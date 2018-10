Kalinic: "Con Gattuso il Milan andrà lontano" - AC MILAN NEWS

KALINIC, CON GATTUSO IL MILAN ANDRA' LONTANO

"Gattuso è incredibile. Fuori è un tipo molto simpatico, che racconta le barzellette, ma quando inizi ad allenarti dà tutto e vuole tutto. Ti mette pressione. È pazzo, ma in senso buono. È una grande persona e penso che il Milan andrà lontano con lui". E' il giudizio sul suo ex allenatore di Nikola Kalinic oggi in forze all'Atletico Madrid. In una intervista ad 'As', l'attaccante croato torna a parlare della stagione scorsa in rossonero. "E' stato difficile, non ho potuto fare la preparazione pre-campionato con la squadra allenandomi da solo a Spalato in attesa del trasferimento; sono arrivato a stagione già iniziata. Poi sono arrivati tanti problemi fisici. Il Milan è un grande club abituato a vincere e a lottare per il titolo, e pretendono risultati molto rapidi. Erano arrivati 11 giocatori nuovi, serviva tempo per costruire qualcosa. Auguro il meglio al Milan, merita di giocare la Champions". Infine sulla nuova avventura a Madrid. "Sono contento, non avevo mai giocato in Spagna, l'avevo fatto in Inghilterra e in Italia, ma sono arrivato con entusiasmo e cercherò di fare bene con Atletico Madrid".