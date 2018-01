Diletta Leotta (Foto Instagram)

Lavastoviglie allarme: batteri killer? Lavastoviglie e batteri: attenti!

Allarme lavastoviglie: pulisce piatti e stoviglie puliti ma contengono batteri e agenti patogeni, legati a diverse infezioni anche potenzialmente mortali. Studio by Unversità di Lubiana e Copenhaghen. Dopo un test su un campione di lavastoviglie europee, i ricercatori hanno scoperto come la quasi totalità degli elettrodomestici contenga batteri legati a infezioni del tratto urinario, della pelle, intossicazioni alimentari, infezioni cardiache e funghi legati al mughetto.

Lavastoviglie, batteri e funghi? I rischi di muffe, funghi e batteri nelle LAVASTOVIGLIE

Tra i batteri rilevati a rischio nelle lavastoviglie si trova l'Escherichia, che copre ceppi come l'E. Coli, capace di causare un avvelenamento alimentare potenzialmente mortale; seguono lo Pseudomonas, l'Acinetobacter e alcuni funghi come candida, criptococco e rodotorula.

I rischi riguardano l'età della lavastoviglie, la frequenza di utilizzo e la durezza dell'acqua utilizzata dall'elettrodomestico hanno avuto un impatto significativo sulla composizione batterica e fungina, rappresentando dunque i fattori da tenere d'occhio per prevenirne la comparsa.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie, lo studio che inquieta: sono un covo per funghi e batteri. ALLARME SALUTE IN LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - STUDIO CHOC

Lavastoviglie, batteri e funghi? I rischi di muffe, funghi e batteri nelle LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - funghi potenzialmente mortali

Batteri e funghi potenzialmente mortali potrebbero nascondersi nella lavastoviglie. Lo svela una ricerca dell’Università di Lubiana, in Slovenia, in un studio pubblicato sulla rivista Applied and Environmental Microbiology.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - agenti patogeni

Il comunissimo elettrodomestico, infatti, puo' ospitare di tutto: dall'E. coli, che causa avvelenamento da cibo ad altri agenti patogeni legati a infezioni del tratto urinario, della pelle e addirittura del rivestimento del cuore.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - i rischi

Sebbene i batteri trovati in genere sono innocui, nelle persone con un sistema immunitario compromesso, come coloro che sono sottoposti a chemioterapia o che hanno subito un trapianto d'organo, possono essere anche mortali.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - Batteri e funghi nella lavastoviglie, da dove arrivano

Secondo i ricercatori, i batteri e i funghi entrano nelle lavastoviglie attraverso l'acqua del rubinetto che le rifornisce, oltre che attraverso alimenti contaminati. Per questo gli studiosi raccomandano alle persone di ridurre il rischio infezione permettendo alla lavastoviglie di raffreddarsi prima di aprirla. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato 24 sigilli di gomma di lavastoviglie utilizzate in alcune abitazioni. Hanno anche analizzato l'acqua che rifornisce l'elettrodomestico.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - Come proteggersi da funghi e batteri in lavastoviglie

Ebbene, dai risultaio e' emerso che molte lavastoviglie contengono batteri, tra cui Escherichia, che copre ceppi come E. coli che causano avvelenamento alimentare mortale negli esseri umani. Inoltre contengono Pseudomonas, che puo' causare infezioni al torace, e l'Acinetobacter, che e' collegato alle infezioni delle vie urinarie, della pelle e del rivestimento del cuore.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - Lavastoviglie choc, un covo di funghi e batteri anche "killer"

Oltre ai batteri, le lavastoviglie contengono spesso anche funghi come la Candida, che causa il mughetto. Secondo i ricercatori questi agenti patogeni potrebbero liberarsi nelle case attraverso l'aria calda prodotta da un ciclo di lavastoviglie. Per questo invitano a non aprire la lavastoviglie prima che si raffreddi.

Lavastoviglie con batteri killer. ATTENTI! Allarme funghi e batteri in LAVASTOVIGLIE - Funghi e batteri "killer", come pulire la lavastoviglie

L'esposizione agli agenti patogeni puo' anche essere ridotta al minimo pulendo la guarnizione in gomma che circonda lo sportello interno della lavastoviglie dopo ogni ciclo per prevenire l'accumulo di batteri e funghi. I microbi spesso si appostano su quel sigillo in quanto rappresenta un ambiente per loro piu' sicuro rispetto all'interno della lavastoviglie che e' calda e umida.