James Rodriguez-Milan, Boban a Madrid. Non solo Correa. E Giampaolo...

Milan, Giampaolo pensa al 4-3-3 contro il Brescia

Il Milan riparte dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese. Il match d'esordio in questo campionato impone riflessioni. Dal punto di vista tecnico-tattico Marco Giampaolo annuncia possibili cambiamenti in vista. Il 4-3-1-2 con Suso trequartista e Piatek affiancato da Castillejo prima e Leao nel finale non ha funzionato. "All'inizio pensavo che Suso fosse il problema ma anche gli altri devono rendere meglio. Anche Piatek ha caratteristiche diverse, deve giocare nel proprio ruolo, da prima punta. Fino a oggi avvisaglie non ne avevo avute ma ora sono convinto che i tre davanti debbano recitare un copione diverso". Va detto che anche a centrocampo le cose non hanno funzionato: non bene Calhanoglu nel ruolo di playmaker, male Borini da mezzala (poco efficace anche Paquetà). Il rientro di Biglia e l'inserimento di Bennacer (entrato negli ultimi minuti contro l'Udinese) sono molto attesi. E contro il Brescia a San Siro (sabato alle 18) si potrebbe tornare al 4-3-3.

James Rodriguez-Milan, Boban a Madrid. Non solo Correa

Sul mercato intanto si annuncia un viaggio a Madrid di Zvonimir Boban. Il primo nome ovviamente resta quello di Angel Correa, seconda punta-trequartista argentino che il Milan ha messo come primo nome nella lista degli acquisti da tempo. Dipenderà molto dalla volontà dell'Atletico Madrid di scendere sotto la richiesta da 50 milioni di euro. Nei giorni scorsi è trapelata l'ipotesi che il Milan salga, rispetto ai 38 mln messi sul tavolo a luglio, sino a quota 40 più un 30% ai colchoneros in caso di futura rivendita. Ma, stando al Corriere dello Sport il dirigente rossonero proverà a capire se ci sono margini per un prestito di James Rodriguez (che tanto piace a Carlo Ancelotti per il suo Napoli), provando a lavorarci con il Real Madrid. Ipotesi al momento tutta da verificate. Il 28enne campione colombiano è stato schierato titolare da Zinedine Zidane nella gara interna del Real Madrid contro il Valladolid. Non succedeva da due anni. "Dopo tanto tempo sono tornato al Bernabeu. E' stata una sensazione unica. Grazie ai tifosi per l'affetto. Continueremo a lavorare per migliorare", il post di James Rodriguez su Instagram. Settimana importante anche per le cessioni. Con Strinic che rescinderà, restano aperti i fronti André Silva (Espanyol, Sporting Lisbona), Laxalt (sin qui non c'è l'accordo economico tra il giocatore e l'Atalanta) e Kessie (offerta del Monaco sin qui non ha scaldato il centrocampista ivoriano).