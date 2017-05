Laura Barriales topless. Bianca Balti e Rocio Munoz? Anche loro in topless. LE FOTO



Da Laura Barriales (a Portofino con Fabio Cattaneo) e Rocio Munoz (relax a Ibiza con Roul Boca) passando per Bianca Balti (a Cannes): 3 bellissime donne che aprono la stagione del topless. Le prime due in una breve vacanza, la terza per un servizio fotografico.



Laura Barriales, topless e atmosfera caliente a Portofino con Fabio Cattaneo



Laura Barriales e Fabio Cattaneo paparazzati da Novella 2000 a Portofino: i due sono bordo piscina nell'hotel in cui soggiornano. La modella spagnola viene beccata in topless. La showgirl spagnola, impegnata in tv con Tiki Taka, un po' di relax assieme al manager ticinese e l'atmosfera pare molto calda tra abbracci e toccatine sul lato B di una laura Barriales in super forma...



Raoul Bova e Rocio Morales vacanze hot: topless a Ibiza



Raul Bova e Rocio Morales si godono le vacanze a Ibiza. E la splendida compagna dell'attore viene paparazzata mentre mostra un topless da urlo.

Raul Bova e Rocio sono in relax (non c'è la piccola Luna) su una spiaggia dell’isola, convinti di essere al riparo da occhi indiscreti. Invece... ecco le foto del seno al vento. Quando la Morales si accorge della loro presenza si riveste, ma ormai gli scatti in topless sono stati fatti.



ROCIO, IL POST DA IBIZA CON RAOUL BOVA



"Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare", scrve su Instagram Rocio Morales da Ibiza.



RAOUL BOVA E ROCIO, AMORE DAL 2013



La relazione tra Bova e Rocio è uscita nel 2013 e due anni dopo è nata la loro figlia, Luna. Si erano conosciuti sul set del film "Immaturi - Il viaggio".