J-Ax torna con “ReAle”: le star che collaborano e tutte le news sul'album

J-Ax lancia il nuovo album “ReAle”. Esce venerdi’ 24 gennaio esce il nuovo progetto musicale in cui ha deciso di coinvolgere tanti artisti/amici: Annalisa con Luca Di Stefano, Boomdabash, Chadia Rodriguez, Enrico Ruggeri, Il Cile, Il Pagante, Jake La Furia, Max Pezzali, Paola Turci, Sergio Sylvestre e il coro della scuola di musica Cluster Milano.

Anche questa volta, Alessandro ha pensato in grande alla musica con un album che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della sua vita dove decide di coinvolgere tanti artisti/amici con cui condividere i suoi stati d’animo, la musica e “certi” valori e punti fermi con cui e’ cresciuto e maturato rimanendo sempre fedele a se stesso.

J-AX Essere ReAle

“significa tenere in alto il dito medio quando il potere prova a schiacciarti, significa - spiega J-Ax - giocare una partita onestamente, quando sai che le carte sono truccate, significa cadere sette volte e rialzarsi otto… e non sono gli aerei privati, i tappeti rossi, le sfilate, i milioni di like o pisciare dal terrazzo più alto di Milano… è la vita che ti chiede il conto quando sei in rosso ed è come reagisci quando ogni cellula del tuo corpo ti dice che sarebbe meglio scappare, salire su una moto e sparire. Essere ReAle - conclude l’artista - è avere fame anche quando hai la pancia piena, è il rispetto che non può essere battuto in cassa, essere ReAle è guardarsi finalmente dopo tanto tempo e dire sono un perdente che ha vinto”.

Con “ReAle”, album di 18 tracce, prodotto e distribuito da Sony Music Italy l’artista sottolinea la necessita’ di restare con i piedi per terra, di essere veri, di togliere orpelli e maschere.

Attraverso il titolo, Ax manifesta la volonta’ per cio’ che e’ autentico e contemporaneamente gioca ironicamente definendosi sovrano d ella musica .

1. MAINSTREAM (LA SCALA SOCIALE DEL RAP)

Il decalogo “alla seconda” di J-Ax. In una classifica scandita da 20 posizioni si racconta l’ascesa al successo di un artista. Un brano provocatorio che descrive ironicamente i complessi meccanismi del mercato.

“Qui tocca essere mainstream / Se no a quest’ora lavoravo per Just Eat”

2. SUPERCALIFRAGILI (FEAT. ANNALISA E LUCA DI STEFANO)

Non basta solo la pillola di Mary Poppins per trovare la spensieratezza. J-Ax con questo brano racconta che le difficoltà della vita vanno affrontate con forza anche quando si è fragili perché la felicità prima o poi arriva per tutti.

“Dopo aver visto tutto nero / Sopra di me l’arcobaleno / E se siamo forti e fragili / Non ci spaventa essere / Supercalifragili”

3. QUANDO PIOVE, DILUVIA

Brano autobiografico che descrive un momento difficile della vita dell’artista. Spesso - quando si è un personaggio pubblico - è più facile puntare il dito contro qualcuno invece che cercare di conoscere la verità mentre la maggior parte delle persone preferisce assistere al tuo fallimento.

“Mi dispiace tanto / C’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardando / Sono sano e salvo / Dicono di no ma tutti vogliono lo schianto”

4.BERETTA (FEAT. BOOMDABASH)

J-Ax in questo brano di denuncia canta una storia di violenza familiare la cui vittima è una donna e racconta come la reiterata violenza e aggressività fisica e psicologica generi obbligatoriamente per difesa altra violenza.

“Due colpi in piena faccia / Pugni sulle labbra / T'amerò per sempre che suona tipo minaccia”

5.PERICOLOSO (FEAT. CHADIA RODRIGUEZ)

Due mondi, quello maschile e femminile, pieni di pregiudizi e di stereotipi. In una canzone a due voci J-Ax e Chadia si scontrano senza mezzi termini in una “battaglia tra sessi”.

“Prima siamo complici dopo puoi distruggermi / A metà tra le carezze e la guerra”

6.LA MIA HIT (FEAT. MAX PEZZALI)

J-Ax parla d’amore, e metaforicamente paragona la sua donna alla più bella canzone mai scritta.

“E ho fatto mille canzoni / Ho fatto mille feat / Per accorgermi / che solamente tu / sei la mia hit”

7. SIAMESI (FEAT. PAOLA TURCI)

Denuncia del razzismo dilagante e dell’ipocrisia di tanti italiani in questo momento storico. Oggi come ieri c’è sempre la necessità di prendersela con chi è “diverso”, senza rendersi conto che in realtà siamo tutti uguali.

“Sotto il cielo siamo tutti dei bambini / Degli ultimi i primi / Fatti dello stesso sogno ma divisi / Gemelli siamesi”

8. REALE

Nella title track dell’album il manifesto di J-Ax: un re senza corona ma con un cappello da giullare che si mette a nudo per quello che è veramente, senza maschere e menzogne acchiappa like.

“Ci sono giorni che / Non voglio fare stories / La barba è lunga / Mi girano i coglioni / In foto vengo male/ E ho perso i follower e anche / La mia tartaruga addominale / Però sono ReAle / Re Ale!”

9.CRISTOFORO COLOMBO (FEAT. SERGIO SYLVESTRE)

Come Cristoforo Colombo un uomo trova la sua America nella donna di cui si innamora. Una scoperta che lo porta ad una nuova maturità e che cambia il suo mondo proprio come la scoperta del navigatore genovese ha cambiato la Storia.

“Ho conquistato terre così grandi finendo a domandarmi / Qual è la cosa autentica / Ho scoperto che sei solo tu / Ho scoperto l’America”

10.FIESTA! (FEAT. IL CILE)

Trascinante inno gitano alla Bregovic che racconta ironicamente una notte da leoni, con tutti i suoi cliché e con l’idea fissa che per “fare i bravi” si può sempre rimandare a domani.

“Tequila, limone / Un altro girone / Dantesco, manesco / Io non so bailar!

… Quindi Hasta la vittoria e la libertà/ Domani faccio il bravo stanotte luna park”

11.CUORE A LATO (FEAT. ENRICO RUGGERI)

E’ Milano la protagonista di questo brano, una città complessa dove frenesia e solitudine vanno a braccetto, una “Milano da bere” che non disseta più ma di cui comunque ci si innamora.

“Il venerdì sera c’è libera uscita / Come l’ora d’aria nel carcere a vita / Il mio cuore ha il coraggio di chiamarla movida / E di innamorarsi di te”

12.PER SEMPRE NELL’83 (FEAT. IL PAGANTE)

“Cosa resterà di questi anni 80?” cantava Raf... Ax risponde “tutto e niente” perché le mode cambiano ma la mentalità è sempre la stessa, la ricerca dell’apparenza ci giuda oggi come allora.

“Vogliono tutti solo grandi marche e colori forti / Qui si sta alla grande solo coi soldi / Uomini col gel, marsupio e Moncler / Siamo per sempre nell'83”

13.REDNECK (FEAT. JAKE LA FURIA)

Ax canta l’orgoglio del mondo contadino partendo dalla storia dei suoi nonni, specchio di una generazione affamata che, accontentandosi di quello che aveva, si rimbocca le maniche con il valore del proprio lavoro.

“Il pantalone militare / I segni dei morsi del cane / Le mosche sul pane e salame / Redneck! Come se fossimo in Alabama”

14.IL TERZO SPRITZ

Si cambia, si cresce… ma una regola vale sempre dice lo Zio Ax… e dopo il terzo drink è vietato rompere il c****.

“Certo non sono più quello che scopa le bitch / Sto con Greenpeace e con le ONG / Ma non rompermi il cazzo dopo il terzo spritz”

15.SARO’ SCEMO

J-Ax prendendo spunto dalle sue “molteplici vite” fa un elogio alla capacità di cadere e di sapersi rialzare. La caparbietà può far la differenza e con la volontà si può volare altissimo.

“Ho vissuto già 3 vite come fosse un videogioco / Sarò scemo, però almeno non da solo”

16.A ME MI (FEAT. CORO DELLA SCUOLA DI MUSICA CLUSTER MILANO)

J-Ax dipinge un mondo ribelle ed eccentrico, pieno di contraddizioni e di piccole imperfezioni che lo rendono unico e meraviglioso, come un bambino che dice “a me mi”.

“Voglio un Papa con i rasta che ascolta Sfera Ebbasta / Vedere De Gregori fare Johnny B. Goode / Voglio svegliarmi nei cinquanta le birre nella vasca / Far bere Sophia Loren e poi farle i tattoo/ A me mi piace così / A me, a me mi”

17.OSTIA LIDO

Tormentone dell’estate 2019 premiato con tre Platino. Un inno alle vacanze, quelle al mare, dedicato a tutti quelli che riescono ad assaporare appieno il valore delle piccole cose e l’importanza di trascorrere il tempo libero con gli amici, divertendosi senza doversi obbligatoriamente mostrare in un’ondata di divertenti cliché dell’italiano in ferie.

“Cosa importa se / Sognavi Portorico / Ma se restiamo insieme / Sembra un paradiso anche Ostia Lido”

18.TUTTO TUA MADRE

J-Ax si mette a nudo con un commovente e toccante pezzo autobiografico dove trasmette la sua grande felicità di essere diventato genitore. Un brano per dare voce a tutte quelle persone che vivono il dramma di non riuscire ad avere bambini.

“E ti porterò lontano con la forza di un missile / E ti prenderò per mano / Ti porterò a giocare su un prato / E il telefono l’ho buttato/ E ho buttato tutte le pare / Per fortuna assomigli a tua madre”

Mercoledì 22 gennaio, J-Ax ha festeggiato l’uscita del suo nuovo album a Milano con una serata live al Blue Note, tempio della musica meneghina a cui parteciperanno tanti amici, tanti artisti che hanno lavorato con lui, la sua band, molti addetti ai lavori e moltissimi fan.

Dal giorno dell’uscita di “ReAle” Ax ha riservato una grande sorpresa al suo pubblico: durante le 19 date instore che si svolgeranno in tutta Italia l’artista ha preparato un esclusivo Live Unplugged.

J-AX - Instore tour+mini live

Venerdì 24 gennaio – Marcianise (CE) @ CC Campania

Sabato 25 gennaio – Pontecagnano Faiano (SA) @ CC Maximall

Lunedì 27 gennaio – Ascoli @ CC Città delle stelle

Martedì 28 gennaio – Ravenna @ CC Esp

Mercoledì 29 gennaio – Milano @ La Feltrinelli

Giovedì 30 gennaio – Misterbianco (CT) @ CC Centro Sicilia

Venerdì 31 gennaio – Carini (PA) @ CC Poseidon

Sabato 1 febbraio – Roncadelle (BS) @ CC Elnos Shopping

Domenica 2 febbraio – Collestrada (PG) @ CC Collestrada

Lunedì 3 febbraio – Bari @ CC Mongolfiera Santa Caterina

Martedì 4 febbraio – Orio Al Serio (BG)@ CC Oriocenter

Mercoledì 5 febbraio – Nichielino (TO) @ CC I viali shopping park

Giovedì 6 febbraio – Sesto Fiorentino (FI) @ CC Centro Sesto

Venerdì 7 febbraio – Rizziconi (RC) @ CC Porto degli ulivi

Sabato 8 febbraio – Modena @ CC La rotonda

Giovedì 13 febbraio – Guidonia (RM) @ CC Tiburtino shopping center

Venerdì 14 febbraio – Castelfranco Veneto (TV) @ CC I Giardini del sole

Sabato 15 febbraio – Casale Monferrato (AL) @ CC La Cittadella

Domenica 16 febbraio – Arese @ CC Il centro

Su Ticketone (https://bit.ly/2sCoxng) la possibilità di accedere agli eventi instore con upgrade: accesso prioritario, gadget esclusivo in regalo, posto nel pit sottopalco durante il live.

Anche senza upgrade tutti i fan presenti potranno partecipare agli eventi, previo acquisto del nuovo album di J-Ax “ReAle”.

Brevi note bio

25 anni di carriera, 14 album all’attivo, 56 dischi di platino, oltre 500 milioni di views su YouTube e 2 milioni 300 mila followers su Instagram. A oggi, sono questi i numeri di J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, nato a Milano il 5 agosto 1972.

Un vero precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea, partendo dal rap, passando per il rap’n’roll, fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana, con lo stile inedito e rivoluzionario che da sempre lo contraddistingue.

Dopo, il successo dell’Album “Il Bello d’esser Brutti” (tre platino) incide un album di grande successo in coppia con Fedez “Comunisti col Rolex” (quattro platino).

Il 14 settembre 2018 esce con il brano “Tutto tua madre”, capolavoro intimo e intenso che ha segnato il ritorno da solista di J-Ax.

Sempre lo scorso autunno l’artista festeggia i suoi 25 anni di carriera, (con 10 live al Fabrique a Milano e 10 live nei piu’ importanti Festival musicali) con oltre 100 mila persone paganti.

Tra il 13 e il 17 maggio 2019 pubblica due singoli: “Timberland pro” e la hit dell’estate “Ostia Lido” (tre platino) balzata subito ai primi posti della classifica Fimi Gfk.

Il video del singolo “Ostia Lido” ha ottenuto oltre 60 milioni di views su YouTube.

Sabato 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma J-Ax partecipa alla presentazione del film d'animazione “Playmobil - The Movie” in cui interpreta l’eccentrico e malvagio imperatore Maximus trasmesso nelle sale dal 31 dicembre.

Da due stagioni affianca Michelle Hunziker alla conduzione del game show in prima serata su Canale 5 “All Together Now”.