Kessie-Milan test fisici a Milanello poi la firma. KESSIE AL MILAN

Milan-Kessie, macché giallo sull'età? E' quasi fatta. KESSIE AL MILAN CI SIAMO



Kessie al Milan è questione di ore. I controlli supplementari a cui si e' sottoposto il centrocampista dell'Atalanta hanno dato un buon esito cosi' il gioiello ivoriano giovedì fara' i test a Milanello con Milan Lab, seguendo l'iter necessario per arrivare alle firme sul contratto. Nelle ore successive potrebbe quindi arrivare l'ufficialita' del trasferimento del giocatore dall'Atalanta al Milan per 28 milioni di euro.

Milan-Kessie visite mediche e giallo. Africa Presse: "Kessie non ha 20 anni"



Il centrocampista ivoriano dell'Atalanta Franck Kessié, che sta svolgendo le visite mediche per il Milan prima del passaggio ai rossoneri, secondo l'Afrique Presse, non avrebbe 20 anni, ma sarebbe molto più vecchio. Il giocatore è stato sottoposto dal Milan ad ulteriori accertamenti medici dopo aver riscontrato un problema, che secondo i media africani, è quello dell'età, anche se in realtà il club rossonero non ha rivelato nessun dettaglio ufficiale circa la natura del problema. Ufficialmente Franck Kessié è nato il 19 dicembre 1996. Secondo l'agenzia africana c'erano già stata delle polemiche con l'U-17 a causa di due date di nascita del giocatore. La realtà racconta che sono voci e che il Milan lavora per chiudere l'affare Kessie e regalare il centrocampista rivelazione di questa stagione a Vincenzo Montella.



Milan, Kessie problema fisico. Necessari nuovi controlli



Franck Kessie stamattina si è sottoposto alle consuete visite mediche, ma durante i test fisici, secondo quanto riporta Sky Sport, gli è stato riscontrato un lieve problema fisico che verrà nuovamente valutato ed esaminato da altri controlli. Si attende la firma del contratto e l'annuncio da parte di Milan e Atalanta.



Milan, Kessie: visite mediche e poi contratto da circa 2 milioni



Franck Kessie è il secondo colpo nel calciomercato del Milan. L'ormai ex centrocampista dell'Atalanta ha effettuato le visite mediche alla Madonnina, mercoledì sono previsti i test al Milan lab. Kessie è atteso alla firma di un contratto quinquennale da circa due milioni all'anno. Arriva al Milan in prestito biennale con riscatto obbligatorio fissato a 28 milioni di euro.



MILAN, MUSACCHIO DAL VILLARREAL: UFFICIALE



Il Milan ufficializza, con una nota sul suo sito, l'acquisto dal Villarreal di Mateo MUSACCHIO. Il 26enne difensore argentino ha firmato un contratto con il club rossonero fino al giugno 2021. Il colpo è costato al club rossonero 18 milioni.



MUSACCHIO: "DARO' IL MASSIMO PER IL MILAN". Passaporto italiano per l'ex Villarreal



"Daro' il massimo per questa squadra, in ogni allenamento e in ogni partita". Le prime parole di Mateo Musacchio da difensore del Milan. Il centrale argentino, ormai ex Villarreal, è stato fortemente voluto da Montella, che già lo scorso anno lo aveva chiesto a Galliani. "La trattativa e' iniziata l'estate scorsa ed e' durata parecchi mesi, ora sono qui e sono molto felice", ha detto a Milan Tv. Musacchio ha passaporto italiano grazie ai nonni paterni che facevano parte della comunita' albanese di Portocannone, in provincia di Campobasso. "Il Milan ha una grande storia, ha vinto tanti titoli, so cosa significa indossare questa maglia e daro' sempre il massimo", ha garantito Musacchio, pronto ad affrontare con il Milan l'Europa League, che ha giocato nelle ultime tre stagioni con il Villarreal, arrivando in semifinale nel 2015-16. "E' una competizione importante, e' bello giocarla perche' ci sono grandi squadre, come si e' visto negli ultimi anni - ha spiegato Musacchio -. Voglio decisamente fare bella figura in Europa League".