Lady Gaga cade giù dal palco insieme a un fan

Lady Gaga è cascata giù dal palco nel corso dello show Enigma, concerto a Las Vegas. La popstar americana era saltata in braccio a un suo fan, ma ques'ultimo mentre teneva lady Germanotta ha perso l’equilibrio. E tutti e due sono finiti a terra a pochi centimetri dai fan in prima fila che hanno immortalato la scena. Inutile dire che Lady Gaga e il fan giù dal palco è diventato uno dei video più virali sui social e sul web in generale.

Lady Gaga cade giù dal palco: nulla di grave

I fans di Lady Gaga possono comunque stare tranquilli: la cantante non si è fatta nulla di grave e, dopo esser stata soccorsa dagli uomini della sicurezza che l’hanno aiutata a rialzarsi, è tornata immediatamente a cantare con una super performance di Bad Romance.

Lady Gaga cade giù dal palco insieme a un fan. LADY GAGA CHE TONFO! VIDEO

LADY GAGA CADE DAL PALCO. VIDEO

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019

LADY GAGA DOPO LA CADUTA E IL CONCERTO SI RILASSA NELLA VASCA

"Post show routine", ha scritto poi Lady Gaga con un post su Instagram mostrando di aver già dimenticato la dopo caduta e mostrando come si rilassa dopo i concerti: "In una vasca piena di ghiaccio per 5-10 minuti, bagno caldo per 20, quindi tuta di compressione piena di impacchi di ghiaccio per 20 minuti ancora...".