Isola Alessia Mancini, Rosa Perrotta - che ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio del suo Pietro - e Giucas Casella. Inoltre, dopo tre mesi di assenza dall’Italia, approderà a Verissimo anche l’inviato del reality Stefano De Martino.

Isola dei Famosi 2018, festa dopo la vittoria finale di Gaspare. Le foto. ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 va in archivio con la vittoria di Nino Formicola (Gaspare): il reality di Canale 5 ha passato il testimone al Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. Dopo la proclamazione del naufrago vincitore in studio c'è stato il taglio della torta, la festa e i selfie tra i concorrenti. “Ho scelto di vivere l’Isola come fossi uno spettatore, seduto sul divano. Ho cercato di dire cose che avrebbe potuto dire o pensare la gente a casa. Come si dice, “Guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’…”, ha detto Gaspare a Vanity Fair.

Isola dei Famosi 2018 chiude al 26% degli ascolti tv con Gaspare vincitore. ISOLA 2018 NEWS

Finalissima da record per “L’Isola dei famosi”, seguita ieri su Canale 5 dal 26.43% di share e 4.545.000 telespettatori. Il momento della vittoria di Nino Formicola è stato visto da un telespettatore su due toccando il 48% di share. L’edizione 2018 segna un +15% rispetto alla media d’ascolto dello scorso anno con 4.454.000 spettatori e il 24.07% di share. Il reality continua ad appassionare soprattutto i più giovani: media del 31.5% tra i 15-24enni e 30.7% sul target 15-34 anni. Dati boom sul fronte social con 16.500.000 interazioni totali. Ogni settimana, su Twitter, #isola si è classificato tra gli argomenti più discussi della serata e ieri ha conquistato il primo posto delle tendenze italiane e mondiali.

Isola dei Famosi 2018 chiude al 26% degli ascolti tv - Scheri (Canale 5): "Alessia Marcuzzi bravissima padrona di casa"

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «Questa edizione de “L’isola dei famosi” ha raccolto numeri davvero importanti su tutte le piattaforme. Grazie ad Alessia Marcuzzi, bravissima padrona di casa, a Mara Venier, Daniele Bossari e Stefano De Martino, alla regia di Roberto Cenci e a tutta la squadra artistica e produttiva».

Isola dei Famosi 2018 Nino (Gaspare) vince. Bianca Atzei.... ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 vince Gaspare. Bianca Atzei seconda davanti ad Amaurys. Poi Francesca Cipriani e Jonathan. Alessia Marcuzzi presenta in abito da sposa. Isola 2018 news finale

Isola dei Famosi 2018 vincitore: Nino Formicola (Gaspare). Ma che colpi di scena. ISOLA 2018 NEWS

Nino Formicola (Gaspare) ha vinto l'Isola dei Famosi 2018". L'attore ha battuto al rush finale Bianca Atzei al termine di una finale piena di emozioni. Terza posizione per Amaurys (23 chili in meno... 'record' di questa edizione), quarta piazza per Francesca Cipriani, Jonathan ha chiuso al quinto posto.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, BIANCA ATZEI: CANZONE D'AMORE IN STUDIO. ISOLA 2018 NEWS

Bianca Atzei vede scorrere la clip con il riassunto della sua Isola dei Famosi, poi la sorpresa per la naufraga: una scatola con dentro un microfono per farla cantare. Lei sceglie "Ora esisti solo tu" e viene raggiunta dai musicisti che l'accompagnano nei suoi tour.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, GASPARE (NINO FORMICOLA) E LE NOZZE... IN STUDIO. ISOLA 2018 NEWS

Nino Formicola (Gaspare) trova come accoglienza nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 un altare per tener efede alla promessa di matrimonio fatta alla sua compagna mentre era in Hondursa. Lei arriva in abito bianco ma quando alza il velo il naufrago scopre che non è Alessandra. Al suo posto Max Pisu, mentre il prete chiamato a celebrare le nozze è Roberto Ciufoli. Poi finalemente arriva Alessandra. Prossimamente sarà tempo di sposarsi per la coppia.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, FRANCESCA CIPRIANI LACRIME E GIOIA. ISOLA 2018 NEWS

Francesca Cipriani arriva in studio. Lacrime quando incontra la mamma e gioia per la sua bella avventura all'Isola dei Famosi 2018: "Mi sono guardata allo specchio e ho capito che qualcosa era cambiato. La Cipriani aveva preso il sopravvento su Francesca, ora Francesca è tornata. Voglio trovare la persona giusta e creare una famiglia".

ISOLA DEI FAMOSI 2018, TAPIRO DI STRISCIA IN DIRETTA PER ALESSIA MARCUZZI. ISOLA 2018 NEWS

Irrompe in studio Valerio Staffelli che consegna il Tapiro di Striscia la Notizia ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice lo accetta. "Ad un certo punto non vi ho visto più perché dovevo andare in onda e vedevo alcune cose che non mi piacevano. E' la finale lasciamo spazio ai concorrenti", dice Alessia. Il pubblico chiede l'uscita di Staffelli dallo studio ("Fuori, fuori") e lui se ne va ma prima dà un bacio a Francesca Cipriani.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, ROSA PERROTTA: PROPOSTA DI NOZZE IN DIRETTA TV. ISOLA 2018 NEWS

Sorpresa invece nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 per Rosa Perrotta, il fidanzato le ha chiesto di sposarlo in diretta tv: "Questa lontananza è stata un vuoto incolmabile. Sei tu tutto quello che voglio e di cui ho bisogno e non ha senso se non sei con me. Mi vuoi sposare?", le parole di Pietro Tartaglione. La Perrotta non ha dubbi: "Ma veramente stai a fa'? Sei un pazzo amore! Certo che sì".





ISOLA DEI FAMOSI 2018, ALESSIA MARCUZZI: ABITO DA SPOSA PER LA FINALE. ISOLA 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi presenta la finale dell'Isola dei Famosi 2018 con l'abito di nozze. Rivolgendosi a Bossari gli dice: "Vedi Daniele in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2018 ho indossato tutti i vestiti del mio armadio e mi sembrava giusto mettere un abito importantissimo per questa sera e ho messo quello del mio matrimonio, mancava solo questo”.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA

Isola dei Famosi 2018 finale: IL VINCITORE SARA'... AMAURYS, BIANCA E GASPARE IN FINALE. JONATHAN E CIPRIANI NOMINATION - Isola 2018 news

Lunedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5, la finale de L’Isola dei Famosi 2018. In studio, Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e i commenti della Gialappa’s Band. I naufraghi arrivati alla fatidica finale - Amaurys Perez, Bianca Atzei, Gaspare (Nino Formicola), insieme alla coppia Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani che si contende l’ultimo posto al televoto – hanno trascorso ben 81 giorni sull’Isola, la permanenza più lunga nella storia del programma. Quasi tre mesi lontano dai propri affetti, dalle comodità, in costante confronto con la natura, la condivisione degli spazi e del cibo e con le proprie fragilità. A decretare chi sarà il quarto finalista, tra Jonathan e Francesca appunto, e chi sarà il vincitore della tredicesima edizione, sarà come sempre il pubblico attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Isola dei Famosi 2018 finale: gli ultimi giorni dei naufraghi in Honduras - Isola 2018 news

Gli ultimi giorni a Cayo Paoloma sono trascorsi all’insegna di chiarimenti, confessioni e rese dei conti. Ognuno di loro è partito per l’Honduras con un obiettivo, un desiderio, un sogno e tutti torneranno da questa esperienza unica e intensa un po’ cambiati, non solo fisicamente. Amaurys ha accettato la sfida con l’Isola dei Famosi 2018, “pronto a combatterla”. Grande campione sportivo, nella vita ha affrontato prove molto difficili. Si è messo in gioco emotivamente e fisicamente: avrà vinto o l’Isola lo avrà battuto? Bianca è volata sulle bianche spiagge dell’arcipelago honduregno per rimettere insieme i pezzi del suo cuore e della sua vita. Tornerà più forte e pronta per affrontare un nuovo amore col sorriso? Gaspare (Nino Formicola) ha deciso di andare in Honduras per dire al pubblico “io esisto”! Man mano ha abbandonato scetticismo e cinismo e cambiato idea sull’Isola e sui reality. Avrà trovato anche l’energia per affrontare una nuova fase della sua carriera? Jonathan è partito con l’intento di “allontanarsi per vedere meglio” a che punto fosse la sua vita e affrontare la paura di guardarsi dentro. Questa esperienza lo avrà aiutato a fare i conti con il desiderio di avere una famiglia espresso a Cayo Cochino? Francesca Cipriani ha portato sull’Isola dei Famosi 2018 la sua carica esplosiva, ma ha cercato di far vedere al pubblico anche un altro lato della sua personalità. Chi riporterà in Italia: Francesca o la Cipriani?

Isola dei Famosi 2018 finale: le tappe dei naufraghi finalisti verso la proclamazione - Isola 2018 news

Dopo il primo verdetto del televoto, i quattro finalisti dovranno tirare fuori tutta la forza e l’agilità di cui dispongono per affrontare le ultime prove a eliminazione diretta, che quest’anno saranno ospitate presso il MIND – Milano Innovation District, l’area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. A coordinarle, sarà ancora una volta l’inviato Stefano De Martino. Al termine, solo uno porterà a casa il titolo di vincitore e il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro, di cui la metà sarà devoluto a un ente di beneficenza proposto dal vincitore. In studio ci saranno anche le ultime eliminate arrivate da Cayo Cochino, Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Diversissime e in perenne conflitto, le due racconteranno la loro Isola e cosa ha lasciato a ciascuna questa esperienza intensa ed emozionante. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Isola dei Famosi 2018 finale: la vittoria sarà di... AMAURYS FAVORITO SU GASPARE. ISOLA 2018 NEWS

Amaurys Perez è il favorito alla vittoria dell'Isola dei Famosi 2018. Almeno secondo la Snai che vede il naufrago in pole position in vista della diretta di lunedì 16 aprile su Canale 5. Ma sarà testa a testa con Nino Formicola (Gaspare): 2,75 vs 3. Grande equilibrio dunque tra i due naufraghi. Francesca Cipriani è l'outsider di lusso: la vittoria dell'ex Gf infatti viene pagata 4 contro 1. Bianca Atzei e Jonathan sembra tagliati fuori, almeno stando le quote Snai dato che vengono pagati a 7,5. Avranno ragione i bookmakers? Non resta che attendere qualche ora e il mistero sarà svelato in diretta da Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi 2018, Nardi: "Bianca Atzei non è dimagrita perchè...". ISOLA 2018 NEWS

Filippo Nardi spiega la ragione per cui Bianca Atzei non ha perso peso durante l'Isola dei Famosi 2018. Amaurys Perez è invece dimagrito di 23 chili, Nino Formicola ha perso 9 chili, così come Jonathan. Francesca Cipriani è dimagrita di 3 chili.

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi: "Bianca Atzei non è dimagrita perchè..." - Isola 2018 news

Filippo Nardi a Casa Signorini, il format di Alfonso Signorini, ha rivelato la ragione per cui Bianca Atzei non è dimagrita sull'Isola dei Famosi 2018: “Per motivi medici, così dicono, alcuni concorrenti avevano accesso a shaker proteici perché erano pericolosamente sottopeso”. Un aiuto per non compromettere la sua salute. Bianca Atzei, come ha ricordato Signorini, era già molto magra quando è partita per l’Honduras.

Isola dei Famosi 2018, bacio Jonathan e Amaurys dopo la rissa. ISOLA 2018 NEWS

Pace fatta tra Amaurys Perez e Jonathan dopo la dura lite sull'Isola dei Famosi 2018 (sotto gli occhi esterefatti di Bianca Aztei e Francesca Cipriani). Baci della pace tra i due naufraghi. Amaurys Perez e Jonathan poi sono andati a pesca insieme nel nome della nuova armonia che regna in Honduras. Poi Nino Formicola (Gaspare) ha cucinato il pesce balestra pescato dal cubano e condito un po d'olio. E la finale dell'Isola dei Famosi 2018 si avvicina...

Isola dei Famosi 2018, CIPRIANI NUDA. BIANCA ATZEI SENZA SLIP (glieli ruba la Cipriani). Isola 2018 news

Dopo la tensione (vedi sotto) Jonathan fa pace con Amaurys. Poi ridendo fa lancia proposta ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018: “Perchè non ci buttiamo in mare tutti nudi?”. Francesca Cipriani raccoglie l'invisto, si toglie il costume e corre in mare. Bianca Atzei e Jonathan se la ridono e Nino Formicola, che stava lavando i panni, guarda la scena divertito. “Dai che tra poco torneremo nelle nostre città con lo smog, i clacson, la gente che urla fatemi passare, io voglio restare qui”, dice la Cipriani. Bianca Atzei si getta in mare con lei e l'ex Grande Fratello riesce a rubarle gli slip: “Dove vai mi servono!”, urla la cantante. Ma Francesca Cipriani scappa ridendo.

Isola dei Famosi 2018, JONATHAN VS AMAURYS: "SEI OMOFOBO?". E LUI... Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018, Amaurys vs Jonathan. Lite. "Eri sicuro che Alessia (Mancini, ndr) rimanesse. Ora ti sgretoli". A pochi giorni dalla finale, sull'Isola dei Famosi 2018 va in onda una durissima rissa tra i due naufraghi. Ve la raccontiamo.

Isola dei Famosi 2018: NAUFRAGHI RISSA E ACCUSE DI OMOFOBIA. ISOLA 2018 NEWS

Nuova lite tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian all’Isola dei Famosi 2018. Il naufrago cubano urla: “Sei un falso di m***a” e gli ha fatto il gesto dell’ombrello. Jonathan risponde: “Hai urlato con tutti e quasi ti sei picchiato con Franco. Mi imiti perché sono effemminato? Cos’è omofobia?”. Amaurys si era avvicinato a Jonathan per chiarire, ma la discussione è sfociata in un duro litigio. Jonathan han chiesto spiegazioni ad Amaurys: “Rosa (Perrotta, ndr) ha detto in puntata che tu e Alessia (Mancini, ndr) parlavate malissimo di me, che ero falso, una cattiva persona e mi prendevate in giro sulla pesca, mentre Bianca stava zitta. Cosa hai detto di me? Abbi le palle di dirmelo in faccia?”, Perez replica: “Ho le palle di dirti che non me lo ricordo”. Da lì la lite cresce. Amaurys arriva a due cm dalla faccia di Jonathan: “Sei un gran calcolatore. Sei pericoloso”. La risposta provocatoria: “Dai, fai il vero uomo, dì la verità, parla, sii coraggioso. Io sono pericoloso? Non tu che hai massacrato Elena, Francesca, Marco, Simone, quasi ti sei picchiato con Franco”.

Isola dei Famosi 2018, Amaurys vs Jonathan. Lite. "Eri sicuro che Alessia...". ISOLA 2018 NEWS

Dura lite quella all'Isola dei Famosi 2018. Amaurys Perez e Jonathan Kashanian protagonisti di un durissimo scontro. "Cosa hai detto di me? Abbi le palle di dirmi le cose in faccia” chiede Jonathan. Amaurys: “Ho le palle di dirti che non ricordo. Ma tu sei un grande calcolatore”. L'accusa: “Ecco il vero Amaurys! Sei dottor Jekyll o Mister Hyde?”. Perez replica: “E tu chi sei?” . Jonathan non ci sta: “Io sono Jonathan, sono una persona fine!”. Amaurys si arrabbia: “Non credo, un par di cog*ioni” facendo il gesto dell’ombrello. Ma Kashanian incalza e dichiara che, a suo dire, la voglia di chiarire è arrivata solo perchè Alessia è stata eliminata, cosa che lui era convinto non accadesse: “E’ la tua amichetta che è uscita, non io. Eri sicuro che rimanesse Alessia, ora ti sgretoli come creta, come burro al sole”.

Isola dei Famosi 2018, BIANCA ATZEI: la mamma parla dell'operazione al cuore. Isola 2018 news

Durante la semifinale dell'Isola dei Famosi 2018 la mamma di Bianca Atzei ha ricordato l'operazione al cuore che la cantante sostenne nell'aprile del 2015. Ecco le parole della donna.

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei in lacrime. Isola 2018 news

«Non ti mettere a piangere adesso» dice Mara Venier a Bianca Atzei nella diretta della semifinale dell'Isola dei Famosi 2018. «Ci provo Mara, ogni volta che mi viene da piangere penso a te e cerco di non farlo», spiega la cantante che poi si mette a piangere. Alcune critiche dei naufraghi contro di lei (non prenderebbe posizione) si sono fatte sentire in queste settimane. «Basta, basta, basta» urla la madre di Bianca Atzei dallo studio. «Non voglio vedere più nessuno che ti sotterra così, fregatene di tutto e pensa a te stessa» , le dice. "Sono orgogliosa di te. Tu, tre anni fa, lascialo in quell'ospedale quello che hai subito" comincia a dire la donna, "Lo sappiamo solo io, te e chi ti è stato vicino, sii forte adesso". Il riferimento è all'operazione al cuore che Bianca Atzei ha fatto nel 2015.

Isola dei Famosi 2018, ALESSIA MANCINI SI CHIAMA FUORI! I FINALISTI. Isola 2018 news

“Sono felice di tornare a casa”. Alessia Mancini si è chiamata fuori al momento del possibile televoto di ripescaggio. La naufraga ha lasciato l'Isola dei Famopsi 2018 prima della finale. Ma raccontiamo cos'è successo nella diretta di Canale 5 che ci porta verso la finalissima del 16 aprile.

Isola dei Famosi 2018, finalisti: Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola. ISOLA 2018 NEWS

Semifinale piena di emozioni e sorprese all'Isola dei famosi 2018. Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola vanno alla finalissima che si disputerà lunedì 16 aprile in prima serata su Canale 5. Le nomination: Nino (Gaspare) dice Jonathan. Jonathan dice Nino (Gaspare). Bianca irnoca: "Ditemi voi chi devo votare", poi nomina Nino sulla pergamena. Amaurys punta su Jonathan. E' Nino vs Jonatha e Amaurys dice che la nomination va a Jonathan.

Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini eliminata. Le nomination. Isola 2018 news

Alessia Mancini viene eliminata e Jonathan, insieme a Francesca Cipriani, finisce in nomination. I naufraghi lasciano l'Honduras e si dirigono in Italia.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, BIANCA ATZEI SI DIFENDE. ISOLA 2018 NEWS

Bianca Atzei è stata più volte accusata dai naufraghi di essere incoerente. La cantante prova a difendersi. Con qualche lacrima. "In questo gioco ho preso tutto con pesantezza, lo ammetto". Alessia Marcuzzi le chiede: "Lascia stare il tuo modo di essere, perché non prendi mai una posizione?". Mara Venier: "Pensavi di fortificarti facendo questa esperienza, ma io ti vedo ancora debole. Devi ascoltare te stessa". La mamma di Bianca Atzei la difende in studio: "Sei forte, lascia alle spalle tutto e vai avanti, basta stare male" le urla.

ISOLA 2018, ALESSIA MANCINI ELIMINATA NON RIENTRA IN GIOCO. PERROTTA OUT. CIPRIANI VS JONATHAN. ISOLA 2018 NEWS

Alessia Mancini viene eliminata al televoto dell'Isola dei Famosi 2018. Jonathan è salvo. La Mancini non vuole rientrare in gioco: "Sono contenta di non essermi mai risparmiata in questa Isola. Sono contenta di esser arrivata fino a qui, so di aver già vinto nella vita". Niente sfida a Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.. Si apre quindi un televoto lampo: Rosa Perrotta vs Francesca Cipriani. Vince l'ex gieffina che sfida Jonathan nelle nomination verso la finalissima.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA

Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini non perdona Bianca Atzei. ISOLA 2018 NEWS

In prima serata su Canale 5, semifinale de L’Isola dei Famosi 2018. In studio, Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e i commenti della Gialappa’s Band. Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni lasceranno definitivamente l’Isola alla volta dell’Italia e della finale. La coda di polemiche seguite alle nomination ha tenuto, come sempre, banco e dettato gli umori dell’esiguo gruppo dei sopravvissuti, formato da Alessia Mancini, Amaurys Perez, Bianca Atzei, Gaspare (Nino Formicola), Jonathan Kashanian, insieme a Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, ancora in gara con la fascia di sospese. L’epilogo della lunga avventura è vicino e per tutti e dunque è tempo di bilanci. Come sono cambiati? Cosa ha lasciato questa esperienza a ciascuno di loro? Mentre i destini di tutti devono ancora essere scritti, per Amaurys il podio è sempre più vicino: è il primo finalista di questa edizione, eletto degli stessi compagni. Ad attenderlo domani un’inattesa sorpresa dal suo passato e dalla sua terra, Cuba. Jonathan, finito al televoto con Alessia, non ha perdonato Bianca e ha vissuto la nomination da parte della cantante come un vero e proprio tradimento"

Isola dei Famosi 2018, Jonathan VS Alessia Mancini. Si decidono i finalisti. ISOLA 2018 NEWS

Lo scontro tra Jonathan e Alessia Mancini è acceso più che mai e nella diretta dell'Isola dei Famosi 2018 saranno messi a confronto sia sul piano fisico sia su quello emotivo. Chi avrà la meglio? A decidere come sempre sarà il pubblico attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Isola dei Famosi 2018, i naufraghi si vedono allo specchio dopo 80 giorni. ISOLA 2018 NEWS

Da tradizione, nel corso della semifinale ci sarà un momento molto emozionante: quello del confronto allo specchio. Dopo quasi 80 giorni, i naufraghi potranno vedere la loro trasformazione fisica.

Isola dei Famosi 2018, Elena Morali in studio. ISOLA 2018 NEWS

In studio, arriverà l’ultima eliminata Elena Morali, per raccontare la sua verità sulle dinamiche dei gruppi e del quadrumvirato che avrebbe deciso le sorti dei naufraghi, mentre a Cayo Cochinos, l’inviato Stefano De Martino saluterà la sua Isola partecipando a una prova che stabilirà l’ultima ricompensa settimanale di questa edizione. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez dopo il malore: "Sono stato incosciente". ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, Amaurys torna dopo il malore: "io incosciente". Il naufrago poi spiega perché

Isola dei Famosi 2018, Amaurys torna dopo il malore: "Incosciente a..." Isola 2018 news

Amaurys Perez, tornato sull'Isola ha ammesso di aver preteso un po' troppo dal suo corpo. Stress, stanchezza, fame e fatica hanno creato un mix che ha portato al malore. Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 ha spiegato: “Sono stato incosciente a tirare così la corda, si possono fare le cose ma con moderazione non a fare il macho latino. L’isola 1 Perez -10”.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS SUL MALORE DI AMAURYS

Isola dei Famosi 2018, Amaurys MALORE. LE CONDIZIONI. Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018, dopo Franco Terlizzi, un altro naufrago paga lo sforzo fisico. Amaurys Perez ha avuto un malore. Il (primo) finalista ufficiale del reality di Canale 5 è stato ricoverato per accertamenti.

Isola dei Famosi 2018, Amaurys MALORE. LE CONDIZIONI. Isola 2018 news - La produzione rassicura i naufraghi

La produzione ha mandato un comunicato ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 per rassicurarli sulle condizioni di Amaurys Perez. Rosa Perrotta lo ha letto: "Amaurys sta effettuando approfonditi controlli medici in seguito ad un malore accusato. Ma sta bene e potrebbe rientrare presto sulla spiaggia con voi”.

Isola dei Famosi 2018, omicidio nell'albergo della produzione: chi è stato ucciso. Isola 2018 news

La ricostruzione dell'omicidio nell'albergo dove alloggia la produzione dell'Isola dei Famosi 2018 è stata data da Spy.

Isola dei Famosi 2018, omicidio nell'albergo della produzione - Ucciso il boss della droga "El Caballo Loco" - Isola 2018 news

E' stato un sanguinoso agguato ad Angel Martinez Nunez, detto “El Caballo Loco”, (Cavallo pazzo) boss della omonima banda del narcotraffico centroamericano. L'uomo è giustiziato da due killer nell'albergo dove alloggia la produzione de L'isola dei famosi 2018. Nel municipio di Jutiapa, due sicari armati giunti su un fuoristrada hanno raggiunto la piscina dell'hotel facendosi largo tra gli ignari clienti e lì hanno svuotato i caricatori sul boss Ángel Adalberto Martínez Núñez, che è morto sul colpo. Poi si sono dileguati approfittando del panico tra gli ospiti della struttura. La vittima non ha avuto scampo: in un lago di sangue, il cadavere crivellato da 19 colpi di pistola è rimasto a lungo riverso sulla schiena a bordo piscina a pochi passi dalle stanze in cui riposano gli italiani. Tutti illesi i componenti della troupe della trasmissione. La sicurezza non è riuscita a identificare i killer né il veicolo con cui sono arrivati e la polizia brancola nel buio. L'Honduras ha un altissimo indice di corruzione tra le forze dell'ordine e un tasso di omicidi superiore persino a quello registrato in Afghanistan durante la guerra: per anni una sua città, San Pedro Sula, è stata classificata come la più pericolosa del mondo. La registrazione del reality non ha subito ritardi, e l'episodio non è stato divulgato, ma il clima è ovviamente teso e preoccupato.

Isola dei Famosi 2018, Amaurys MALORE. LE CONDIZIONI. Isola 2018 news - La produzione rassicura i naufraghi - Le reazioni di Rosa Perrotta, Alessia Mancini, Jonathan e dei naufraghi

I naufraghi del'Isola dei Famosi 2018 hanno ritaro un sospiro di sollievo. "La mancanza di Amaurys si sente tanto" ha detto in confessionale Rosa Perrotta (una delle due naufraghe "sospese" insieme a Francesca Cipriani). "Sono contento" ha detto Jonathan pensando al prossimo rientro di Perez. Pure Alessia Mancini, che con Amaurys si era scambiata la nomination nell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018, ha detto che è "felicissima di aver ricevuto il comunicato e di sapere che sta bene".

ISOLA DEI FAMOSI 2018, JONATHAN A BIANCA ATZEI: "MI HAI TRADITO"

“Io mi trovavo in mezzo a persone con cui ho iniziato un percorso, vorrei solo che capissi questo”. Bianca Atzei spiega a Jonathan la nomination nella puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Lui risponde: “Per me non c’è problema ma la domanda è ‘perché ti senti così male?’ Perché sai che hai fatto un gesto non bello. Entrare in confessionale e avere il coraggio di nominare me che da un mese viviamo in simbiosi… io non l’avrei fatto”. Bianca Atzei replica: “Per settimane però io sono stata con loro, ho legato con loro, non me la sentivo”, “Allora stai ammettendo che c’è un contratto segnato fra di voi”, “Ma che dici? Sto parlando di legami d’affetto”. Jonathan si innervosisce: “Eh no, non è quello che hai detto a me. Bianca guardami negli occhi! Stai giocando! A me hai detto ‘hai scavalcato tutti di 10 livelli’, me l’hai detto guardandomi negli occhi”, “Eh ti sto dicendo questo”. Jonathan incalza: “Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Nella vita si fanno delle scelte e le scelte hanno delle conseguenze. Tu vuoi che ti dica tranquillissima e invece no, non tranquilla perché io al posto tuo non l’avrei fatto. Però non sei una bambina, hai 31 anni! Se fai delle scelte, le fai con le palle! Poi tutto come prima, però amore affronta le cose da matura. Hai 31 anni, non è che puoi piangere, affrontale da matura. Hai pensato che fosse giusto? Ok ci stringiamo la mano però non pretendere che ti dica grazie perché per me è un po’ un tradimento. Dovevi schierarti stasera, mi dispiace”.

Isola Famosi 2018, Jonathan choc VS Alessia Mancini. Lei: "Sei falso". ISOLA 2018 NEWS

Jonathan Kashanian durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2018: "Devo dirvi veramente chi è Alessia Mancini? Alessia è quella che in acqua mi ha detto che Simone è lo scemo del villaggio e non troverà mai una donna. Oppure che Nadia ha la rabbia delle ex ciccione nei confronti delle magre. E di Marco? Ha detto: 'Marco, ti ho detto che sei troppo magro, mica che sei frocio'". Alessia Mancini ha risposto a tono: "Jonathan sei falso", ha replicato la naufraga. "ti stai inventando tutto".

Isola Famosi 2018, Jonathan accuse choc ad Alessia Mancini. Lei: "Sei falso". - Alessia Marcuzzi bacchetta Jonathan. ISOLA 2018 NEWS

La conduttrice dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, dopo aver sentito le parole di Jonathan lo ha bacchettato "non è molto carino quello che stai facendo, lei ti ha fatto una confessione e tu la stai rivelando in diretta all'Isola dei Famosi".

Isola Famosi 2018, Jonathan accuse choc ad Alessia Mancini. Lei: "Sei falso". ISOLA 2018 NEWS - Lo sfogo di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi, seduta tra il pubblico prende il microfono e con le lacrime agli occhi dice: "Sono veramente rattristata, il gioco è bello finché dura e non bisogna andare nel privato. E' uscito il peggio del pggio di tutti. Avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti. Io la rabbia perché sono dimagrita non ce l'ho e chi ha problemi di salute dico di curarsi in ospedale. Io sono portavoce di quelle persone che anche se sono grase si mettono in gioco. A 50 anni si può sempre ricominciare". Dopo lo sfogo Nadia Rinaldi ha sbattuto il microfono e, pensando di non essere più inquadrata dalle telecamere, si è fatta scappare: "Ma andatevene a fare in culo tutti".

Isola dei Famosi 2018, PRIMO FINALISTA, NOMINATION, ELIMINATI E PROPOSTE DI NOZZE. Isola 2018 news

Puntata scoppiettante dell'Isola dei Famosi 2018 su Canale 5. Da Amaurys primo finalista a eliminazioni, nomination, ripescaggi (Cipriani che va sull'ultima spiaggia) e proposte di nozze. Ecco cos'è successo.

Isola dei Famosi 2018, PROPOSTA DI NOZZE IN DIRETTA. GASPARE E ALESSANDRA ROMANTICI: "VUOI SPOSARMI?" - Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018, Gaspare aveva detto: "La lontananza da Alessandra mi ha fatto capire che voglio sposarmi. Non voglio stare da solo, voglio stare con lei". "Mi manchi. Siamo molto fieri di te. Forza, io ti aspetto!". La compagna del naufrago attraverso un video lo emoziona. Poi in postazione nomination Nino Formicola (Gaspare) scopre che Alessandra è lì a pochi passi da lui. Scoppiano le lacrime: "Prendevamo in giro gli altri e guardaci qui, come due stupidi". Le chiede quindi all'orecchio di sposarlo e la risposta è sì.

Isola dei Famosi 2018, Jonathan e Alessia Mancini nomination. I voti - Isola 2018 news

Jonathan vota Alessia Mancini, Nino (Gaspare) dice Jonathan. Pure Alessia e Bianca Aztei nominano Jonathan. Amaurys vota Jonathan. Jonathan e Alessia sono in nomination.

Isola dei Famosi 2018, primo finalista Amaurys e Jonathan e Alessia Mancini nomination. Isola 2018 news

Pianti e liti nella diretta de L'Isola dei Famosi 2018. In studio dibattito tra Franco Terlizzi e gli altri naufraghi. Tra Francesca Cipriani, Gaspare e Jonathan, a sorpresa è la Cipriani ad essere eliminata. Il meccanismo dell'ultima spiaggia le permette di scegliere di rimanere in gioco. Elena Morali perde al televoto e deve abbandonare il reality per sempre. Amaurys è il primo finalista. Jonathan e Alessia Mancini vanno in nomination.

Isola dei Famosi 2018 NEWS DELLA SETTIMANA

ISOLA DEI FAMOSI 2018: ALESSIA MANCINI, ELENA MORALI E ROSA PERROTTA AI FERRI CORTI. ISOLA 2018 NEWS

Martedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2018. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Settimana dai toni accesi appunto quella appena trascorsa su Playa Dos: Alessia Mancini, Rosa Perrotta ed Elena Morali non sono arrivate ad alcun chiarimento, anzi il loro mal sopportarsi è stato il leit motiv degli ultimi giorni. La Mancini non ha intenzione di cambiare posizione nei confronti delle due ragazze: la sua coerenza sarà premiata?

ISOLA DEI FAMOSI 2018: PRIMO FINALISTA E NOMINATION. ISOLA 2018 NEWS

Nel frattempo, Jonathan è pronto a smascherare i giochi degli altri… forse perché la finale è ormai vicina e lui rischia di dover lasciare il gioco, essendo al televoto con Francesca e Gaspare. Come sempre a decidere chi dovrà abbandonare Playa Dos saranno i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS. E POI I NAUFRAGHI DECIDERANNO CHI SARÀ IL PRIMO FINALISTA DI QUESTA EDIZIONE DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2018. Quale strategia adotteranno? In studio anche l’ultimo eliminato Simone Barbato che racconterà la sua esperienza sull’Isola e potrà finalmente riabbracciare la nonna Pellegrina.

Isola dei Famosi 2018, NAUFRAGO RITIRATO: L'ANNUNCIO DI MEDIASET: Franco Terlizzi in studio. Isola 2018 news

Franco Terlizzi torna in Italia e sarà nello studio dell'isola dei Famosi 2018 durante la diretta di martedì sera. L'ex naufrago affronterà i naufraghi della Palapa, chiarendo con loro ciò che è rimasto in sospeso. Infatti, prima di lasciare l’Honduras erano volate “parole grosse” da parte sua nei confronti di alcuni compagni (vedi sotto). Mediaset chiarisce il giallo dopo che nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in gioco di Franco Terlizzi. Ma così non sarà.

Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi si è ritirato: retroscena. Isola 2018 news

Franco Terlizzi si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2018. Dopo la puntata su Canale 5 di martedì scorso, gli animi tra i naufraghi si sono accesi. Il personal trainer dei vip ha litigato con diversi concorrenti. Prima con Jonathan, poi con Amaurys ("non mi fai paura"; "ci vediamo fuori da uomo a uomo"). Terlizzi poi ha avuto uno scontro anche con Bianca Atzei. La cantante ha rivelato a Jonathan: “Non è la prima volta che dice fai schifo, fai schifo. Ce l’ha d’abitudine di dire schifo. Gliel’ho sempre fatte passare e l’ho anche difeso, ma questa no. Fece una storia per il riso quando nell’altra spiaggia se lo mangiava freddo e completamente sfatto. Io devo difendere la donna, la mia dignità. Vorrei vedere se dicessero a sua figlia fai schifo. Non lo accetto altrimenti poi è vero che sono senza carattere”. Jonathan ha raccontato ai naufraghi delle offese lanciate da Terlizzi contro alcune isolane (tra cui Rosa Perrotta, a telecamere spente). Sono questi scontri questa la ragione del ritiro-addio di Franco Terlizzi da l'isola dei Famosi 2018? Non direttamente. E la pagina ufficiale di Franco Terlizzi invita a non credere a tutte le ipotesi che stanno circolando in rete in queste ore. “Ti aspettiamo a braccia aperte. P.s. Cercate di non inventare cose non successe, motivi inesistenti e di non infangare per l’ennesima volta il nome di #Franco. Grazie”. La verità è che Franco Terlizzi ha accusato un piccolo malore dopo queste tensioni. Da qui il ritiro. Ma l'ormai ex naufago dell'Isola ora sta già meglio.

Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi si è ritirato - le news sul sito dell'Isola 2018

"Il rientro in Palapa delle due “sospese” Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca. Ora il volere dell’Isola torna ad abbattersi sui naufraghi e un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre L’Isola dei Famosi", si legge sul sito ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, Rosa Perrotta e Amaurys Perez si chiariscono. Isola 2018 news

Rosa Perrotta si chiarisce con Amaurys Pérez. Il naufrago si scusa per l’atteggiamento di chiusura avuto nei confronti della tronista il giorno prima: “Ti chiedo scusa, perché tu non mi hai fatti mai nulla. Non vedevo l’ora di chiarire con te, guardarti negli occhi e dirtelo". Chiarimento portato a termine sull'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, Jonathan vs Franco Terlizzi. Chiarimento fallito. Isola 2018 news

Jonathan cerca il dialogo con Franco sulI'sola dei Famosi 2018: "Io sono una persona che deve sempre essere schietta e sincera, se no vivo male". Si parla della nomination di Franco contro Jonathan. E lui si chiede il perché di questo "calcio sugli stinchi mentre l’arbitro non guarda", visto che sull’isola c’è ancora Francesca, di cui Franco dica cose durissime. Franco spiega la tattica: nominare Jonathan, che solo una volta è andato al televoto, per cercare di salvare lui stesso. Jonathan non ci sta: non possono esserci tre persone (Francesca Cipriani, Alessia Mancini e Amaurys Perez) di cui Franco Terlizzi non è contento, e poi la nomination se la prende lui: "Mi hai guardato negli occhi dicendo sei una persona pulita, come fratelli. E poi in finale mi fai lo sgambetto? Se sei un pugile onesto, giochi pulito. Per me non hai giocato pulito". Franco si innervosisce: "Non voglio più parlare con te".

Isola dei Famosi 2018, ROSA PERROTTA: FACCIA A FACCIA CON ATZEI E CON GASPARE. Isola 2018 news

Tempo di chiarimenti e faccia a faccia sullìIsola dei Famosi 2018, Rosa Perrotta ha affrontato Bianca Atzei: "Tu fai sempre la scena del ti nomino ma non ho niente contro di te, io voglio delle spiegazioni, devi prenderti la tua responsabilità”, le parole dell'ex tronista alla cantante sarda. La Perrotta è tornata in gioco con Elena Morali, ma alcuni aufraghi non hanno preso bene la cosa, soprattutto dopo aver visto un video (mandato in onda durante la diretta dell'Isola di martedì) in cui le due naufraghen facevano rilievi su altri concorrenti del reality e sulle loro carriere tv. Proprio Rosa Perrotta però ha voluto chiarire con Nino Formicola (Gaspare) che non è stata lei a dire certe cose su di lui. “Le parole sono importanti. Quelle parole sulla tua carriera sono uscite dalla bocca di Elena, è giusto che la responsabilità se la prenda lei”, ha sottolineato a Gaspare.

Isola dei Famosi 2018, GASPARE TUONA: "SPOCCHIOSA, OFFENSIVA, E..." Isola 2018 news

"Spocchiosa, presuntuosa, offensiva, l’unica cosa che si può fare è evitarla". Gaspare (Nino Formicola) non è esattamente felice del tirono di Elena Morali all'Isola dei Famosi 2018 (nè di quello di Rosa Perrotta). Ne parla con Alessia Mancini che, in quanto Mejor della settimana, è andata sulla Isla Bonita e si è portata lo stesso Gaspare con lei. Alessia Mancini dice ha trovato le due naufraghe agguerrite, soprattutto la Morali - che ha messo in chiaro la volontà di non interagire con il resto dei concorrenti.

Isola dei Famosi 2018: Francesca Cipriani, Nino e Jonathan in nomination - Isola 2018 news

Nomination palesi per i naufraghi all'Isola dei Famosi 2018. Francesca Cipriani nomina Amaurys, Franco Terlizzi dice Jonathan, Nino, Bianca e Amaurys puntano su Francesca, Jonathan chiama Nino. Alessia Mancini (la Mejor della settimana) salva Amaurys, lasciando Jonathan e Nino al televoto. Quest'ultimo, però, dividerà con Alessia la Isla Bonita. Si apre il televoto: Francesca Cipriani, Nino e Jonathan in nomination.

Isola dei Famosi 2018, scoppiano le liti tra naufraghi. Nuove nomination. ISOLA 2018 NEWS

Elena Morali e Rosa Perrotta contro Nino Formicola e Alessia Mancini. La tensione è palpabile sull'Isola dei Famosi 2018 e scoppiano liti anche in diretta tv. La Morali ironizza sull'ipotesi che Nino (Gaspare) possa tornare a diventare il comico più famoso d'Italia e su una inesistente carriera ventennale della Mancini. Dopo aver ascoltato i confessionali delle due ragazze arrivano le reazioni dei naufraghi nominati.

Isola dei Famosi 2018, scoppiano le liti tra naufraghi - Alessia Mancini contro Elena Morali e ironica con Rosa Perrotta. ISOLA 2018 NEWS

Alessia Mancini ha replicato a Elena Morali e Rosa Perrotta augurando loro di raggiungere la felicità che ha raggiunto llei, complimentandosi ironicamente con la Perrotta (ex Tronista di Uomini e Donne) su quanto sia più brava di lei a fare le esterne.

Isola dei Famosi 2018, scoppiano le liti tra naufraghi - Marcuzzi, Bossari e Venier intervengono dallo studio

Nel frattempo dallo studio dell'Isola dei Famosi 2018 Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Mara Venier hanno sottolineato che è spiacevole ascoltare valutazioni sulle carriere televisive da parte dei concorrenti-naufraghi.

Isola dei Famosi 2018, scoppiano le liti tra naufraghi - Nino (Gaspare) vs Elena Morali

Nino Formicola ed Elena Morali ai ferri corti sull'Isola. Il popolare Gaspare ha fatto sapereche la clip mandata in onda è stata solo un boomerang contro di loro mentre la Morali lo ha criticato per aver offeso in precedenza chi partecipava ai reality. Nino ha poi confessato di non sapere che lavoro svolga Elena e la Morali ha replicato che tale affermazione offende Mediaset visto che lei da otto anni è tra le protagoniste di Colorado (in onda su Italia 1).

Isola dei Famosi 2018, Simone Barbato eliminato. Rosa Perrotta ed Elena Morali nel limbo. ISOLA 2018 NEWS

Simone Barbato è l'eliminato della nuova puntata dell'Isola dei famosi 2018. Il comico saluta in maniera fredda e frettolosa tutti. Poi Simone sbarca sull'Isola che non c'è, dove rincontra Elena Morali e Rosa Perrotta, e accetta la sfida. Al televoto lampo Barbato viene escluso definitivamente mentre Rosa ed Elena continuano la loro avventura e raggiungono il resto del gruppo dove vivranno in un limbo: non potranno né nominare, né essere nominate.

Isola dei famosi 2018 news della settimana

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini missione finita: ma prima... Isola 2018 news

Martedì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. La “sirena” Valeria Marini torna in Italia, avrà portato a termine la sua “missione speciale” da ex naufraga?

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini e il tentativo di riconciliazione con Francesca Cipriani - Isola 2018 news

Sicuramente, ha provato a riconciliarsi con Francesca Cipriani – le due hanno un passato “in comune” - ma le braci non sembrano essersi spente definitivamente. E, come nello stile della Marini, si toglierà qualche sassolino dalle scarpe anche rispetto agli altri naufraghi conosciuti questa settimana.

Isola dei Famosi 2018 scontro tra naufraghi. Isola 2018 news

Dopo circa 60 giorni di permanenza sull’Isola, gli animi si scaldano facilmente e lo scontro tra i naufraghi è inevitabile. Al centro delle diatribe honduregne c’è soprattutto Simone che si scontra prima con Jonathan e poi con Franco.

Isola dei Famosi 2018, l'ora delle nomination. Isola 2018 news

A stare più del solito sulla difensiva è proprio il mimo, probabilmente a causa della nomination: è infatti al televoto con Francesca e Franco appunto.

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini vs Alessia Mancini e Cipriani. Isola 2018 news

Valeria Marini scalda il clima Isola dei Famosi 2018. Prima il litigo con Alessia Mancini. La showgirl sarda aveva il compito di tenere il fuoco acceso tuta notte. A un certo punto Alessia Mancini la accusa di essersi addormentata. Valeria replica. "La smetti di rompere le scatole?". "Per questo ti adoro - le dice Alessia Mancini - perché sei sempre così ironica...". Valeria Marini poi dice che Alessia ha "la sindrome del capetto". Il battibecco tra Valeria Marini e Alessia Mancini durante il turno del fuoco sveglia Francesca Cipriani: “Siate educate, abbassate la voce. Qui c’è gente che vuole dormire”. Valeria Marini non si scusa: “E quando la alzi tu la voce? Sembri una cornacchia scornacchiata, una tarantola. E su dai, basta adesso. Non ho alzato la voce, stavo rispondendo”.

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini vs Alessia Mancini e Cipriani. Naufraghi nervosi perché... Isola 2018 news

La presenza di Valeria Marini ha innervosito il gruppo dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 perché temono che possa essere sul serio una nuova naufraga in gioco nel reality di Canale 5. Non sanno che martedì prossimo, annuncerà che la sua missione è finita e tornerà in Italia.

Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi: "Cipriani e Barbato possono andare a..." ISOLA 2018 NEWS

Franco Terlizzi e Simone Barbato sono ai ferri corti. Il naufrago ed ex puglie non sopporta più il mimo di Avanti un altro. E sull'Isola dei Famosi 2018 l'atmosfera rischia di diventare bollente. Franco Terlizzi ce l'ha pure con Francesca Cipriani. E nelle scorse ore si è sfogato accomunando i due: “Per me Simone se ne può andare a fan****. E se ne può andare a fan*** pure Francesca“, ha detto mentre parlava con Valeria Marini. Lunedì comunque la resa dei conti tra i 3 la darà il televoto: Franco Terlizzi, Francesca Cipriani e Simone Barbato sono in nomination. Uno dei tre dovrà lasciare l'Isola dei Famosi 2018 a poche settimane dalla finalissima (prevista per il 17 aprile in diretta su Canale 5).

Isola dei Famosi 2018, Barbato: "Ti voglio, mi fai impazzire". ISOLA 2018 NEWS HOT

Valeria Marini ha sentito Simone Barbato parlare nel sonno: “Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire”, avrebbe detto il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018. Il comico e mimo, famoso con il programma Avanti un Altro però non ricorda di aver detto quelle parole. “Io assolutamente non so cosa la mia bocca abbia tirato fuori”. Nel confessione de l'Isola dei Famosi 2018 però lo stesso Barbato avrebbe ammesso la sua predilezione per la Marini: “Beh esteticamente come fa a non piacere Valeria, è una bellissima donna molto piacevole ed attraente”.

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini e Cipriani: PACE DOPO CHE... Isola Famosi 2018 news

Facciamo pace? All'Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani e Valeria Marini si chiariscono. Valeria si è avvicinata a Francesca dicendo: "Ascoltami, io sono sempre amica delle donne. Non ho niente contro di te. Anzi so che per te sono il tuo idolo, vero?". Francesca condivide le parole della Marini e si salutano con affetto. Lieto fine.

Eva Henger: "Selfie con Francesco Monte? Niente pace perchè...". Isola Famosi 2018 news

A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Eva Henger, intervistata da Valerio Staffelli, ribadisce che non ha fatto pace con Francesco Monte. La ex naufraga all'Isola dei Famosi 2018 ha spiegato che non la farà finché lui non le chiederà scusa. A proposito della fotografia circolata sui social, in base alla quale è stato ipotizzato che i due si fossero riappacificati, la Henger spiega che si è trattato di una trovata spiritosa dei due comici pugliesi Pio e Amedeo.

Francesco Monte-Henger: selfie, ma è giallo sulla pace. Isola dei Famosi 2018 news

Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto un selfie al Maurizio Costanzo Show. E' scoppiata la pace dopo le settimane di tensione tra i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018? “Mi spiace che commentiate solamente senza aver letto ciò che ho scritto. Non è successo niente, ma non si nega un sorriso mai”, ha scritto Massimiliano Caroletti (marito di Eva Henger) sui social. “Non è successo nulla, se non gentilmente posare per un selfie”.

Isola Famosi 2018, Francesco Monte-Eva Henger: selfie della pace al Maurizio Costanzo Show​?

Selfie ufficiale di Francesco Monte ed Eva Henger (con Pio e Amedeo) al Maurizio Costanzo Show 2018.





Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani nomination e incidente hot. ISOLA 2018 NEWS

Battibecco tra Francesca Cipriani e Valeria Marini durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2018. La naufraga accusa la Marini di averla gettata a terra di proposito durante la prova della settimana (vinta da Alessia Mancini). Poi l'atmosfera si stempera ma a un certo punto Francesca Cipriano cade per terra, mostrando le sue grazie. Un incidente hot durante la serata dell'Isola dei Famosi.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, FRANCESCA CIPRIANI, FRANCO TERLIZZI E SIMONE BARBATO IN NOMINATION. ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 nuove nomination: Francesca Cipriani, Franco Terlizzi e Simone Barbato finiscono in nomination. Nel dettaglio le nomine. Nino-Gaspare dice Francesca Cipriani; Simone Barbatto punta su Franco Terrlizzi; Bianca Atzeiper esclusione, nomina Simone. Franco ricambia il favore delle nomination e la sua scelta ricade su Francesca. La Cipriano , a sua volta, nomina Franco. Jonathan dice Simone e attacca: "Credo che la motivazione di settimana scorsa fosse un po' recitata e ci sono rimasto male". Simone ribatte e ne nasce una attesa discussione. Amaurys vota Francesca. Francesca, Franco e Simone sono i più votati. Alessia Mancini, la Mejor della settimana, lascia le cose come stanno.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, MARCO FERRI ELIMINATO E NON TORNA IN GIOCO. ISOLA 2018 NEWS

"Il primo naufrago a salvarsi è Simone (Barbato, ndr)", annuncia Alessia Marcuzzi durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Sorpresa per lui: i suoi genitori si esibiscono in studio e al centro vengono raggiunti anche da Alessia, Daniele, Mara, Filippo, Cecilia e Giucas. Un ballo di gruppo divertente. Poi l'eliminazione di Marco Ferri che raggiunge l'Isola che non c'è dove ritrova Elena e Rosa. Ma decide di lasciare per sempre il reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, JONATHAN IN LACRIME: "VOGLIO DIVENTARE PAPA'". ISOLA 2018 NEWS

Jonathan in lacrime si racconta in diretta durante l'Isola dei Famosi 2018 dopo aver visto un video che lo riguarda: "Mia madre amerebbe vedermi sistemato, con una mia famiglia. Non voglio farlo per lei, voglio farlo per me. Ho la volontà di diventare padre. Molte persone mi dicono che i bambini crescono con un solo ingrediente: l'amore e io ne ho tanto da dare, ma ho paura". Alessia Mancini quindi gli chiede: "Sei mai stato amato?". Jonathan ammette che nessuno lo ha mai guardato negli occhi dicendogli "ti amo".

ISOLA DEI FAMOSI 2018, VALERIA MARINI E' ARRIVATA. ISOLA 2018 NEWS

"Visto che le donne scarseggiano, una nuova concorrente sta per fare il suo ingresso all'Isola", annuncia Alessia Marcuzzi. Valeria Marini viene accolta tra baci e abbracci. Francesca Cipriano non sembra felicissima.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani-De Martino: LITE. Isola 2018 news

Scintille sull'Isola dei Famosi 2018 tra Francesca Cipriani e Stefano De Martino. L'inviato del reality di Canale 5 ha accusato la naufraga di barare nella prova Mejor: prima sono arrivati i rimproveri, poi le ha ordinato di fermarsi e uscire dall’acqua. La ex concorrente del Grande Fratello irritata, ha replicato con tono piccato: “Non ho toccato la scodella con le mani”. A quel punto anche Alessia Mancini ha rimproverato Francesca Cipriani, dando ragione a Stefano De Martino.. E le immagini delle telecamere hanno suffragato la loro tesi. Francesca Cipriani però in confessionale ha difeso le sue ragioni: “Volevo almeno provare a portare a termine il gioco ma non mi è stato permesso”.

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri, pianto liberatorio

Simone, Jonathan e Marco si sfidano al televoto, solo uno di loro dovrà abbandonare Playa Uva e a deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS. Dopo oltre 50 giorni di permanenza, anche Marco, un duro dal cuore tenero, inizia a mostrare segni di cedimento emotivo e si abbandona ad un pianto liberatorio, confortato dall’amico Jonathan.

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini: ecco la sua missione da naufraga. ISOLA 2018 NEWS

Martedì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con L’Isola dei Famosi 2018. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Valeria Marini arriva in Palapa e si unisce al gruppo. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi, ai quali sarà comunicato che Valeria è una concorrente in gara a tutti gli effetti e come tale affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o… subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, il suo compito come “naufraga in missione speciale” sarà anche quello di motivare e consigliare i naufraghi in vista delle ultime, difficili settimane. Ma sarà una sorpresa gradita da tutti?

Isola dei Famosi 2018, la missione del gruppo con Francesca Cipriani

Intanto, l’intero gruppo unito tenta di convincere Francesca Cipriani a collaborare maggiormente alla vita della comunità, consapevoli che sia una missione impossibile. In studio, torna l’ultima eliminata, Nadia Rinaldi, che racconta la sua esperienza sull’Isola che non c’è – occupata questa settimana da Elena e Rosa.

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei nuda, morde il lato B di.. ISOLA 2018 NEWS

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sull'Isola Bonita (un angolo di paradiso in questa Isola dei Famoso 2018) si erano divertiti nei giorni scorsi. E la Gialappa's nei ha mostrato in Mai Dire Isola un paio di immagini della cantante nuda e in mare mentre mordicchia il lato B dell'ex vincitore del Grande Fratello. I due naufraghi sono diventati molto amici nel corso di questa edizione del reality di Canale 5. “Ah, che senso di libertà!”, aveva detto Jonathan mentre nuotava nudo nel mare dell'Honduras. “Stiamo vivendo dei momenti incredibili, bellissimi, un senso di pace, serenità e libertà. Che regalo che mi hai fatto, non immagini! Dopo due settimane incatenata (per essere stata nominata due volte di seguito dalle peor delle prove ndr.) passo la nomination e tu che mi porti qua, ciao!”, le parole di Bianca Atzei. Flashback di un soggiorno ormai finito. E ora scocca l'ora della verità per Jonathan, in nomination con Marco Ferri e Simone Barbato.

Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto su Francesco Monte: "All'inizio lo evitavo". ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto a "Verissimo": "Non ce la facevo più sullʼIsola, volevo rivedere Francesco (Monte, ndr)". Le rivelazioni dei due ex naufraghi de l'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte-Paola Di Benedetto: LE LORO RIVELAZIONI!. Isola 2018 news

“Non ce la facevo più a stare sull’isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco”. Paola Di Benedetto, appena rientrata da ‘L’Isola dei famosi’, parla per la prima volta a Verissimo della storia d’amore sbocciata tra lei e Francesco Monte sulle spiagge dell’Honduras. Ai microfoni del talk show racconta: “Durante il viaggio di andata verso l’isola evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sull’isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli. Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori”. Sull’abbandono del reality da parte di Francesco, la ragazza afferma: “Non sapevo nulla. L’ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato. Oltretutto - aggiunge - la sera prima avevamo avuto anche una discussione”. Rientrata in Italia, l’ex Madre Natura è stata subito contattata da Francesco. A tal proposito confida: “Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi”. A sorpresa, nel corso dell’intervista, entra in studio proprio Francesco Monte che afferma: “Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. E’ stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino”. A Silvia Toffanin che gli chiede se c’è spazio perché questa storia d’amore cresca l’ex tronista risponde: “La nostra frequentazione continua. Per il momento ci viviamo le cose come vengono”. E su come stia adesso, dopo il grande caos scoppiato a causa del cosiddetto canna-gate, Francesco dice: “Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno”.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte bacia Paola Di Benedetto. Isola 2018 news

Primo incontro e primo bacio tra Francesco Monte e la showgirl Paola Di Benedetto dopo il ritorno da lei dall'Isola dei Famosi 2018. Le immagini di Spy mostrano momenti di intimità dei due ex naufraghi: carezze, abbracci, sguardi e romantici, segnali inequivocabili di due persone che si sono innamorate l'uno dell'altra. Spy ha seguito tutte le mosse di Francesco Monte: l'ex tronista è arrivato a Milano ed è andato fuori dall'Hotel Studios, a Cologno, accanto agli studi Mediaset dove va in onda, in diretta, il reality show e dove alloggiava Paola Di Bendetto.

Le ha fatto consegnare un mazzo di rose rosse e un biglietto romantico chiedendole un appuntamento: lei ancora non sapeva che l'ex tronista era fuori ad aspettarla. Quando si sono finalmente visti, intorno a mezzanotte, la felicità era negli occhi di entrambi. «Ora sono felice», dice Francesco Monte a Spy. «Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, una nuova vita». Ora l'ex tronista potrà finalmente mettersi alle spalle il “canna-gate” che lo ha coinvolto e dimenticare l'ex fidanzata che lo ha lasciato dopo quasi 5 anni insieme e una promessa di matrimonio, Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto (foto SPY)



Isola dei Famosi 2018, Eva Henger replica ad Alessia Marcuzzi. Isola 2018 news

Eva Henger ha risposto alle parole di Alessia Marcuzzi (pronunciate durante la diretta de l'Isola die Famosi 2018) con un post su Instagram: ”L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto dice “io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te …” amore con tutta la comprensione … lo stai facendo ora con queste parole”.

Isola dei Famosi 2018, CIPRIANI VS MARINI SCONTRO! ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesca Cipriani e Valerina Marini, durante la diretta dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018, hanno avuto una discussione. Ora l'attesa del pubblico è capire cosa accadrà quando la showgirl romana sbarcherà in Honduras (come finta naufraga): la lite proseguirà o ci sarà un chiarimento? "Ha piacere di parlarmi Valeria (Marini, ndr)? - aveva chiesto la Cipriani durante la diretta - No, perché l’ultima volta non aveva voglia di parlarmi e di fare una trasmissione con me. Eravamo al programma Casa Signorini, mi hai schifata e sei andata via e hai detto che o ci stavi tu o ci stavo io”. La Marini: “Ma non ricordo, non so di che parli. Ho fatto Casa Signorini per due mesi”. E la Cipriani: “Sì, io sono andata via piangendo. Sono passati almeno tre mesi e adesso sentendo la voce mi è tornata in mente. Sono anche andata da Barbara D’Urso”

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani vs Valeria Marini: quell'incontro a Casa Signorini - Isola 2018 news

Nel frattempo altri i retroscena sulla diatriba Cipriani-Marini sono stati raccontati da Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha mandato in onda un vecchio filmato in cui Francesca Cipriani raccona quell'incontro con Valeria Marini a Casa Signorini. “È successo che eravamo alla stessa registrazione di un programma web. Io sono andata a salutarla, ma lei ha fatto tre passi indietro. Lei si è messa a sbraitare dicendo che se c’era lei non potevo esserci io. Non è la mia migliore amica, ma è una persona che io ho sempre stimato e amato e quindi quest’atteggiamento mi ha turbata. Ha distrutto un mito”, le parole pronunciate dalla naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 qualche tempo fa a Pomeriggio Cinque. Le due riusciranno a chiarirsi in Honduras? Lo scopriremo nei prossimi giorni...

Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi contro Eva Henger. Nomination e... ISOLA 2018 NEWS​

Tensione nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. «Eva, ti prego. Hai un atteggiamento che mette un pochino di agitazione. Sei molto ferrea, qui dobbiamo parlare. Ho detto che chiederò a tutti i concorrenti cosa abbiano visto…», dice la conduttrice nel corso della diretta su Canale 5 «Siete voi a dire che non dobbiamo parlarne più e poi puntualmente ne parliamo», replica Eva Henger. La Marcuzzi attacca: «Io non ho parole, non fare la buon samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità e io la rispetto, ma non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te. Basta, non lo permetterò più. Non voglio gli applausi in questo momento. Questa è la mia trasmissione, poi tu puoi andare in altri programmi a parlare di quello che vuoi, parli pure troppo. Mi fai innervosire, dici che noi ne parliamo sempre quando siamo stati quelli che di questa faccenda ne hanno parlato di meno. Sono molto arrabbiata adesso». Alessia Marcuzzi prosegue, «sta diventando una barzelletta, basta. Sono stata zitta fino adesso, ma questa è una follia. Io non voglio affossare la verità delle persone. Chi mi conosce sa che sono una persona per bene. Mi dà fastidio che ad andare di mezzo siano stati dei ragazzi giovani. Io l’avrei detto in un altro momento, in un’altra sede e non in un programma pulito, dove si raccontano delle emozioni e dove si rispetta la natura come questo».





Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi eliminata. Isola 2018 news

Alessia Marcuzzi chiude ufficialmente il televoto dell'Isola dei Famosi 2018: tra Elena Morali, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta l'eliminata è quest'ultima (che era recentemente tornata in gioco). "Sono contenta di essermi riappacificata con Rosa, grazie comunque per avermi dato questa seconda opportunità!" dice la Rinaldi.

Isola dei Damosi 2018, nomination maschili

"Questa settimana saranno nominabili solo gli uomini" annuncia la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi ai naufraghi in Palapa. Non solo nomination palesi.

Isola dei Famosi 2018: Simone Barbato, Jonathan e Marco Ferri​ in nomination. Isola 2018 news

L'Isola dei Famosi 2018 vede al televoto Simone, Marco e Jonathan. Jonathan nomina Simone: "Solo perchè sono in difficoltà a votare gli altri". Nomination ricambiata dal comico: "Io invece voto Jonathan perchè non prende mai una posizione che sia destra o sinistra". Francesca dice Gaspare e quest'ultimo punta su Simone. Alessia Mancini sottolinea di non avere feeling con Marco Ferri e lo vota. Franco Terlizzi e Bianca Atzei votano Simone e così anche Marco. Amaurys in quanto mejor, dovrà scegliere chi mandare al televoto tra Marco, Jonathan, Franco e Gaspare. Sceglie di salvare Franco e Gaspare.

Isola dei Famosi 2018: Mejor Amaurys, Pejor Marco Ferri. Isola 2018 news​

Marco Ferri è il Peor della settimana e sarà il "maggiordomo" dell'Isola dei Famosi 2018. Amaurys ​sull'Isla Bonita porterà Alessia Mancini.

Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini finta naufraga. Isola 2018 news

I naufraghi saranno raggiunti da Valeria Marini Honduras, ma in qualità di finta naufraga.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA



Isola dei Famosi 2018 con Valeria Marini! Nomination e naufraghi out. Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018 all'ottavo appuntamento su Canale 5 lunedì 12 marzo con Valeria Marini special guest star. Ma andiamo con ordine. La showgirl sarà in studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Poi sbarcherà sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Isola dei Famosi 2018 con Valeria Marini: studio e poi Honduras. Isola 2018 news

Valeria Marini partirà per l’Honduras nei prossimi giorni e raggiungerà il gruppo di naufraghi che partecipano all'Isola dei Famosi 2018. Nella puntata della prossima settimana la vedremo in Palapa.

Isola dei Famosi 2018: Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato in nominations

Intanto l'Isola dei Fanosi 2018 sta per decretare la nuova eleminazione tra i naufraghi: Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato si sfidano al televoto. E la notizia dall'Honduras è che neppure la comune condizione di “nominate” è riuscita a placare le accese discussioni che da sempre caratterizzano il rapporto tra le due naufraghe in nomination. Il pubblico si schiererà dalla parte di Alessia Mancini che incarna il ruolo della mamma chioccia o dalla parte di Rosa Perrotta che col suo carattere forte tiene testa alla rivale? E se tra le due litiganti a goderne fosse Simone Barbato? A decidere chi dovrà lasciare Playa Uva saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto in studio

In studio arrivano anche gli ultimi due eliminati dell'Isola dei Famosi 2018: Filippo Nardi e Paola Di Benedetto che che racconteranno la loro esperienza sull’Isola. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Isola dei Famosi 2018: Cipriani, Bianca Atzei e Jonathan: tutti NUDI. Isola 2018 news

Francesca Cipriani in topless, Bianca Aztei e Jonathan in bagno nudi stile laguna bu: si scaldano spiaggie e acque dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex gieffina si leva il reggiseno e mostra le sue forme spettacolari. Jonathan risponde all'invito di Bianca ("ti voglio nudo!") ed eccoli in acqua. "Me lo ricorderò per sempre questo momento - dice alla fine la Atzei -, è stato proprio bello. Sono felicissima".

Isola dei Famosi 2018, cambia la programmazione su Canale 5. Isola famosi 2018 news

In vista un nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi 2018. Il reality di Canale 5 è reduce da ascolti tv molto buoni nelle ultime settimane. Per la prossima puntata la messa in onda è confermata a lunedì 12 marzo (ovviamente su Canale 5 e sfida con la replica della fiction Il Commissario Montalbano su Rai 1), dalla settimana successiva sarà il martedì.

Isola dei Famosi 2018 sfida The Voice of Italy da martedì 20 marzo

A quel punto l'Isola dei Famosi 2018 sarà di fronte a The Voice of Italy (esoerdio proprio martedì 20 marzo), il talent show di Raidue che quest'anno sarà condotto da Costantino Della Gherardesca e avrà come coach Al Bano, Cristina Scabbia, J-Ax, Francesco Renga.

Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini scoppia in lacrime. Isola famosi 2018 news

Alessia Mancini in lacrime sull'Isola dei Famosi 2018. “Ho bisogno della mia bimba” confessa a Bianca Atzei. La mamma di Mya e Orlando avuti dal marito Flavio Montrucchio, spiega le ragioni del suo malessere in confessionale. "La notizia della puntata in più (L'Isola dei famosi è stata prolungata di una settimana, ndr) mi ha fatto pensare che i tempi potrebbero allungarsi nel caso io restassi qui e ero un po’ nostalgica dei miei figli e della mia famiglia. Non vorrei mai che mi vedessero piangere, però a volte anche la mamma ha dei momenti di fragilità perché mi mancate tanto"

Isola dei Famosi 2018, CIPRIANI TOPLESS, BAGNO HOT. Isola 2018 news

Jonathan stuzzica Francesca Cipriani sull'Isola dei Famosi 2018: il naufrago la sfida a fare un bagno senza il reggiseno. L'ex Grande Frattello accetta e sulle note di "Paradise" intonate dai compagni naufraghi, si immerge in mare. "Se sei figa - dice Jonathan alla Cipriani - non avrai problemi a fare il bagno senza costume. Fai come Laetitia Castà sul suo calendario, metti la mano davanti". Lei risponde: "Ma c'è Franco (Terlizzi, ndr) a fare il bagno- risponde Francesca - lui è sposato". A quel punto la Cipriani gli dice di spostarsi o girarsi e corre in mare mostrando le sue splendide forme tra il divertimento dei naufraghi.

Isola dei Famosi 2018: Paola Di Benedetto eliminata. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi ricca di colpi di scena nella puntata di lunedì sera: tra Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Atzei viene eliminata la Morali, che però va sull'Isola che non c'è". Parte un altro televoto che fa rientrare in gioco Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi. A quel punto una nuova votazione flash dice che Paola Di Benedetto deve abbandonare definitivamente l'Honduras. Restano in lizza Nadia Rinaldi e Elena Morali.

Isola dei Famosi 2018: Rosa Perrotta, Simone Barbato, Alessia Mancini in nomination. Isola 2018 news

In nomination vanno Rosa Perrotta, Simone Barbato e Alessia Mancini. Le scelte di voto: Rosa Perrotta dice Alessia Mancini. Stefano nomina Amaurys. Marco Ferri vota Alessia. Nino (Gaspare), prima di fare la sua nomination, sottolinea che Marco Ferri stia sbagliando e che lui non si fa influenzare delle opinioni altrui: "Faccio il comico da quarantacinque anni, ma non il buffone. Ho una testa e ragiono diversamente". La nomination va su Rosa Perrotta. Alessia pure punta su Rosa e anche Bianca la nomina. Francesca Cipriani nomina Nino. Franco Terlizzi vota Simone. Amaurys idem. Jonathan in qualità di Mejor (ha scelto Bianca Atzei per andare sull'Isla Bonita) decide di lasciare i nominati del gruppo: al televoto Rosa, Alessia e Simone.

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani pejor. Isola 2018 news

Francesca Cipriani, in quanto peor della settimana, dovrà subire una punizione sull'Isola dei Famosi 2018: "Questa settimana il Peor sarà la governante dell'Isola. Ogni giorno il Mejor darà un compito al Peor e dovrà assicurarsi che venga svolto nel migliore dei modi. In caso contrario entrambi perderanno la propria razione di cibo". Il suo primo compito: occuparsi, per una notte intera, del fuoco.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Isola dei Famosi 2018: Francesca Cipriani vs Jonathan. Isola 2018 news

Francesca Cipriani ha avuto uno scambio di vedute con l'amico Jonathan all'Isola dei Famosi 2018. L'ex vincitore del Grande Fratello ha fatto sapere di essere stufo di concederle sempre il suo cibo perchè a lei non piacciono gli alimenti a disposizione. Francesca Cipriani superastar sull'Isola anche per uno spogliarello su Playa Uva: l'ex gieffina è stata stuzzicata proprio da Jonathan e ha risposto togliendosi il costume e restando nuda di fronte a tutti in acqua. Un bagno che ha scaldato l'atmosfera sull'Isola 2018.

Isola dei Famosi 2018, nomination: Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Atzei. ISOLA 2018 NEWS

Lunedì 5 marzo, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2018. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Nomination tutte al femminile questa settimana: per Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Atzei è l’ora del verdetto del pubblico, che lunedì sera decreterà chi sarà eliminato.

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti: chi rientra? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Quattro naufraghi confinati sull’Isola Che Non C’è, Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, si contendono, invece, al televoto i due posti per rientrare in gioco. Giucas Casella, ritiratosi la scorsa settimana a causa di un problema di salute, tenterà uno dei suoi esperimenti con una persona presente in studio.

Isola dei Famosi 2018, Craig Warwick e Franco Terlizzi. confronto. ISOLA 2018 NEWS

Momento di confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi dopo che il primo ha mosso accuse molto pesanti nei confronti dell’ex pugile.

Isola dei Famosi 2018, tensioni tra nuafraghe. ISOLA 2018 NEWS

Sull'Isola, per i naufraghi è terminata la sesta settimana di permanenza e convivenza forzata. Gli animi sono esasperati e le razioni di riso dimezzate non hanno aiutato a rasserenarli, ad eccezione di Marco e Jonathan, che, almeno per un giorno, hanno potuto assaporare gli agi della Isla Bonita. La tensione è molto alta soprattutto tra le donne. Le tre nominate hanno affrontato il loro destino con differenti stati d’animo: Elena ha accusato alcuni compagni di aver tramato nell’ombra per farla uscire; Bianca, amareggiata dalla lite in diretta, si è dovuta rassegnare ad un’altra settimana “di corda”, questa volta legata a Francesca, mentre Alessia ha cercato di darsi da fare per il bene della comunità, atteggiamento visto come strategico e calcolatore da una parte del gruppo. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Jonathan e Marco su Isla Bonita (foto Ufficio Stampa Mediaset)



Isola dei Famosi 2018, Elena Morali fa piangere Bianca Atzei. Isola dei famosi 2018 news

Elena Morali fa piangere Bianca Atzei all'Isola dei Famosi. “Mi sono svegliata in crisi, ho dovuto aspettare due ore che si svegliasse Francesca e poi ho avuto una crisi di pianto. Non ho voglia di fare il gioco che fa lei, l’unico modo per difendermi è continuare a essere quello che sono” ha detto la naufraga e cantante al confessionale dell'Isola dei Famosi 2018. Bianca Atzei ha pianto lacrime sulla spalla di Amaurys: “Sentirsi dire certe cose fa male, mi usa dicendo che noi ci mettiamo d’accordo sulle nomination quando l’ho sentita io, dopo la prova, che chiedeva a Francesca, Paola e Rosa chi nominavano e si mettevano d’accordo sul mio nome. Poi piange”. Amaurys la conforta: “Capisco perché è brutto sentirsi dire quelle cose così pesanti”. Bianca Atzei poi parla con Alessia Mancini: “Non ci posso credere, costretta a difendermi e poi potrebbe essere l’ultima settimana e costretta a passarla così, legata alla Cipriani”. La Mancini le risponde: “Non permetterle di farti del male. Non approvo il modo di giocare di Elena, ma lei vuole fare così…”.

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei vs Elena Morali: il FUORIONDA. Isola 2018 news

Elena Morali e Bianca Atzei: guerra tra le due naufraghe all'Isola dei Famosi 2018. Hanno iniziato a litigare subito dopo le nomination. Prima accuse di rito, poi la discussione si è spostata al livello personale. Elena ha detto che Bianca, nei giorni passati, si sarebbe vantata di avere un cachet superiore agli altri concorrenti. "Ma stai zitta che hai detto 'io prendo almeno il doppio del vostro cachet altrimenti non uscivo nemmeno di casa'", ha detto Elena Morali. Pronta la risposta di Bianca Atzei: "Peccato che non sai cosa prendo io. Vergognati, mi hai detto quanto prende la tua amica Cipriani. Ma cosa stai dicendo. Sei ridicola. Stai zitta che se parlo io...". Le due naufraghe dell'Isola hanno proseguito nella lite in diretta, le urla di entrambe erano forti e poco si è capito della discussione. Anche Alessia Marcuzzi ha faticato a capire cosa stava accadendo in Honduras e la regia ha preferito togliere l'audio per evitare pettegolezzi inutili. Mara Venier ha chiesto: "Alessia, noi vogliamo sentirle litigare. Stanno parlando del loro cachet...". Ma la richiesta dell'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 non è stata accontentata.

Isola dei Famosi 2018, le nomination: Elena Morali, Bianca Atzei e Alessia Mancini. Isola 2018 news

In nomination in vista della prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 sono finite Elena Morali, Bianca Atzei e Alessia Mancini. Ecco com'è andata. Simone Barbato scrive Franco Terlizzi. Rosa Perrotta nomina Bianca Atzei. Idem Elena Morali. Amaurys dice Simone. Jonathan fa il nome di Francesca Cipirani perché non collabora al lavoro di gruppo. Quindi si passa ai naufraghi che devono fare le nomination palesi: Bianca vota Elena. Anche Franco dice la Morali. Nino Formicola (Gaspare) nomina pure lui Elena. La Morali accusa alcuni di fare "cartello". Sfogo che non le porta nulla, infatti Alessia Mancini la nomina. Francesca Cipriani dice Bianca. Bianca e Francesca questa settimana dovranno restare legate l'una all'altra. Dunque: 4 Elena Morali e 3 Bianca Atzei in nomination dal gruppo. Il voto di Marco Ferri (Mejor della settimana) è per Alessia Mancini.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, PAOLA DI BENEDETTO ELIMINATA. MA DUE NAUFRAGHI SARANNO RIPESCATI. ISOLA 2018 NEWS

Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto dell'Isola dei Famosi 2018 (ballottaggio finale con Franco Terlizzi), ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi tornati a casa, Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi: con un televoto in positivo saranno ripescati in due.

Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi incinta? L'indizio. ISOLA 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi è incinta? L’indizio guardando la diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Un pancino tondo che fa capolino dall’abito nero. E la rete si scatena su una possibile gravidanza di Alessia Marcuzzi, mentre lei al momento, non replica ai rumors che girano sul web. Se fosse davvero incinta per la conduttrice del reality di Canale 5 si tratterebbe del terzo figlio dopo Tommaso (da Simone Inzaghi) e Mia (da Francesco Facchinetti) e il primo con l’attuale compagno Paolo Calabresi Marconi.





Isola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti: "Non sono rifatta. Se ho un orgasmo..." ISOLA 2018 NEWS

"Ho la fortuna di avere le labbra carnose. Ad esempio Rosa ha le labbra rifatte, io no. Non ho il botox, non ho rifatto nulla, se non un piccolo intervento al seno. Nonostante tutto se una è ben rifatta è meglio della Mancini anche perché lei non è Miss Italia". Parola di Cecilia Capriotti, sexy naufraga recentemente eliminata dall'Isola dei Famosi 2018. Sul tema della chirurgia estetica la Capriotti ha aggiunto: "Io non sono rifatta, infatti se ho l'orgasmo ho un'espressione (mostra le pieghe sopra la fronte, ndr'), se rido ho un'espressione, se sono arrabbiata ne ho un'altra".

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei e Paola Di Benedetto "si lasciano". ISOLA 2018 NEWS

Bianca Atzei e Paola Di Benedetto hanno deciso di slegarsi infrangendo le regole del Grande Fratello ( e magari rischiando ora qualche punizione) che le aveva "condannate" a trascorrere una settimana costantemente legate da una corda. Una coppia forzata che alla fine è scoppiata e così le due hanno deciso di lasciarsi, o meglio slegarsi, di comune accordo, come hanno dichiarato entrambe.

"Sono quattro giorni che siamo legate mattina e sera. Siamo diverse in tutto. Stare legate è difficile perché devo aspettare i suoi tempi. Lei è un po’ una scansafatiche", ha detto Bianca Atzei. D'accordo anche Paola Di Benedetto: "Ci sleghiamo perché da entrambe le parti siamo arrivate allo sfinimento. Sì, ci siamo avvicinate, abbiamo approfondito dei discorsi. Però nel momento in cui io mi sentissi di nominarla, lo farò a prescindere da questa settimana che abbiamo trascorso più vicine"

Isola dei Famosi 2018, naufraghi in arrivo: la conferma. Eliminati e... ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS - Franco, Gaspare e Paola Di Benedetto in nomination

Martedì 27 febbraio, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Sull’Isola dei Famosi, per Franco, Gaspare e Paola è l’ora del verdetto del pubblico, che martedì decreterà chi sarà eliminato. Al centro della puntata di domani anche nuovi ingressi: nel corso della serata verrà aperto un nuovo televoto che decreterà i nuovi naufraghi che sbarcheranno su Playa Uva.

Isola dei Famosi 2018, naufraghi in arrivo: la conferma. Eliminati e... ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS - Giucas Casella nuova ipnosi

Intanto Giucas, ancora in Honduras per completare gli accertamenti medici, si prepara ad affrontare un nuovo esperimento. Chi sarà la vittima che verrà ipnotizzata questa settimana?

È termina la quinta settimana, la prima per i naufraghi trascorsa riuniti sulla nuova Playa Uva. Paola e Bianca hanno passato la settimana legate da una corda, costrette a condividere ogni spazio e ogni momento della giornata. Franco, al televoto per la seconda settimana consecutiva, ha cercato di scoprire chi tra i compagni lo ha votato, rivelando aspetti insospettabili del suo carattere. Gaspare si è scontrato con Elena, già al centro di diverse discussioni. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.

Credits Frezza LaFata



Isola dei Famosi 2018, Naike Rivelli e Max Biaggi: 2 no. RETROSCENA ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Naike Rivelli avrebbe detto no ad entrare in corsa all'Isola dei Famosi 2018. “Nel tentativo di rianimare le dinamiche interne al cast dell’Isola dei Famosi – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - la produzione ha pensato di far naufragare nuovi concorrenti. La prima convocata è stata Naike Rivelli, 43, che però ha rifiutato. Perché?”. Naike ha poi postato un video su Instagram in cui avvisa "che fumo canapa light" e quindi è impossibilitata a partecipare. Si era pensato a Max Biaggi, che però sembra essere felicemente fidanzato: “Michelle Carpente, 29, attrice romana, è la nuova fidanzata di Max Biaggi, 46. E pensare che solo pochi giorni fa i vertici Mediaset avevano tentato di convincere l’ex pilota a sbarcare all¹Isola dei famosi per chiarirsi con la sua ex, la naufraga Bianca Atzei, 30”.

NAIKE RIVELLI



Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto eliminata? Gli indizi. ISOLA 2018 NEWS

Paola Di Benedetto sarà eliminata dell’Isola dei Famosi 2018? La modella è in nomination con Gaspare (Nino) e Franco Terlizzi e, stando ad alcuni sondaggi del web, sarebbe la principale indiziata a lasciare l'Isola. Tra l'altro c'è un indizio riportato da Spy, secondo cui Francesco Monte avrebbe chiesto alla produzione dell’Isola di poter partecipare alla puntata del ritorno in Italia di Paola. L’ex naufrago resterebbe dietro le quinte, pronto ad accogliere la modella. “Penso a Paola. Tifo per lei. E sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare”, ha dichiarato di recente Francesco Monte a Chi.

Aida Nizar (Instagram)



Isola dei Famosi 2018, arrivano nuovi naufraghi. Ecco i nomi. ISOLA 2018 NEWS - La conferma su Aida Nizar

Isola dei Famosi 2018 pronta ad accogliere nuovi naufraghi. In primis qualcuno continua a mormorare il nome di Aida Nizar, come anticipato nei giorni scorsi. Lo dice anche Spy nelle ultime ore che parla di una "sexy concorrente, dal nome top secret, molto famosa in Spagna per aver partecipato al Gran Hermano, la versione spagnola del nostro Grande Fratello, nonché un volto femminile noto al bello del gruppo dei naufraghi, Marco Ferri".

Isola dei Famosi 2018, arrivano nuovi naufraghi. Ecco i nomi. ISOLA 2018 NEWS - Luigi Mastrangelo sì, Stefano Bettarini no

L'Isola dei Famosi 2018 però potrebbe accogliere anche un altro naufrago illustre: e secondo il magazine Mondadori, si tratterebbe dell'ex pallavolista Luigi Mastrangelo (per anni perno della nazionale azzurra che ha vinto medaglie olimpiche e diversi ori tra Europei e World League). Sempre secondo Spy Stefano Bettarini, già inviato nell'Isola dei Famosi 2017, avrebbe potuto arrivare come concorrente, ma “non era gradito dalla concorrente Alessia Mancini, suo ex flirt. Si è voluto evitare un rancore che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili scenate e litigi”. Secondo il settimanale sarebbe stata contattata anche Michela Coppa, “fermata con la valigia quasi in mano”.

Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto eliminata? Gli indizi. ISOLA 2018 NEWS

Paola Di Benedetto sarà eliminata dell’Isola dei Famosi 2018? La modella è in nomination con Gaspare (Nino) e Franco Terlizzi e, stando ad alcuni sondaggi del web, sarebbe la principale indiziata a lasciare l'Isola. Tra l'altro c'è un indizio riportato da Spy, secondo cui Francesco Monte avrebbe chiesto alla produzione dell’Isola di poter partecipare alla puntata del ritorno in Italia di Paola. L’ex naufrago resterebbe dietro le quinte, pronto ad accogliere la modella. “Penso a Paola. Tifo per lei. E sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare”, ha dichiarato di recente Francesco Monte a Chi.

Isola dei Famosi 2018, arrivano nuovi naufraghi. Ecco i nomi. ISOLA 2018 NEWS - La conferma su Aida Nizar

Isola dei Famosi 2018 pronta ad accogliere nuovi naufraghi. In primis dovrebbe esserci Aida Nizar, come anticipato nei giorni scorsi. La conferma arriva anche da Spy nelle ultime ore che parla di una "sexy concorrente, dal nome top secret, molto famosa in Spagna per aver partecipato al Gran Hermano, la versione spagnola del nostro Grande Fratello, nonché un volto femminile noto al bello del gruppo dei naufraghi, Marco Ferri".

Isola dei Famosi 2018, arrivano nuovi naufraghi. Ecco i nomi. ISOLA 2018 NEWS - Luigi Mastrangelo sì, Stefano Bettarini no

L'Isola dei Famosi 2018 però potrebbe accogliere anche un altro naufrago illustre: e secondo il magazine Mondadori, si tratterebbe dell'ex pallavolista Luigi Mastrangelo (per anni perno della nazionale azzurra che ha vinto medaglie olimpiche e diversi ori tra Europei e World League). Sempre secondo Spy Stefano Bettarini, già inviato nell'Isola dei Famosi 2017, avrebbe potuto arrivare come concorrente, ma “non era gradito dalla concorrente Alessia Mancini, suo ex flirt. Si è voluto evitare un rancore che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili scenate e litigi”. Secondo il settimanale sarebbe stata contattata anche Michela Coppa, “fermata con la valigia quasi in mano”.

Isola dei Famosi 2018: comunicato ufficiale di Magnolia - Isola 2018 news

"Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato "spinelli". La produzione ha esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. Magnolia chiarisce la volontà di intervenire su eventuali dichiarazioni che possano nuocere alla società o chi svolge il proprio operato all'interno della stessa: La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma".

ISOLA DEI FAMOSI 2018: PAOLA DI BENEDETTO, GASPARE E FRANCO TERLIZZI IN NOMINATION - ISOLA 2018 NEWS

Paola Di Benedetto, Gaspare e Franco Terlizzi: le nomination un pochio a sorpresa dell'Isola dei Famosi 2018. Paola, in qualità di Pejor, ha dovuto fare nomination palesi insieme a altri cinque naufraghi: Bianca Franco, Gaspare, Alessia e Jonathan. Nelle nomination segrete Andrea nomina Franco e pure Francesca Cipriani nomina Franco. Rosa Perrotta dice Bianca Atzei. Amaurys punta su Rosa. Dall'Isla Bonita Elena Morali nomina Franco. Nomination palesi Jonathan va su Elena, Gaspare dice Paola, Bianca Atzei pure chiama Paola Di Benedetto. Franco nomina Francesca, Alessia Mancini dice Paola. La Di Benedetto nomina Bianca Atzei. Alessia Marcuzzi si collega con Simone sull'Isla Bonita, che in quanto Mejor deve nominare la terza persona e sceglie Gaspare-Nino Formicola.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, GIUCAS CASELLA SOSPESO PER CONTROLLI MEDICI - ISOLA 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi annuncia: "Giucas Casella, non potrai fare le nomination. Dovrai andare con i medici che ti porteranno in ospedali per ulteriori controlli. C'è la possibilità che tu possa rimanere sull'Isola dei Famosi!". In precedenza sembrava che Giucas Casella dovesse essere costretto al ritiro, ma lui si era arrabbiato dicendo di potercela fare. Nell’edizione del 2008 dovette rientrare in Italia per un “problemino di cuore”, ricorda Maria Venier.

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi eliminato - Isola 2018 news

"Il naufrago che viene ufficialmente eliminato dall'Isola è Filippo". Alessia Marcuzzi annuncia l'addio di Nardi all'Isola dei Famosi 2018. Gli altri concorrenti si complimentano con Franco Terlizzi e abbracciano l'ex Grande Fratello che deve abbandonare l'isola. Salvo anche Amaurys Perez che era rimasto in nomination durante la settimana.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, GIUCAS CASELLA IPNOTIZZA FRANCESCA CIPRIANI - ISOLA 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi svela la sfida per il naufrago Giucas Casella: entrare nella mente di Francesca Cipriani e far sì che si butti dall'elicottero senza che le venga paura. Se Giucas ce la farà, i naufraghi si aggiudicheranno una pizza a testa! "Non avrai più il panico dell'elicottero, ti potrai buttare!" ripete Giucas a Francesca. Dopo qualche minuto la Cipriani chiude gli occhi, si lascia andare tra le braccia del naufrago-mentalista. Sull'elicottero Francesca si risveglia quando Giucas dice la parola magica "pizza" e pochi secondi dopo si butta senza paura. E pizza sarà per tutti.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA PRIMA DELLA PUNTATA

Francesco Monte: "Non torno in Honduras e non chiedo scusa ad Eva Henger". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi, Monte: "Non torno in Honduras per fare una sorpresa a Paola Di Benedetto"

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte: "Non torno sull'Isola e non chiedo scusa a Eva Henger" - Isola dei Famosi 2018 news

Sul numero di Chi in edicola domani Francesco Monte, che si è ritirato dall'“Isola dei famosi 2018” per difendersi dalle parole di Eva Henger, che lo ha accusato di aver comprato e fumato marijuana in Honduras, ha concesso la sua prima intervista alla carta stampata dopo il “fattaccio”. «Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista “sempre presente” di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi», dice Monte. «Non per me, non per la mia vicenda, che verrà discussa in altre sedi; ma per chi lavora, per chi ha delle famiglie da mantenere grazie all’opportunità che “L’Isola dei famosi” offre, per i telespettatori da casa, che, credo, cerchino relax e risate, per gli stessi naufraghi rimasti in gioco. Ma pur di parlare, per fare share, si è disposti a... vendere l’anima al diavolo». A proposito di Eva Henger, la sua grande accusatrice, Monte dice: «Ho letto su Chi le dichiarazioni della signora Henger che mi avrebbe perdonato, se io avessi chiesto scusa. Sorrido. E dico: andiamo avanti, ma ognuno per la sua strada. Per me “L'Isola” e i teatrini che ne conseguono sono un capitolo chiuso da settimane». A proposito di Paola Di Benedetto, la concorrente che ha conosciuto sull'“Isola”, Monte dice: «Penso a Paola. Tifo per lei. E sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare». Ma non tornerà in Honduras a farle una sorpresa. «Ringrazio Alessia Marcuzzi per l’invito o per l’auspicio. Ma no. A Chi confermo che non succederà. Gli animi sempre bollenti di chi ha pensato che io potessi andare, ora si possono tranquillamente spegnere. Sorridete!». Monte spiega anche cosa ci faceva sotto casa della sua ex, Cecilia Rodriguez, quando ha ricevuto il tapiro d'oro di “Striscia la notizia”. «Ero appena uscito da un incontro di lavoro. L’agenzia con la quale ho fatto un colloquio, tra le più celebri in Italia e conosciuta da tutti, ripeto “da tutti”, nell’ambiente, ha un ufficio che dista pochi metri da casa di Cecilia. Il “caso”, fortuna, succede che mi hanno beccato. Mi dispiace se ho creato problemi a Cecilia. Ma so che lei è intelligente e avrà capito. Le voglio bene».

Francesco Monte (foto Chi)



Isola dei Famosi 2018, un altro concorrente sta per lasciare. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS



Clamoroso Isola dei Famosi 2018. Un altro concorrente vorrebbe andarsene. Sarebbe il quarto ad abbandonare l'Honduras dopo Francesco Monte (per il canna-gate), Chiara Nasti (per il mal d'amore) e Craig Warwick (per infortunio). Amaurys Perez è infatti molto in difficoltà in questi giorni all'Isola dei Famosi. "Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione". Il pallanuotista, italiano ma nato a Cuba, stasera rischia comunque l'eliminazione perché è in nomination con Filippo Nardi e Franco Terlizzi. Per molti potrebbe essere il vincitore finale dell'Isola dei Famosi ma a lui non importa. "Non mi interessa come va. Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice".

Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi nudo davanti a Bianca Atzei. ISOLA 2018 NEWS

Filippo Nardi e Bianca Atzei vedono crescere il loro feeling sull'Isola dei Famosi 2018 giorno dopo giorno. "Ma non puoi andare a pescare con i pantaloni, avrai il costume. Anzi se hai il coraggio vai a prenderla nudo", ha detto Bianca Atzei pensando di provocare Filippo Nardi. L'ex Grande Fratello invece rilancia: "Cosa credi che non abbia il coraggio?". E subito dopo il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 si è spogliato davanti a Bianca Atzei. La cantante si mette a ridere: "Ma tu sei matto, sei un matto...". Filippo Nardi non si è fermato: e ha attraversato tutta la spiaggia davanti a tutti gli altri naufraghi dell'Isola, buttandosi in mare per pescare la sua aragosta.



Isola Famosi 2018, Cecilia Rodriguez vs Eva Henger e difende Francesco Monte. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Cecilia Rodriguez attacca Eva Henger e difende il suo ex fidanzato Francesco Monte. L'ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 2 parla anche del suo amore con Ignazio Moser.

Isola dei Famosi 2018, Cecilia Rodriguez difende Francesco Monte e attacca Eva Henger. ISOLA 2018 NEWS​

"Sono dell’idea che non bisogna giudicare le persone. Eva Henger ha detto che Francesco dovrebbe curarsi? Che si andasse a curare lei, Francesco è un ragazzo perbene, sono altre le cose da curare, non criminalizzo chi si fuma una canna e mi dispiace che sia uscito dall’Isola perché gli avrebbe cambiato la vita. Se si fosse innamorato sarei stata felice per lui", ha detto Cecilia Rodriguez in un'intervista a Chi.

CECILIA RODRIGUEZ: "IGNAZIO MOSER HA TUTTO QUELLO CHE CERCO IN UN UOMO"

Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser: "Ha tutto quello che cerco da sempre in uomo. Quando sei innamorata sogni una famiglia". E ancora: “Da quando sono uscita dalla Casa (del Grande Fratello Vip 2, ndr) sono sempre più convinta della mia scelta” confessa a Chi nel numero in edicola mercoledì 14 febbraio, “Ho conosciuto lati di Ignazio che lì dentro era difficile percepire, ma quello che avevo capito di lui si è confermato anche adesso che siamo fuori”.

Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez vincerà l'ISOLA DEI FAMOSI 2018? NEWS!

Isola dei Famosi 2018: Cecilia Capriotti è l’eliminata della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, che vede l’abbandono per infortunio di Craig Warwick: in nomination finiscono Filippo Nardi, Amaurys Perez e il non-famoso Franco Terlizzi, ma i bookmaker ritoccano ulteriormente la quota del campione di pallanuoto. Su Snai Amaurys Perez è dato vincente a 1,85 (pochi giorni fa era a 3,00), con Bianca Atzei a 4 volte la scommessa e Alessia Mancini (che supera il televoto di ieri insieme a Simone Barbato) a 6,00. Ai piedi del podio dei favoriti, riferisce Agipronews, si piazzano Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian (a 10,00), con Marco Ferri e Giucas Casella a 15,00. Si sale a 20,00 per il comico Nino Formicola e per l’ex tronista Rosa Perrotta, con Filippo Nardi a 25,00 e Paola Di Benedetto a 30,00.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte videomessaggio. NOMINATION e Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018, Craig Warwick lascia. Cecilia Capriotti eliminata. Le nomination, il videomessaggio di Francesco Monte e poi... ecco l'ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NOMINATION QUARTA PUNTATA: AMAURYS, FILIPPO NARDI E FRANCO TERLIZZI. ISOLA 2018 NEWS

Paola nomina Simone Barbato. Franco Terlizzi dice Francesca Cipriani (che gli aveva fatto due nomination). Amaurys punta su Filippo Nardi (non vanno d'accordo). Bianca Atzei dice Paola Di Benedetto. Elena Morali chiama Jonathan e pure Filippo Nardi dice Jonathan (che non la prende bene: "Hai scritto il mio nome male, almeno scrivilo bene"). Giucas Casella nomina Filippo Nardi, mentre Gaspare punta su Elena. Rosa Perrotta nomina Amaurys. Pure Francesca Cipriani dice Amaurys malgrado questi si sia scusato con lei. Jonathan dà indietro la nomination a Filippo Nardi. Alessia Mancini nomina Paola. Simone Barbato fa il nome di Filippo Nardi. Il leader della settimana, Marco Ferri, salva Paola e Jonathan Al televoto tre uomini: Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amaurys. Uno di loro lascerà l'Isola dei Famosi 2018.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, FRANCESCO MONTE: IL PENSIERO PER PAOLA DI BENEDETTO. ISOLA 2018 NEWS

Francesco Monte si scusa perché non è presente nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 e spiega i motivi della sua assenza con un videomessaggio. Racconta la sua esperienza nel reality di Canale 5 e quanto gli abbia lasciato dentro: "Ci sono delle verità, ma questo non è il posto giusto per parlarne", dice Francesco Monte che dedica un pensiero particolare a Paola Di Benedetto: "E' nato qualcosa di bello e inaspettato". Alessia Marcuzzi si augura che alla fine tra Francesco Monte ed Eva Henger possa esplodere la pace.

ISOLA DEI FAMOSI, NADIA RINALDI: "I RANCORI LI HO LASCIATI IN HONDURAS". ISOLA DIE FAMOSI 2018 NEWS

"Avrei voluto rimanere più tempo all'Isola. I miei genitori i hanno insegnato a rispettare le persone più grandi. A 50 anni si può ricominciare a vivere e buttarsi tutto alle spalle. I rancori però li ho lasciati in Honduras", dice Nadia Rinaldi nello studioo dell'Isola dei Famosi 2018. "Sono più leggera, anche perché ho perso 7-8 chili. Non sono rancorosa, la fame fa dire tante cose"

ISOLA DEI FAMOSI 2018, CECILIA CAPRIOTTI ELIMINATA. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Simone Barbato è il primo naufrago che viene salvato dal televoto. Rimangono in nomination Cecilia Capriotti (che si abbandona alle lacrime e si difende dalle accuse degli altri naufraghi) e Alessia Mancini (per le la belle sorpresa di una lettera dal padre). La sentenza dell'Isola dei Famosi 2018 è che Cecilia Capriotti deve lasciare il reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, CRAIG WARWIK LASCIA. ISOLA 2018 NEWS

Il medium Craig Warwik abbandona l'Isola dei Famosi 2018. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il naufrago ha avuto due piccoli incidenti, ha bisogno di riposo, non può dormire sulla sabbia e deve lasciare il reality di Canale 5.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS DELLA SETTIMANA

Cecilia Rodriguez beccata con Francesco Monte: la replica a Striscia la Notizia. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Ignazio Moser riceve il Tapiro d’oro con le corne da Striscia la Notizia perché Francesco Monte è stato pizzicato vicino all’ex Cecilia Rodriguez: una coincidenza che ha destato molti sospetti. Intercettato ieri sera a Milano da Valerio Staffelli, Moser ha detto: «Lei era col cane, poi il signor Monte era lì… Uno non può neanche andare col cane adesso? Pensa che cinque minuti prima era a casa con me, poi è andata a fare la spesa e cinque minuti dopo era di nuovo con me». Cecilia Rodriguez, che era insieme a Ignazio, ha aggiunto: «Sono una brava ragazza. Quella è la via dove vivo. Ero andata a fare la spesa e stavo tornando a casa mia col cane», quando ha incontrato Francesco. L’inviato di Striscia le ha poi chiesto se sono vere le voci di corridoio secondo cui dopo l’Isola dei Famosi Monte sarebbe dovuto tornare con lei. La Rodriguez ha negato. Una ricostruzione diversa della presenza di Francesco Monte sotto casa di Cecilia è stata data oggi da un suo amico ospite a Mattino 5, il quale ha sostenuto che Monte fosse lì perché nello stesso palazzo della Rodriguez ci sarebbe l’agenzia che cura l’immagine dell’ex tronista. L’inviato di Striscia ha indagato, ma di questa agenzia non ha trovato traccia. Inoltre, Francesco quella sera era in auto da 30 minuti davanti casa di Cecilia ed è uscito solo quando l’ha vista per strada, come mostrato nel servizio di ieri in cui ha ricevuto il Tapiro d’oro

Isola dei Famosi 2018, naufrago ritirato: Craig Warwik. RUMORS! ISOLA 2018 NEWS

Il naufrago che si ritira dall'Isola dei Famosi 2018 potrebbe essere Craig Warwick, il sensitivo che parla con gli angeli. Infatti avrebbe avuto problemi di salute, pare essere stato visto tornare da una visita medica con l'addome fasciato. C'è chi parla di gamba rotta per il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, Eva Henger: "Francesco Monte? Sarei felice di far pace con lui se..." - ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

«Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo…. A botta calda quando mi hanno chiamato bugiarda non c’ho visto più. Invece avrei dovuto insistere con la produzione e costringere i responsabili a fare qualcosa. Prendendo dei provvedimenti con Francesco, che in ogni caso aveva infranto il regolamento introducendo droghe leggere all’interno del nostro gruppo. Era giusto far emergere la verità e se non lo avessi fatto sarei stata complice anch’io. La modalità è stata sbagliata, però. Se Francesco ammettesse di aver sbagliato, sarei felice di far pace con lui». Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all'Isola dei famosi dove ha denunciato l'uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. Lo fa dalle pagine del settimanale Chi che pubblica una sua intervista nel numero in edicola da mercoledì 14 febbraio. E spiega perché ha attaccato l'ex tronista in diretta dopo una settimana di permanenza all'Isola. «Inizialmente ognuno di noi aveva la sua stanza, in albergo, quindi anche se sapevo che Francesco stava fumando perché lo avevo visto acquistare l’erba, ho preferito farmi i fatti miei. Quando invece ci hanno trasferito in 70 mq in 17… ho cominciato a essere insofferente, come gli altri. Ho cercato di convincerlo a smettere. Gli ho raccontato di mio figlio Riccardino e di quello che avevo passato con lui negli anni della sua dipendenza. Niente. Non mi ha mai dato retta. Per tutta risposta, alla prima puntata mi ha attaccato subito». Monte a “Verissimo” si è difeso dicendo che stava rollando sigarette con tabacco e che la Henger si è voluta vendicare per la nomination. «Sarei io l’infame? Se lui avesse smesso subito, non sarebbe successo nulla. Lui ha rovinato tutto!», spiega la Henger a Chi. «Pensare che avevamo stabilito un ottimo rapporto. Abbiamo parlato molto durante il viaggio. Della sua famiglia, di Cecilia e della sua sofferenza. Ma quando l’ho ripreso sulle canne, è cambiato totalmente. Furibondo, mi ha chiamata bugiarda. Avrebbe dovuto smettere di fumare e chiedere scusa. Ammettere subito la sua debolezza lo avrebbe salvato».

Francesco Monte beccato con Cecilia Rodriguez. Tapiro di Striscia la Notizia. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte riceve il Tapiro d’oro dopo le rivelazioni di Eva Henger, secondo la quale avrebbe comprato e fumato marijuana sull’Isola dei Famosi. Monte è stato intercettato ieri sera a Milano, vicino all’ex fidanzata Cecilia Rodriguez: apparentemente i due stavano andando a cena insieme. Lui, riguardo al “canna-gate”, si difende: «Dipende se la storia è vera… Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro». Quando Valerio Staffelli gli chiede se abbia mai acquistato marijuana, Monte nega: «Certo che non l’ho comprata». Staffelli gli chiede: «Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?». Monte risponde: «No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi».





Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte: "Back!". Marcuzzi vs Henger. ISOLA 2018 NEWS​

Francesco Monte è tornato in Italia. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 ha raccontato a Verissimo la sua verità. Intanto eccolo social in cui lo si vede nella prima foto da Milano. Lo scatto è stato postato dal giornalista di Chi e autore dell'Isola dei Famosi, Gabriele Parpiglia. Didascalia: "Back". In pochi minuti dalla condivisione della foto, è boom di like. E molti tanti si schierano con l'ex naufrago e tronista: "Signori si nasce..."

Isola dei famosi 2018, Francesco Monte: "Sono vittima di un’ingiustizia". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte parla a Verissimo. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 dice: "E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. A Silvia Toffanin, Francesco Monte spiega: “Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia. Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso”. Eva Henger ha tirato in ballo un fermo immagine in cui Francesco Monte è ritratto mentre fuma. E lui chiarisce: "Io fumo il tabacco per cui ‘rollo’ le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa". Alla domanda se teme di essere ricordato per questa vicenda, l’ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 risponde: “Sinceramente no”.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, ALESSIA MARCUZZI VS EVA HENGER. E MONTE... ISOLA 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi, conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, a consigliava di non farsi il sangue amaro, sul profilo Bitchyf.it ha replicato: “Figurati! Sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro da 25 anni. Figurati se mi faccio rovinare le giornate da così poco. Non so fingere, Il suo modo di fare non mi è piaciuto. Se io avessi avuto fastidio per qualcosa l’avrei detto dal giorno 1 alla produzione e non sarei neanche salita su quel pullmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti. Ah… la visibilità… quanto può incattivire le persone. Non ne parlerò più, neanche in puntata. Non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò. Baci”.

Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi sfogo: "So fare il mio lavoro". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi risponde ad alcune critiche che le sono arrivate sui social dopo queste prime puntate de l'Isola dei Famosi 2018. La conduttrice del reality di Canale 5 ha postato su Instagram. “Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma! Accetto il fatto che non vi possa piacere, ma io sono così come nella vita: dico sempre quello che penso senza problemi! Se non vi garbo, non guardatemi!”.

Isola dei Famosi 2018, FRANCESCO MONTE IN FAMIGLIA. FOTO. Isola dei Famosi 2018 news

Il settimanale Spy in copertina porta le prime immagini di Francesco Monte, tornato in Italia l'addio all'Isola dei Famosi 2018. «Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’isola dei famosi hanno fatto sì che questo non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune". ha scritto Francesco Monte in un post su Instagram pubblicato nelle scorse ore. In copertina su Spy anche le prime immagini di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio insieme sorridenti dopo la crisi che questa estate ha colpito la loro coppia. Tra le altre esclusive proposte da Spy questa settimana un’intervista con Cannelle, l'ex “ragazza delle Morositas” che nel 1994 presentò Sanremo insieme a Pippo Baudo e che racconta di come il mondo dello spettacolo le abbia voltato le spalle per i “no” detti a chi le chiedeva pesanti compromessi. E sempre da Sanremo un lungo speciale con tutti i pettegolezzi i segreti e gli scandali del Festival.

Isola dei Famosi 2018, Elena Morali e Simone Barbato? Tarzan punta a Jane. ISOLA 2018 NEWS

Simone Barbato alla conquista di Elena Morali. Mission impossible all'Isola dei Famosi 2018 visto che lei è fidanzata e promessa sposa del comico Scintilla. Barbato (ex naufrago fantasma, scoperto e mandato direttamente in nomination) stanno spesso insieme anche perché hanno in comune la passione per la pesca. “Guarda una stella marina!” dice Simone Barbato ad Elena Morali. Che risponde: “Oh che bella cosa! Una stellina ma va ributtata in acqua altrimenti soffre”. “Io ed Elena ci vedo come Tarzan e Jane, è bella, simpatica, alta come me. Speriamo di fare altre pescate. Il nuovo gruppo? Mi trovo molto bene. C’è meno ansia da competizione. E’ tutto molto più tranquillo e rilassato. Sto meglio”, dice Barbato della bella naufraga.

Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte messaggio sui social. "Accuse infondate, mi difenderò con la legge". Belen si schiera con lui. ISOLA 2018 NEWS

Francesco Monte, attraverso un messaggio su Instagram, spiega le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2018. «Ho deciso di ritirarmi dal gioco perchè le ultime vicende dell’isola dei famosi hanno fatto sì che questo non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna. Resa ancor più insopportabile dal fatto che stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate ed io mi difenderò con la legge, senza ricorrere ad inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere ad un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene, so di essere una persona per bene, ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso e per queste ragioni chi si aspetti da me proclami, controaccuse, fango da spargere ogni dove, rimarrà deluso». E ancora: "Mi sono trovato al centro di una situazione per me inaspettata e molto dolorosa e anche in questa questione il mio stato d'animo è rimasto intrappolato in me. Sono un uomo istruito, educato, appartengo al sud e voglio rimanere tale nonostante io faccia parte di trasmissioni televisive. Le trasmissioni che hanno colto l'aspetto scandalistico di questa triste vicenda senza nemmeno porsi il minimo dubbio se le accuse sulla mia persona fossero o meno infondate, hanno la mia disapprovazione. Io rispetto il lavoro altrui, so di essere una persona a cui piacciono le telecamere ma non ho alcuna intenzione di continuare a farmi massacrare da chi ha peli di cinghiale sullo stomaco mentre l'anima l'ha già persa da vario tempo": ha scritto Francesco Monte sul proprio profilo social ufficiale. Molti i like a sostegno (oltre 260mila in 18 ore) dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018. E tra di loro anche quello di Belen, sorella della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, ASCOLTI TV BOOM. AUDITEL PREMIA CANALE 5. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Ascolti tv: Isola dei Famosi 2018 premiata dall'Auditel. Il reality di Canale 5 va in onda dalle 21,40 all’1,03,e conquista 4.928.000 telespettatori con share del 26,4%, superiore per maggiore durata del programma a quello ottenuto dal film anti-camorra di Rai1 (19,9%), malgrado il maggior numero di telespettatori (4.991.000) guadagnato da In punta di piedi.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, BIANCA ATZEI IN LACRIME PER BIAGGI. MARA VENIER: MAX TI VUOLE ANCORA BENE - ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Bianca Atzei si lascia andare alle lacrime quando Alessia Marcuzzi manda in onda il filmato dello sfogo che la naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 ha avuto in settimana, ripensando alla storia avuta con Max Biaggi. La cantante mostra il dolore per rottura, quindi si scusa in diretta per le lacrime. Mara Venier prende la parola e rivela: "Io capisco il tuo dolore, anche io sono stata abbandonata e ho sofferto tanto per un uomo. Però devo dirti una cosa che non volevo dirti: io ho fatto colazione con la persona che tu sai, ho avuto una conversazione con lui e ha avuto parole bellissime per te, ti vuole un bene immenso". Bianca risponde alle parole di Mata Venier: "Io gli voglio un bene immenso, mi ha dato tantissimo, mi ha fatto credere nell'amore vero è solo che era una storia così meravigliosa, magica che ha fatto ancora più male".

ISOLA DEI FAMOSI 2018_ ALESSIA MANCINI, CECILIA DI BENEDETTO E SIMONE BARBATO IN NOMINATION. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, ecco le nomination della terza puntata: Cecilia Capriotti, votata dal gruppo, Alessia Mancini, nominata dal Mejor, Paola Di Benedetto e Simone Barbato, in nomination annunciata visto il naufrago fantasma è stato scoperto nel corso della settimana sull'#Isola del Peor. I voti del gruppo: Marco, Bianca, Elena, Alessia, Franco, Giucas e Craig scelgono Cecilia, Rosa e Filippo dicono Alessia. Francesca sceglie Franco, Jonathan, Amaurys e Gaspare scelgono Elena, Cecilia dice Bianca.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, FRANCESCO MONTE LASCIA: "TORNO IN ITALIA A TUTELARE I MIEI DIRITTI E LA MIA PERSONA". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi 2018. Il naufrago ha spiegato in un messaggio le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare il reality,. "Non è stata una settimana facile. La mia decisione è quella di tornare in Italia per poter affrontare la cosa in una maniera diversa, per tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi dispiace che questa cosa abbia creato un grande caos. Mi reputo una persona corretta e rispettosa degli altri"

ISOLA DEI FAMOSI 2018, NADIA RINALDI ELIMINATA. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi annuncia l'eliminazione della settimana dopo il televoto. Nadia Rinaldi deve lasciare l'Isola dei Famosi 2018. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta possono restare in Honduras.



ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS E INDISCREZIONI PRIMA DELLA TERZA PUNTATA. ISOLA 2018 NOTIZIE



Isola dei Famosi 2018: Perrotta, Rinaldi e Cipriani: resa dei conti. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018 al terzo appuntamentento (lunedì 5 febbraio in prima serata su Canale 5). In studio, a commentare la puntata con Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band con le loro simpatiche incursioni. Le tre nominate di questa settimana, Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, sono tre donne diversissime e finite in nomination per ragioni differenti: Francesca e Nadia sono state le più votate dai compagni, mentre Rosa è stata “prescelta” da Alessia Mancini, vincitrice della prova Mejor della settimana. Un televoto accesissimo sta dividendo il pubblico tra l’ex tronista napoletana laureata e determinata, l’istintiva e diretta attrice romana, simbolo del riscatto delle “splendide 50enni”, e la prorompente showgirl abruzzese. Chi dovrà lasciare definitivamente l’Honduras? A deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Isola dei Famosi 2018 - i naufraghi separatisti sull'Isola dei Pejor. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Dopo un avvio che ha messo a dura prova tutti e il ritiro della fashion blogger Chiara Nasti, è trascorsa un’altra intensa settimana per i naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos. Maltempo e mosquitos affliggono democraticamente tutti, ma sull’Isola del Peor persino la natura sembra essere meno ospitale. Chi è approdato qui se la passa decisamente peggio e, a differenza della Cipriani, che ha già trascorso la sua prima settimana tra gli svantaggiati, per gli altri è una novità. Anche il coeso gruppetto dei giovani separatisti - formato da Marco Ferri, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Francesco Monte - deve fare i conti con la scarsità di agi e cibo. I quattro sono al centro di quello che sembra sempre qualcosa di più di uno scontro tra fazioni: la loro alleanza sta attirando non poche critiche da parte degli altri naufraghi.

Isola dei Famosi 2018 - Elena Morali e l'assenza di comfort. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Sull’Isola del Mejor l’atmosfera è invece più rilassata, anche se la nuova arrivata, Elena Morali, non sembra rassegnarsi all’assenza di comfort. Per il gruppo più favorito, la settimana è stata segnata anche dalla Prova Ricompensa: divisi in coppie e legati tra di loro, hanno superato la prova lanciata dall’inviato Stefano De Martino, accendendo un braciere, e sono stati premiati con il fuoco. Finalmente sono riusciti a cucinare!

Isola dei Famosi 2018 - Simone Barbato naugrafo scoperto e in nomination. ISOLA DEI FAMOSI 2018 2018 NEWS

Intanto nella giungla Simone Barbato, nascosto con l’obiettivo di sottrarre cibo e oggetti ai naufraghi senza farsi scoprire, dopo alcune missioni concluse con successo, viene scoperto e invitato ad unirsi ai Peggiori (vedi nei dettagli sotto), che lo accolgono contenti di avere due braccia in più e di riappropriarsi dei loro pochi possedimenti. L’essere stato scoperto costerà caro al neo-naufrago: non sa infatti che sarà uno dei nominati della settimana. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.



ISOLA DEI FAMOSI 2018

(NADIA RINALDI, FRANCESCA CIPRIANI E ROSA PERROTTA)



Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte e Paola. Ma spunta l'ex... ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS



Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono sempre più vicini all'amore, ma tra i due però irrompe il calciatore Matteo Gentili che sostiene di essere ancora legato all’ex madre natura di Ciao Darwin. Secondo quanto riportato dal calciatore al settimanale "Di Più", infatti, la loro storia sarebbe entrata in crisi lo scorso novembre in seguito al trasferimento di lei da Vicenza a Milano, dopo ben 4 anni di relazione, ma prima della partenza per l’Honduras i due si sarebbero riavvicinati. Ora la delusione per il comportamento di lei con Francesco Monte sull'Isola dei Famosi 2018



Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte e Rosa Perrotta scoperta choc! ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Notte difficile sull'Isola dei Famosi 2018: stiamo parlando dei naufraghi Pejor che vivono in condizioni climatiche difficili. Per superare la notte alcuni si sono spinti nella foresta. E lì Francesco Monte e Rosa Perrotta hanno fatto una scoperta per loro choccante: il nascondiglio di Simone Barbato. Già proprio il nascondiglio del naufrago fantasma entrato nel cast de L’Isola dei Famosi 2018 con la missione di sopravvivere da solo senza far scoprire la sua presenza. Ma il nascondiglio è stato scoperto. Ecco com'è andata.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte scopre naufrago fantasma e... ISOLA 2018 NEWS - Simone Barbato trovato

Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte e Rosa Perrotta entrano nella jungla alla ricerca di palme per la capanna e scoprono l’accampamento di Simone Barbato ma non lo dicono agli altri naufraghi dell'Isola dei Pejor. Dopo partono per assistere alla prova ricompensa. Al ritorno sull’isola del peor, Francesco Monte capisce che mancano alcuni oggetti. Ovviamente li aveva presi Barbato (naufrago fantasma con missione di rubare e non farsi scoprire). Francesco Monte a quel punto dice agli altri che c'è un naufrago nascosto nell'Isola: “Mi girano le scatole e vado a riprendermi gli oggetti”, aggiunge prima di tornare al nascondiglio e riprendersi pentola e coperta.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte scopre naufrago fantasma e... ISOLA 2018 NEWS - Barbato scoperto. Jontahan felice

Jonathan è felice: “Non so voi, ma io mi vado a prendere Robinson Crusoe, ce lo uniamo al gruppo e farà bene a tutti. Adoro questa giornata, non la cambio né con il sole, né con la crema, né con il riso”. Ecco dunque la spedizione di naufraghi che vanno da Simone Barbato. Lui tenta di nascondersi, ma ormai è scoperto. Francesco Monte vede bene l'ingresso di Barbato: “Ottimo acquisto, una forza lavoro in più per noi isolani”.

Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte scopre naufrago fantasma e... ISOLA 2018 NEWS - Simone Barbarato in nomination

Per il naufrago fantasma c'è anche l'abbraccio con Francesca Cipriani con cui ha lavorato ad “Avanti un altro”. Tutto molto bello, ma la missione del naufrago fantasma è fallita. Simone Barbato va in nomination lunedì sera nella terza puntata dell'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei Famosi 2018, Lory Del Santo: "Io e Marco Ferri dormimmo assieme". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Marco Ferri sta diventando sempre più protagonista sull'Isola dei Famosi 2018. Lory Del Santo intanto racconta della sua amicizia con il naufrago. "Mi colpì molto - ha detto a Nuovo -. All’epoca era ancora meglio di ora. Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e Marco Ferri ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme. Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. Comunque l’avevo invitato a livello amichevole". Lory Del Santo continua il racconto svelando che, dopo quella notte, Marco Ferri le chiese di non fare parola di quel loro incontro: “Mi intimò di non fare parola del nostro week-end, perché lui voleva diventare famoso. Gli avevano promesso di mandarlo all’Isola dei Famosi. All’epoca era uno sconosciuto. Quindi gli ho risposto che non avrei saputo a chi dirlo e che in seguito non ci saremmo più rivisti. Nonostante Marco sia stato poco carino con me, senza volere mi ha dato la possibilità di chiudere con Pietrantonio che mi aveva accusato ingiustamente”. Ma cosa è accaduto tra Lory Del Santo e il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 durante quella notte? L'attrice chiarisce che "Non è successo niente con lui"

Paola Di Benedetto (Instagram)



Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto-Francesco Monte il bacio destabilizza il gruppo? ISOLA 2018 NEWS

"Se faccio una chiacchierata con Marco viene vista in un modo, se la faccio con Francesco in un altro", Paola Di Benedetto si confida con Rosa Perrotta sull'Isola dei Famosi 2018. La prima teme che il suo feeling con Francesco Monte possa destabilizzare il gruppo dei naufraghi. Rosa Perrotta però è sicura dei sentimenti dell'amica e l'ha invitata a sfidare il gruppo se dovesse servire: "Io non ci vedo niente di male. Fregatene di cosa dicono gli altri. Se vuoi fare qualcosa falla, devi comportarti in modo naturale". Paola in confessionale dice: "Con Francesco (Monte, ndr) inaspettatamente mi trovo molto bene, ho condiviso chiacchierate anche molto intime. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo.

Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani-Cecilia Capriotti, lite e scintille. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018: lite durissima tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Quest'ultima ha accusato la ex Grande Fratello di mettere zizzania tra i naufraghi. "Davanti la telecamera parlate in un modo e dietro parlate a raffica. Non ne posso più, mi avete scassato - replica Francesca Cipriani - Ti facevo un'altra persona, Cecilia, una che potevo frequentare". La Capriotti attacca: "No, siamo troppo diverse. Mi vergognerei a girare con te, sei un fenomeno da baraccone". Dopo le accuse di Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani ha parlato in confessionale: “Quando so di avere ragione, non mi altero più di tanto”

Isola dei famosi 2018 Francesca Cipriani: "Saga degli str.." ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Cecilia Capriotti si dice dispiaciuta aver dato il voto Franco durante le nomination della puntata numero 2 dell'Isola dei Famosi 2018, ma Francesca Cipriani, finita in nomination, sbotta: “Poverino un corno! Quando stavo male, mi diceva cosa posso fare per te e quando poteva non l’ha fatto! E’ un falso come tutti gli altri, salvo solo Craig, lui è veramente diverso. Sono persone che non mi porterò nella vita, al massimo un saluto. Con loro finisce qua, non li voglio più vedere”. In confessionale, la Cipriani sarà più dura: “Mi hanno deluso, ho visto tanta falsità, non capisco se siamo all’Isola dei famosi o alla sagra degli s***i”.

Isola dei famosi 2018 complotto contro una naufraga? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, il primo (presunto) complotto è servito. Ai danni di Nadia Rinaldi. O così pensano alcuni fans del reality du Canale 5 sul web. Durante la diretta dell'Isola in onda lunedì 29 gennaio 2018 quasi tutte le nomination dei naufraghi “peor” sono stati per Nadia Rinaldi. Eccetto per Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che ha nominato Franco, Paola Di Benedetto. Filippo Nardi, Rosa Perrotta, Francesco Monte, Jonathan e Marco Ferri hanno votato compatti per Nadia Rinaldi. Tra l'altro quando Rosa Perrotta ha fatto il nome di Nadia perché "non riusciamo a costruire un solido rapporto", l'attrice romana è sbottata: "Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". Confessione che ha fatto infuriare l'ex di Uomini e Donne-

Isola dei famosi 2018: Alessia Marcuzzi senza reggiseno? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Alessia Marcuzzi per la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 dal suo armadio ha scelto: blazer di Stella McCartney (già indossato al Grande Fratello), gonna con frange Alberta Ferretti (messa a Le Iene), scarpe Gianvito Rossi e canotta del brand Ttopshop. Ma quello che ha colpito l'occhio indiscreto di alcuni fans della bella conduttrice dell'Isola dei Famosi è l'apparente assenza del reggiseno. Alessia Marcuzzi va in gol nella diretta di Canale 5 e si prende gli applausi del popolo social.

Alessia Marcuzzi (Instagram)

Isola dei famosi 2018, Nadia Rinaldi e il clistere a Rosa Perrotta. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Nadia Rinaldi a Rosa Perrotta dopo la nomination nella notte dell'Isola dei Famosi 2018: "Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". L'ex tronista di Uomini e Donne ha risposto con un applauso ironico: "Bella figura che hai fatto... Bella figura"., le parole di Rosa Perrotta. . "Tra droga e clistere - ha detto Alessia Marcuzzi dallo studio dell'Isola dei Famsi 2018 - questa sera non ci siamo fatti mancare proprio nulla".

Isola dei famosi 2018 ascolti tv boom e 3 nomination. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Serata d'oro su Canale 5 in tema di ascolti tv. Striscia la Notizia vince la giornata con oltre 8 milioni di spettatori, poi l'Auditel incorona la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 – dalle 21.38 all’1.07 – con 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share. L'Isola di Alessia Marcuzzi ha vinto la serata degli ascolti tv battendo l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare su Rai 1 (in onda dalle 21.34 alle 23.25) che conteggia 4.994.000 spettatori (19.8% di share).

ISOLA DEI FAMOSI 2018: CIPRIANI, PERROTTA E NADIA RINALDI IN NOMINATION. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, il verdetto: Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani nominate dal gruppo, Rosa Perrotta in nomination per scelta di Alessia Mancini (la Mejor della settimana, ma in rotta di collisione con diversi concorrenti). I voti dei naufraghi: Amaurys sceglie Filippo, Bianca e Nadia dicono Rosa Perrotta. Franco, Giucas e Gaspare puntano su Francesca Cipriani. Craig dice Cecilia. Francesca vota Franco. Compatti Paola, Filippo, Rosa, Francesco e Marco, Jonathan che nominano Nadia Rinaldi, Cecilia dice Franco. Sei voti per Nadia Rinaldi e tre voti per Francesca Cipriani. Poi , come detto, la Mejor, Alessia Mancini dice Nadia Perrotta: tra loro i rapporti sono abbastanza tesi su quest'Isola.

Elena Morali (Instagram)



ISOLA DEI FAMOSI 2018, ELENA MORALI NUOVA NAUFRAGA, ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Prima che parta il valzer delle nomination, i naufraghi conoscono una nuova concorrente: come annunciato nei giorni scorsi è Elena Morali. Per lei un inizio soft sull'Isola visto che viene inserita tra i Mejor ed essendo appena arrivata non rischia la nomination.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, EVA HENGER ELIMINATA. MARCO FERRI SALVO. ISOLA 2018 NEWS

Eva Henger vede un videomessaggio della sua figlia più piccola. Marco Ferri parla con la sorella (ospite nello studio dell'Isola). Quindi Alessia Marcuzzi comunica ai naufraghi il risultato del televoto: Eva Henger è la prima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, SIMONE BARBATO CONCORRENTE NELLA GIUNGLA. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Viene presentato al pubblico il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, si tratta di Simone Barbato. Il naufrago fantasma dovrà vivere nella giungla, rubare cose ai Pejor cercando di non farsi scoprire dagli naufraghi. Se dovesse essere colto in flagrante, andrà in nomination.



ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS PRIMA DELLA SECONDA PUNTATA

Isola dei famosi 2018, Chiara Nasti abbandona. Ecco perchè. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018. “Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”, aveva detto la naufraga dell'Isola a proposito di quanto le mancasse il fidanzato Ugo Abbamonte. E ora ora è ufficiale l'addio della fashion blogger napoletana che non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, come detto, dal suo fidanzato Ugo. Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma. Chiara Nasti aveva anche spiegato nei giorni scorsi. “So che venivo all’Isola dei Famosi, ma così è troppo. Un conto è non mangiare e non dormire, un conto è tenere addosso i vestiti bagnati. Dormiamo nel fango. Ma come si fa? Come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola. Freddo, vento, pioggia. E’ proprio difficile, mi è venuta una crisi e ho pensato di ritirarmi”.

Isola dei famosi 2018, Paola Di Benedetto vs Alessia Mancini: scontro! ISOLA 2018 NEWS

Alessia Mancini contro Paola Di Benedetto: sull'Isola dei Famosi 2018 è scontro tra le due naufraghe. L0ex letterina non ci sta: lei e alcuni compagni (Bianca Atzei e Jonathan Kashanian) dormono nel lato più esposto alla pioggia. altro che teli. "Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza restare così. Un giorno dormiamo noi di qua, un giorno ci dormite voi", ha detto Alessia Mancini. Paola Di Benedetto non accetta il suo atteggiamento: "Alessia ha un modo di dire le cose che sembra che abbia sempre ragione lei su tutto, ma non è così. Non è che quello che dice è legge". Francesco Monte si tiene fuori dalla bagarre e guarda alla conquista del telo come un obiettivo raggiunto. Rientrato dalla prova ricompensa, l'ex tronista e naufrago della settimana sull'Isola dei Famosi 2018 ha commentato: "Ci voleva. Per quella sensazione di adrenalina che ogni tanto serve. Abbiamo faticato, però è stato bello. C’è stata collaborazione, spirito di gruppo e questa è stata la cosa importante".

Isola dei famosi 2018, Capriotti-Eva Henger: lite sui piselli. ISOLA FAMOSI 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, dalla lite per il cocco all'insulto sui piselli: Cecilia Capriotti contro Eva Henger. Ecco cos'è successo tra le due sexy naufraghe dell'Isola di Canale 5.

Isola dei famosi 2018, Cecilia Capriotti-Eva Henger: lite sui piselli. ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, dalla lite sul cocco a quella sui piselli. Ecco Eva Henger e Cecilia Capriotti contro. Il cibo divide le naufraghe. La prima stabilisce che d’ora in avanti saranno fatte porzioni uguali per tutte. Si parte dal cocco: “Cecilia tu vai lì e lo prendi senza chiedere, non è la prima volta e così ora ho detto dividiamo allo stesso modo così da non fare polemiche”. La Capriotti replica: “Eva non ci ho fatto caso, sì ho preso un pezzo di cocco in più stamane, scusate”. Eva Henger non ci sta: “Eh ma non è solo stamane, lo fai sempre e si lamentano anche gli altri". La Capriotti si arrabbia e passa dalla disfida del cocco a quella sui piselli (già finiti in realtà): “Eva adesso mi stai stancando però, è da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Io non prendo, me le danno e non sto a verificare chi ha preso di più o chi non ha preso. Ieri quando c’era la scatoletta e abbiamo diviso hai guardato quanti piselli avevo preso e io ti ho detto: stai tranquilla che hai preso più piselli te che io. Con me hai chiuso”. Mentre tutti si defilano, la Henger insiste: “Un po’ tutti mi avete detto che lei prende porzioni più grandi, vi ho detto non ditelo a me, ma a lei altrimenti passo per la cattiva. Se questo dà dei problemi, non mi riguarda. E’ l’unica contraria alle porzioni”.

Isola dei famosi 2018, Francesco Monte lacrime. E Paola Di Benedetto.. ISOLA 2018 NEWS

Isola dei Famosi 2018, vanno in onda le lacrime di Francesco Monte. L'addio di Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip 2 è ferita ancora fresca. Il naufrago se l'è portata in Honduras. Paola Di Benedetto lo ha consolato. Sarà lei la donne che riuscirà a far dimenticare Cecilia a Monte? Lo scopriremo in queste giornate di Isola dei Famosi 2018. Intanto ecco il racconto del pianto di Monte.

Isola dei famosi 2018, Monte sconforto per... Cecilia. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? L'ex tronista ha avuto un momento di sconforto e iniziato a pensare alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 poi dice alla produzione del reality di Canale 5: "Ho avuto un momento mio, volevo stare da solo. Volevo staccare e pensare un po' di più. E Marco si è trovato lì e abbiamo parlato un pochino. In cuor tuo lo sai, anche se ci prendiamo in giro con la testa. Sto pensando un po' a tutto, i ricordi, il passato...". Dopo essersi sfogato con Marco Ferri, Francesco Monte è andato a parlare con Paola Di Benedetto. "L'importante è che razionalizzi tutto. Ci sta che pensi a cose tue intime, private, ma fallo nel modo giusto. Va bene?", dice la Di Benedetto. "Guarda che parli con la persona più razionale che esista - replica il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 - Comunque grazie dottoressa"

CECILIA RODRIGUEZ (INSTAGRAM)



Isola dei famosi 2018, Rosa Perrotta vs Nadia Rinaldi per un cocco. Isola 2018 news

Isola dei Famosi 2018, va in scena la lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. "Tutte le volte è una polemica con te Rosa”, dice l'attrice. “Con me? Ma che dici, stavate mangiando il cocco senza pensare agli altri” replica l'ex tronista di Uomini e Donne. La Rinaldi si arrabbia sul serio: “Ma che c***o dici???!!! Era saltato un pezzo. Hai fatto una polemica in pubblica piazza”, la Perrotta la invita a calmarsi. Nulla, Nadia Rinaldi è un fiume in piena. “Ripigliati e stai calma tu, dici le cose con un tono del c***o! Anche ieri hai risposto male”. Nadia Rinaldi attacca: “Hai fatto tu la polemica con la riunione di condominio in un attimo, stai facendo lo show, stai calma che hai un attimo di popolarità. Tieni, questa è la telecamera, fai lo show davanti alla telecamera”. Rosa Perrotta prova a spiegare, ma Nadia Rinaldi va avanti: “Filippo (Nardi, ndr) ha aperto il primo cocco ed era brutto, ha aperto il secondo ed era ancora da tagliare. A chi è andato al bagno, glielo avevamo già chiesto. Stavate tutti parlando là sotto, ma che vuoi?”. La Rinaldi tocca la Perrotta mentre parla. E Rosa non ci sta: “Ma non c’è bisogno di fare questa polemica e non mi toccare”. Arriva Alessia Mancini: “Rosa ma perché questo casino? Tu ti stavi lamentando perché il tuo pezzo era piccolo”, “Ah io mi stavo lamentando?! Ma se tu mi hai detto il mio è la metà del tuo”, ribatte Nadia. E Alessia sottolinea: “Sì, ma per dire che non facevo storie anche se il tuo era più grande e che anzi ringrazio Filippo che apre il cocco per tutti”.

Isola dei famosi 2018, FRANCESCA CIPRIANI SI SENTE MALE. Poi però... ISOLA DEI FAMOSI 2018 news

Francesca Cipriani ha avuto uno svenimento improvviso. Tensione sull'Isola dei Famosi 2018, anche se subito fortunamente l'ex Grande Fratello ha rassicurato gli altri naufraghi sulle proprie condizioni di salute. Francesca Cipriani comunque è sotto osservazione dei medici, per chiarire le sue condizioni fisiche. Nelle ultime ore si è parlato di una intossicazione alimentare che avrebbe originato il suo malore. Altra ipotesi è legata anche alla troppa fame visto che i naufraghi sono a digiuno praticamente da tre giorni. Dopo la visita del medico di produzione, FRANCESCA CIPRIANI recupera le forze: “La mia testa è a mille, ma il mio corpo ha ceduto”. Al suo ritorno, i compagni l’accolgono calorosamente e lei li tranquillizza “Mi sento meglio”.

Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei e Filippo Nardi? ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Non solo. L'Isola dei Famosi 2018 battezza anche una simpatia tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. Parlare di flirt è presto, ma nei giorni in cui tutto il gruppo degli isolani ha vissuto nella villa sulla spiaggia, si è creata una cerca alchimia e, come scrive sempre il settimanale “Chi”, il loro gioco di sguardi e la sintonia perfetta potrebbero nascondere altro. Se son rose fioriranno... sull'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei famosi 2018, Elena Morali naufraga fantasma con Gianluca Fubelli. Isola dei Famosi 2018 news sui 2 nuovi naufraghi

Elena Morali, (La Pupa e il Secchione e spesso ospite di Barbara D’Urso) sull'isola dei Famosi 2018. Sarà una naufraga fantasma. Alessia Marcuzzi nella conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5 aveva preannunciato l'arrivo di due concorrenti che sarebbero approdati di nascosto in Honduras tra la prima e la seconda puntata. Non saranno 'visibili' e dovranno rubare ai naufraghi 'ufficiali' per poter 'sopravvivere' in Honduras. Nei giorni scorsi si erano diffusi rumors su Luca Onestini e Raffaello Tonon, invece il primo nome dovrebbe essere quello di Elena Morali. E, stando a Chi, il suo attuale fidanzato (e comico di Colorado), Gianluca Fubelli-Scintilla potrebbe il secondo naufrago “fantasma”.

Isola dei famosi 2018, Chiara Nasti piange. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Chiara Nasti 'vince' il premio per il primo pianto dell'Isola dei Famosi 2018. La naufraga fashon blogger sente la mancanza del fidanzato Ugo Abbamonte: "Non sono abituata a stare lontana da lui, stiamo sempre insieme e mi dispiace pure per Ugo perché so che sta peggio di me". Eva Henger e Cecilia Capriotti le fanno forza: "Sei una guerriera, reagisci. È un momento di sconforto perché è stato il tuo compleanno e non c’era. Guarda Francesca e ridi".

Isola dei famosi 2018, Eva Henger e Chiara Nasti vs Monte. Isola dei Famosi 2018 news

Chiara Nasti parla con Eva Henger dopo la nomination subita da quest'ultima all'Isola dei Famosi e le esprime la sua solidarietà: “Io voglio che resti, non è giusto, lui (Francesco Monte, ndr) è troppo avvantaggiato da quello che è successo con Cecilia, fa pena al pubblico”, ha detto la blogger.

Isola dei famosi 2018, Eva Henger attacca Francesco Monte. Isola 2018 news

"Le altre persone che stanno con lui sono un po' impressionate da Francesco. Tutti dicono "Povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta". Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?". Eva Henger attacca Francesco Monte che l'ha messa in nomination- Tra i due sono scintille. Eva Henger rincara la dose contro il naufrago che due mesi fa venne lasciato da Cecilia Rodriguez durante la diretta del Grande Fratello Vip 2: "So di lui cose intimissime, lui mi dice che non mi conosce, ma io come faccio a sapere quelle cose? Me le ha dette lui. Anche gli altri stanno iniziando a vederlo come me. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro".

Isola dei famosi 2018, Cecilia Capriotti ad Alessia Mancini: "Cafona". Isola dei Famosi 2018, lite

Alessia Mancini e Cecilia Capriotti ai ferri corti. Le due naufraghe dell'Isola dei Famosi 2018, nel corso della loro permanenza nella villa che li ha ospitati prima della diretta di lunedì - hanno avuto una lite. Motivo? Cecilia Capriotti ha violato la regola del gruppo di non fumare in bagno. Alessia Mancini l'ha scoperta e redarguita, ma da in tutta risposta la showgirl marchigiana le ha detto: "Sei una cafona! Non si reagisce così urlando come se fossi una fruttivendola". Lex letterina ha mentenuto la calma, ma la sua interlocutrice ha proseguito ad attaccarla. Dopo dieci minuti di discussuione Alessia Mancini ha chiuso la discussione: “Ho molta difficoltà a parlare con te. Parli solo tu!”.

Isola dei famosi 2018, Monte-Di Benedetto GOSSIP. Isola dei Famosi 2018 news

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: l'Isola dei famosi 2018 è iniziata da meno di una settimana e già sta nascendo una storia d'amore importante tra due protagonisti del reality: il numero di Spy in edicola da venerdì 26 gennaio svela che tra Francesco Monte, 29 anni, ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, e la ex "Madre Natura" di "Avanti un altro", Paola Di Benedetto, 23, è scoppiato il colpo di fulmine. Le immagini esclusive proveninti dall'Honduras e pubblicate da Spy mostrano momenti di intimità dei due naufraghi: carezze, abbracci, sguardi sdolcinati e romantici, segnali inequivocabili di due persone che si stanno innamorando l'uno dell'altra. Spy svela che l’affinità è stata immediata, fin dagli scatti fotografici fatti a Milano prima che il programma iniziasse. Il settimanale è riuscito anche a captare le parole dei protagonisti: «Ammetto che Paola ha qualcosa che mi attrae», dice Francesco Monte. «Io sull'Isola cerco l'amore», è l'obiettivo di Paola Di Benedetto. Entrambi sono single e felici di essersi incontrati. A questo punto, Francesco Monte potrà finalmente dimenticare la donna che gli ha spezzato il cuore: Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen.

Isola dei famosi 2018, Monte-De Martino, rivincita degli ex Rodriguez. ISOLA 2018 NEWS

Francesco Monte? Miglior naufrago della settimana (con immunità, leadership per la prima settimana, soggiorno sull’Isola dei privilegiati) e magari 'in love' con Paola di Benedetto. Stefano De Martino? Partito in quinta come inviato sull'Isola dei Famosi 2018 (“Sembri Tom Cruise in Mission Impossibile” gli ha detto Alessia Marcuzzi quando si è tuffato dall’elicottero). “Ho voglia di sporcarmi le mani e divertirmi con i naufraghi testando le prove prima di loro”, ha raccontato lunedì sera. La rivincita degli ex Rodriguez si sta compiendo. Lontani i giorni dell'addio di Cecilia (Monte) e della separazione da Belen (De Martino). Questa Isola sembra poter segnare la loro rivincita.

Isola dei famosi 2018, Cipriani vs Filippo e Nadia Rinaldi. "Fatemi dormire". ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesca Cipriani sempre più star dell'Isola dei Famosi 2018. Non solo per l'attacco di panico che ha caratterizzato la diretta su Canale 5. Nei giorni in cui stava in villa, l'ex Grande Fratello non potendo andare a dormire in stanza (per motivi non chiari), la Cipriani passava le notti in cucina. Una notte, Filippo Nardi e Nadia Rinaldi sono rimasti a chiacchierare fino all’alba disturbando il sonno della stessa Cipriani che ha chiesto ai compagni di andare a letto e lasciarla riposare. "La notte l'ho passata male perché Filippo e Nadia battevano le tazze facevano rumore come fossero le 5 del pomeriggio. Uffa", ha raccontato poi sull'Isola Francesca Cipriani con un bel sorriso.

Isola dei famosi 2018: Monte-Paola Di Benedetto rebus a luci rosse. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

"Paola (Di Benedetto, ndr) è una bella ragazza, interessante anche dal punto di vista caratteriale". Francesco Monte non nasconde la sua attrazione verso la sexy naufraga dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex di Cecilia Rodriguez le ha anche disegnato sul braccio un rebus a luci rosse nei giorni che avevano preceduto la diretta della prima puntata su Canale 5 quando i concorrenti erano nella villa e aspettavano di andare sull'Isola vera e propria.

Isola dei famosi 2018: Monte, notte con Paola Di Benedetto. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, c'è feeling sull'Isola dei Famosi 2018 tra l'ex di Cecilia Rodriguez e la sexy naufraga. Il modello, leader della settimana nel reality di Canale 5, sta sull'isola del mejor e sembra avere una debolezza per la celebre Madre Natura di Ciao Darwin. Poche immagini di daytime sembrano mostrare che Francesco Monte avrebbe un debole Paola Di Benedetto (e non Bianca Atzei, come aveva ipotizzato Alessia Marcuzzi alla vigilia della partenza ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018). “Mi piace, lei è interessante anche dal punto di vista caratteriale”, dice Monte in un confessionale a proposito di Paola Di Benedetto. “Voleva fare il simpaticone e gliel’ho concesso, ma mi piace”, racconta lei. Ridono e passano la notte vicini. “Ho già visto degli sguardi, gatta ci cova”, commenta Nadia Rinaldi. Sarà amore sull'Isola?

Isola dei famosi 2018: Monte-Paola Di Benedetto rebus a luci rosse. FOTO





Isola dei famosi 2018: Monte-Cecilia e De Martino-Belen: ISOLA 2018 NEWS, LE REAZIONI DELLE EX

Francesco Monte e Stefano de Martino sono protagonisti (naufrago e inviato) all'Isola dei Famosi 2018: già, ma le loro ex, Belen e Cecilia Rodrioguez, come hanno vissuto la prima puntata del reality. A quel che sembra in modi assolutamente diversi. Andiamo a scoprire com'è andata la sera della prima dell'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia-Belen

Isola dei famosi 2018: Stefano De Martino, segnale di Belen. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Stefano De Martino fa l'esordio da inviato all'Isola dei Famosi 2018 e Belen probabilmente lo stava seguendo. Indizi, non certezze. Intanto perché De Martino ha salutato il piccolo Santiago prima di buttarsi dall'elicottero e questo fa pensare che il ballerino fosse convinto che suo figlio lo stesse guardando in tv durante la diretta di Canale 5. In più Belen ha commentato su Instagram sotto una foto di Rudy Zerby: foto che ritrae Francesca Cipriani durante il suo attacco di panico nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Il commento di Belen fa intuire che sapesse quello che stava accadendo. Quindi, probabilmente lei e Santiago seguivano le evoluzioni del reality e l'esordio di Stefano De Martino. A differenza, ad esempio di quanto ha fatto Cecilia Rodriguez con Francesco Monte (vedi sotto).

Isola dei famosi 2018: Francesco Monte snobbato da Cecilia. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesco Monte fa il suo esordio all'Isola dei Famosi 2018 (col botto: vince la prova di migliore della settimana) e Cecilia Rodriguez che fa? La sua ex fidanzata (che lo lasciò ufficialmente durante la diretta del Grande Fratello Vip 2) anziché restare a casa a guardare il reality di Canale 5 (che due anni fa la vide protagonista), ha preferito uscire con il suo nuovo amore, Ignazio Moser. Infatti una Instagram Story del ciclista, mostra la coppia fuori assieme ad alcuni amici anziché passare la serata davanti all'Isola dei Famosi 2018.

Isola dei famosi 2018: Cipriani naufraga star dopo il panico. ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS

Francesca Cipriani superstar della nuova Isola dei Famosi 2018? Di certo la ex Grande Fratello è partita con il turbo a livello mediatico: tra la paura di tuffarsi dall’elicottero, l'attacco di panico, il passaggio sull’Isola dei pejor (riuscendo però a evitare la nomination) per lei è stata una prima puntata dal bilancio positivo. Tutto si può dire, ma non che sia passato inosservata agli occhi del pubblico social. Che infatti l'ha eletta idealmente regina dell'Isola dei Famosi 2018. Almeno sin qui. Poi, la strada verso la vittoria per Francesca Cipriani è ancora lunga. Certo è che l'opionionista di questa Isola, Daniele Bossari, parlando ad Affaritaliani.it nelle ore di vigilia aveva indicato proprio lei tra i naufraghi che lo incuriosivano di più. E se lo dice un fresco vincitore di reality...



Isola dei Famosi 2018: "Una donna fantasma a cavallo in Honduras" - La leggenda

“Qualcuno ha visto il fantasma di una donna e di un cavallo”, sull’Isola dei Famosi. Lo racconta Alessia Marcuzzi nel corso della conferenza stampa di presentazione del reality di Canale 5. La leggenda hondurena narra che il corpo di questa donna e di questo cavallo sono stati trovati in mare”, continua Cristina Farina di Magnolia. “La donna venne sepolta e il cavallo no. Ma loro si amavano così tanto che di notte si incontrano e cavalcano insieme sulla spiaggia”