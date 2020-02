Kate Middleton magrissima con le occhiaie: cosa succede? ROYAL FAMILY NEWS

La moglie di William sta facendo preoccupare i sudditi. È sempre più magra e, nonostante gli immancabili sorrisi, il suo volto appare scavato e grigio.

Ad ogni evento pubblico Kate Middleton si presenta in modo impeccabile. Non infrange mai il protocollo reale ed è sempre perfetta sia nei modi sia nello stile. Dopo la terza gravidanza la Duchessa di Cambridge ha perso moltissimi chili e non li ha più recuperati. Continua anzi inesorabilmente a perderli. I cappotti che indossa sono sempre più stretti e il giro vita è sempre più piccolo.

Cosa sta succedendo?

Dopo l’allontanamento di Harry e Meghan dalla Corona, molti aveva pensato che Kate potesse rifiorire. Lady Markle è in Canada e resterà lì. La moglie di William può dunque riprendersi la scena e tornare a brillare.

Tuttavia, più passa il tempo, più la Middleton appare magra.

Le ultime immagini mostrano una silouette finissima. Il maglioncino attillato e la gonna lunga, mettono in evidenza un giro vita strettissimo.





Gli ultimi mesi sono stati stressanti per tutti i membri della Royal Family, non solo per i Duchi di Sussex. Tutti stanno cercando di ritrovare un equilibrio. Proprio negli ultimi giorni circolano rumors in merito al peggioramento della calvizie di Harry.

Kate Middleton è troppo magra, non è incinta

Un rumor di due mesi fa parlava di una presunta gravidanza gemellare di Kate Middleton. In quel periodo la Duchessa si portava spesso la mano alla pancia e dai suoi abiti si intravedevano forme sospette. Kate non ha mai smentito né confermato le voci, ma la sua eccessiva magrezza non lascia dubbi.

La sua vita striminzita non può sicuramente nascondere un bebè in arrivo.

Kate Middleton