Kim Kardashian esplosiva: l'abito fatica a contenerla. KIM KARDASHIAN LE FOTO

Kim Kardashian fa ancora parlare di sè. La signora West si è presentata agli Hollywood Beauty Awards (in veste di accompagnatrice del suo parrucchiere Chris Appleton) con un abito vintage di Thierry Mugler del 1998. Un vestito nero che faticava a contenere le forme esplosive della Kardashian.

In particolare le sottili strisce di tessuto hanno trattenuto a stento il generoso décolleté. Un outift audace, ma Kim non è nuova a presentarsi in eventi di gala con vestiti che risaltano al massimo la sua sensualità.

Foto: IPA



Tra l'altro Kim Kardashian sta aspettando un figlio. Il maschietto nascerà in primavera da madre surrogata. «Il bebè numero quattro è in arrivo. All’inizio ero stressata, perché la mia casa è già tanto piena, ma poi ho sentito dire che i genitori di quattro figli sono i più calmi e i più saggi». E ha scherzato sul fatto finalemente lei e il marito Kanye West saranno «alla pari»: «Ora io sto sempre con due bambini, e lui con uno solo. Perciò lui vive la sua vita, mentre io… potete immaginare».