Juventus-Milan 1-0, decide Ronaldo. Caos arbitraggio. Gattuso: "Var va usato"

Gattuso al termine della Supercoppa che ha visto la Juventus vincere 1-0 sul Milan analizza l'arbitraggio di Banti e del Var. Il tecnico rossonero non si sofferma tanto sul possibile rigore su Conti al 90° (che l'abitro non è andato a controllare al monitor) quanto su una serie di altri episodi capitati nel match. "Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi li giudicate voi. L'espulsione di Kessie ci sta, però se abbiamo la tecnologia usiamola. Alla Juve hanno fatto finire due azioni, con Cutrone hanno alzato subito. Loro sono uno squadrone e queste cose non le capisco. Abbiamo dato tutto, anche qualcosa in più, ora andiamo avanti".

Juventus-Milan, Gattuso: "Higuain aveva 38,5 di febbre"

Gattuso racconta la decisione di lasciare in panchina Higuain (il Pipita è entrato al 70°) che aveva creato un giallo nelle ore di vigilia del match tra Juventus e Milan. "Non è successo nulla. Ieri sera aveva 38.5 di febbre, abbiamo fatto di tutto per metterlo in campo, stanotte ha dormito poco. Sembra una barzelletta ma è vero, stamattina quando è venuto il principe a salutarci ho voluto io che non ci fosse perché magari infettava gli altri col virus".

Juventus-Milan, Gattuso: "Ultima di Higuain rossonero? Vedremo cosa accadrà domani"

A prescindere dalla febbre che ha colpito Higuain prima di Juventus-Milan, restano le voci che danno il Pipita possibile partente per il Chelsea di Sarri (con Piatek che potrebbe arrivare dal Genoa al Milan). "Ultima gara del Pipita con il Milan? Mi brucia lo stomaco, mi sto leccando le ferite e devo pensare a tutti gli altri giocatori. Vedremo cosa accadrà domani".

Juventus-Milan, Gattuso: "Col Genoa con tante assenze"

"Questi ragazzi sono vivi, abbiamo pregi e difetti ma abbiamo messo in campo carattere. A Genova andremo con tante assenze, questa sera c'è il rammarico e c'è amarezza", dice Gattuso. In vista di Genoa-Milan (lunedì 21 alle 15), la Supercoppa contro la Juventus costa ai rossoneri la squalifica di Kessie (espulso) e anche di Calabria e Romagnoli (ammoniti ed erano diffidato). Senza ovviamente dimenticare gli infortunati di lungo corso: Caldara, Biglia e Bonaventura.

Juventus-Milan, l'ex arbitro Cesari: "Fallo da rigore su Conti"

"Nessun dubbio sull'espulsione di Kessie, assolutamente meritata. Il fallo di mano di Zapata? Il braccio si allarga ma la distanza è ravvicinata. In questo caso è la discrezionalità arbitrale che induce a fischiare o meno. Non mi sarei comunque stupito se avesse dato rigore. Così come non mi sarei stupito se avesse dato rigore per il fallo di Emre Can. Doveva andare al Var. Per l'intervento di Emre Can su Conti avrei dato rigore perché l'intervento è in scivolata e non tocca mai il pallone", ha spiegato l'ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset sull'arbitraggio di Juventus-Milan.

JUVENTUS-MILAN 1-0 TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Bentancour (41' st Bernardeschi), Pjanic (20' st Emre Can), Matuidi; Douglas Costa (44' st Khedira), Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disp. Perin, Spinazzola, Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Khedira, Kean, Pinsoglio, Del Favero.

All. Allegri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (26' st Borini); Castillejo (26' st Castillejo), Cutrone (34' st Conti), Calhanoglu.

A disp. Reina, Abate, Simic, Musacchio, Conti, Strinic, Laxalt, Montolivo, Bertolacci, Mauri, Higuain, Borini, A.Donnarumma.

All. Gattuso.

Arbitro: Banti.

Marcatori: 16' st Cristiano Ronaldo.

Ammoniti: Calhanoglu, Alex Sandro, Pjanic, Castillejo, Romagnoli, Rodriguez, Calabria, Dybala.

Espulsi: Kessie.