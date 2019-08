Lady Gaga e Dan Horton: bacio, amore, conferme e gossip. Ecco chi è Dan Horton

Lady Gaga e Dan Horton bacio al ristorante. Chi è la nuova fiamma di Lady Gaga

Lady Gaga e Dan Horton: è amore. Altro che Bradley Cooper

Lady Gaga ha trovato l'amore. Ma non è Bradley Cooper, come tanti gossip avevano raccontato in questi mesi (si parlava già di convivenza a New York tra i due). L'uomo che ha stregato la cantante è il 37enne Dan Horton.

Lady Gaga amore. Chi è Dan Horton nuova fiamma della cantante

La domanda che milioni di fans di Lady Gaga si sono subito posti è stata consequenziale: chi è Dan Horton? Professione tecnico del suono. Il 37enne Dan Horton è nato a Nashiville nel Tennessee, ha studiato all’Università di San Francisco e lavora con i nomi più importanti della musica mondiale (Camila Cabello, Bruno Mars, Justin Timberlake, Taylor Swift, Lenny Kravitz e altri). Dal 2014 al 2017 ha fatto parte del team del Tonight Showdi Jimmy Fallon.

Lady Gaga e Dan Horton bacio al ristorante

Lady Gaga e Dan Horton sono stati fotografati mentre si baciavano a pranzo al ristorante Granville di Studio City. Immmagini pubblicate in esclusiva da People che hanno fatto presto il giro del web.

Lady Gaga e Dan Horton, la conferma della ex moglie di lui

Poi sulla nuova fiamma di Lady Gaga è arrivata la conferma della ex moglie di Dan Horton, l’attrice Autumn Guzzardi, che su Instagram ha pubblicato un primo piano, accompagnato da una didascalia abbastanza chiata: «Poker face», citando uno dei brani più noti della cantante.

Lady Gaga e Dan Horton i gossip

Lady Gaga e Dan Horton si starebbero frequentando da tempo. La loro relazione sarebbe nata nel novembre 2018, quando i due hanno iniziato a lavorare insieme. Dan era già divorziato da Autumn (si erano sposati nel 2013) dopo che nel febbraio 2018, l'attrice aveva chiesto la separazione per «differenze inconciliabili», e ad aprile era tornata ufficialmente single.

LADY GAGA E DAN HORTON, IL POST DELLA EX MOGLIE AUTUMN GUZZARDI