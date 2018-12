LA7, L’ora della Salute, ecco Annalisa Manduca la domenica alle 12.50

Domenica 16 dicembre alle ore 12.50 torna su La7 L’ora della Salute, il programma settimanale dedicato ai progressi della medicina, alla ricerca scientifica d’eccellenza, alla prevenzione e a tutti gli aspetti della vita quotidiana che contribuiscono a migliorare la nostra vita. La conduzione di questa nuova edizione sarà affidata all'autorevole giornalista scientifica Annalisa Manduca.

"L'Ora della Salute" è un progetto editoriale di Fondazione Umberto Veronesi e Teva Italia, che nasce con l'obiettivo di raccontare, in modo rigoroso, autorevole e sempre aggiornato, la medicina di oggi.





Un programma che intende sensibilizzare e informare correttamente i telespettatori - con grande competenza e con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti - sulle diverse tematiche legate alla salute e al benessere. In studio, in ogni puntata, ci saranno medici esperti e ricercatori eccellenti, affiancati dalle testimonianze di pazienti che hanno affrontato il difficile percorso della malattia, per rispondere alle domande che ognuno di noi si pone sempre più spesso in cerca di chiarezza nel campo della salute.

Durante le puntate verranno approfonditi temi di grande interesse pubblico: dall’importanza dei vaccini all’impatto della tecnologia sulla salute, dalle malattie sessualmente trasmissibili alle dipendenze tecnologiche, dall’importanza di un corretto e sano stile di vita dato dall’attività sportiva agli elevati standard dei protocolli di cura per i bambini e adolescenti malati di tumore. Veridicità e innovazione caratterizzeranno le puntate e i contenuti trattati per garantire un contributo concreto a chi quotidianamente ricerca informazioni sulla propria salute.

‘’Abbiamo deciso di continuare la collaborazione con La7 e Teva Italia nella realizzazione della seconda edizione di questo programma perché siamo fortemente convinti che usando un linguaggio semplice e autorevole i telespettatori possano comprendere i benefici della ricerca e avere accesso a valide informazioni sul piano scientifico” - afferma Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

"La collaborazione con La7 e Fondazione Umberto Veronesi rappresenta per noi un tassello importante del nostro impegno di aiutare ogni giorno le persone a sentirsi meglio. Una promessa questa che per noi si concretizza anche nello sviluppo e nella promozione di iniziative rivolte alle persone per aumentare la consapevolezza su importanti tematiche legate alla salute e alla prevenzione.” – così l’Amministratore Delegato di Teva Italia Hubert Puech d’Alissac.

Il format è prodotto da Libero produzioni televisive - in collaborazione con la divisione brand integration di Cairo Pubblicità - e realizzato con il prezioso contributo della redazione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi e di Teva Italia, azienda farmaceutica multinazionale impegnata nella commercializzazione di farmaci equivalenti e specialistici, e con la partecipazione di Melinda ed Edenred.

Sito ufficiale del programma: http://www.la7.it/lora-della-salute