Juventus-Milan, LUCAS BIGLIA SI ALLENA CON LA SQUADRA. Ac Milan news

Juventus-Milan, LUCAS BIGLIA SI ALLENA CON LA SQUADRA.

Lucas Biglia vuole esserci a tutti i costi nella finale Juventus-Milan. Il centrocampista argentino si è allenato con la squadra e ha svolto tutta la seduta di allenamento: nelle prossime ore verrà effettuata una verifica, se continuerà a confermare i segnali positivi verrà convocato per la sfida dell'Olimpico. Poi deciderà Gattusose metterlo in campo o farlo partire in panchina confermando Manuel Locatelli titolare.

Juventus-Milan, le condizioni di Suso e l'annuncio dello spagnolo

La botta alla coscia rimediata contro il Verona a San Siro non è di grave e Suso non desta preoccupazione. L'esterno spagnolo mercoledì sarà regolarmente in campo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Intanto Suso annuncia - attraverso Instagram - che sta per diventare padre. “Più che un gol. Più che una Coppa. Questo è lo ‘scatto’ che mi cambia la vita. Siamo NOI, ed una nuova vita. Tutta mia, tutta nostra. Da qualche mese, sono l’uomo più felice del mondo. Grazie @alissrodriguezz”. I tifosi del Milan sperano che il campione rossonero possa fare una dedica speciale al futuro figlio dopo la finale di Coppa Italia contro la Juventus...

Milan: Yonghong Li, discorso alla squadra. "Ho grandi aspettative"

Yonghong Li è stato a Milanello a salutare la squadra. Il presidente del Milan ha fatto un discorso ai giocatori in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Il patron rossonero ha parlato in cinese. "Ogni volta che vengo a Milano e che ho la fortuna di incontrarvi, ho il cuore che batte forte e sono molto contento di questo. Innanzi tutto vi faccio i complimenti per la bella vittoria contro il Verona. L’impegno che avete messo mi ha reso molto contento. Adesso c’è una partita molto importante, mi aspetto che tutti diate il massimo. Ho grandi aspettative e grazie a tutti per lo sforzo che farete".

Milan, Gattuso: 'Coppa Italia? Juventus favorita, ma noi pronti'

“Mercoledì la Juventus sarà favorita, ma è pur sempre una finale e nelle finali non sempre le squadre più forti vincono. Noi siamo pronti, anche oggi ho visto una squadra con una mente più libera, che ha giocato fin dai primi minuti con grande brillantezza", ha detto l'allenatore del Milan Gattuso dopo la vittoria sul Verona per 4-1. "In questi ultimi anni il Milan ha perso troppi punti con le piccole - sottolinea il tecnico rossonero ai microfoni di Mediaset Premium - è una questione di mentalità: ci vogliono sempre attenzione e rabbia, su questo aspetto dobbiamo migliorare perché anche oggi al 70' abbiamo spento per qualche minuto la luce". Suso uscito acciaccato? "Ha preso un colpo sulla coscia, ma penso sia solo una botta che dovrebbe recuperare. Chi tra Kalinic e Cutrone davanti in coppa Italia? Lo vedrete".

MILAN, GATTUSO "CONTRO LA JUVENTUS SERVE LA PARTITA PERFETTA"

"Nella mia gestione in partite come quella di oggi abbiamo fatto tanta fatica e lasciato per strada punti importanti. Questa e' una squadra che ha dei valori e oggi si sono visti. Ci manca qualcosa per competere con chi ci sta davanti, ma la nostra giovane eta' ci fa ben sperare", le parole dell'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport 24 dopo il 4-1 contro il Verona. Su Calhanoglu e Cutrone: "Calhanoglu e' un dieci atipico, che ci sta a pennello nel calcio moderno perche' fa sia la fase offensiva che quella difensiva, ma ha ancora tanti margini di miglioramento, cosi' come Cutrone che ha passione, voglia e veleno per imparare. Ultimamente si e' impegnato come prima, mentre a un certo punto si e' fermato a pensare troppo ai gol che sbagliava e al motivo per cui non giocava". Infine, sulla finale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico rossonero ha commentato: "C'e' la consapevolezza che dobbiamo fare la partita perfetta, giochiamo contro una squadra che ha qualcosa piu' di noi ed e' protagonista da tanti anni in Europa e in Italia, ma fa giocatore ho vinto tante volte contro squadre piu' forte di noi. La prepareremo al meglio poi vediamo come andra', l'importante e' essere arrivati a giocare questa partita".

MILAN, ABATE: "FINALE DI COPPA ITALIA CONTRO LA JUVENTUS? DOVREMO DARE BATTAGLIA COME A DOHA"

"Ora andremo a Roma con tanti tifosi e vogliamo vincere. Come arriveranno i nostri giovani alla finale? Ci arriveranno molto carichi, ma non devono esagerare. Hanno giocato già partite importanti, hanno il cuore rossonero e si faranno trovare pronti. Juventus? Troveremo la solita Juve, che scende in campo per vincere. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, prepararla carichi e dare battaglia come a Doha. Anche all'Allianz Stadium abbiamo fatto un'ottima partita, ma le finali sono gare a sè stanti", le parole di Ignazio Abate a Milan Tv. Il terzino destro rossonero è tornato in gol contro il Verona. La precedente rete l'aveva messa a segno il 20 dicembre 2015 nel 4-2 con cui il Milan vinse a Frosinone.

Milan-Verona 4-1, TABELLINO

MARCATORI: Calhanoglu (M) all'11', Cutrone (M) al 32' p.t.; Abate (M) al 4', Lee (V) al 40', Borini (M) al 44' s.t

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli (dal 17' s.t. Musacchio), Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso (dal 12' s.t. Borini), Cutrone (dal 26' s.t. Kalinic), Calhanoglu. (Storari, A. Donnarumma, Gomez, Zapata, Antonelli, Calabria, Mauri, Montolivo, André Silva).

VERONA (4-3-3): Silvestri; Bearzotti ,Caracciolo, Herteaux, Fares (dal 31' s.t. Aarons); Romulo, Danzi, Calvano (dal 7' s.t. Zuculini); Cerci, Petkovic (dal 12' s.t. Lee), Matos. (Nicolas, Coppola, Verde, Fossati, Boldor, Ferrari, Souprayen, Felicioli). All. Pecchia.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

NOTE: ammonito Musacchio (M) per gioco scorretto.