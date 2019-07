JACK DANIEL'S presenta la seconda stagione del PODCAST "AROUND THE BARREL"

È già disponibile la seconda edizione di Around the Barrel with Jack Daniel’s, il podcast pensato per raccontare aneddoti e storie sull’iconico Tennessee Whiskey agli amanti del brand in tutto il mondo, dopo una straordinaria prima stagione che l’ha visto posizionarsi tra i podcast più scaricati e apprezzati negli Stati Uniti.

Anche in questa seconda stagione, il presentatore Lucas Hendrickson porta gli ascoltatori alla scoperta del mondo di Jack Daniel’s e dei suoi amici tramite aneddoti e curiosità: dal backstage del Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue, allo studio di registrazione del cantautore Jerrod Neimann, passando per le conversazioni approfondite con l’esperto di whiskey e scrittore Noah Rothbaum, con il l’Assistant Master Distiller Chris Fletcher, e molti altri.

“Jack Daniel’s ha più di 150 anni di vita e tantissime storie da raccontare, dalle generazioni di famiglie a Lynchburg che fanno il nostro whiskey per i nostri amici, ai consumatori in tutto il mondo” afferma Matt Blevins, brand director Jack Daniel’s. “Ci divertiamo a condividere queste storie, specialmente con chi non è in grado di visitarci a Lynchburg. ‘Around the Barrel’ è stato accolto benissimo e siamo impazienti di avere altri ospiti grandiosi nelle nuove puntate”.

Gli episodi della seconda stagione di Around the Barrel with Jack Daniel’s sono disponibili su iTunes, Google Play e altre piattaforme di audio on-demand. È anche possibile recuperare la prima serie con le storie degli addetti ai lavori, degli ambassador e amici di Jack, come il Master Distiller Jeff Arnett, la guida della storica della Distilleria Ben Spears e i cantanti K.Michelle e Chase Rise.