Lazio-Eintracht TV8? Tv SKY? LAZIO-EINTRACHT FRANCOFORTE DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE

Lazio-Eintracht tv in chiaro su tv8? Tv pay? EUROPA LEAGUE, LAZIO-EINTRACHT TV DOVE VEDERLA

LAZIO-EINTRACHT FRANCOFORTE IN TV? ECCO DOVE - Ormai certa del secondo posto nel girone H, che vale la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, la Lazio ospita i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, primi a quota 15 punti, 6 in più della squadra di Simone Inzaghi.

Lazio-Eintracht Francoforte TV8 diretta

La sfida dello stadio Olimpico, che chiude la fase a gironi, va in onda, in diretta e in chiaro su TV8, giovedì 13 dicembre, alle ore 18.55. Nella gara di andata, che si è disputata lo scorso 4 ottobre alla Commerzbank-Arena di Francoforte, l’Eintracht si è imposto 4-1 con la doppietta di Danny Da Costa e le reti di Filip Kostic e Luka Jovic. Di Parolo la rete del momentaneo 1-1 per i laziali. Per Simone Inzaghi l’incontro rappresenta una ghiotta occasione per tornare alla vittoria, che manca da cinque partite, tra campionato e coppa, e per testare la qualità e la condizione fisica dei giocatori finora meno utilizzati.

Lazio-Eintracht Francoforte Sky Sport

Lazio-Eintracht Francoforte sarà trasmessa anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252.

Lazio-Eintracht Francoforte TV8 diretta simulcast con Sky Sport. Studio Europa League

Pre-partita di Lazio-Eintracht Francoforte, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 18.00, con i collegamenti con gli inviati sul campo, gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni ufficiali e l’atmosfera degli stadi. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 20.50, spazio ad Ante Factor, che anticipa, alle ore 21.15, la finale di X Factor 12, in diretta e in chiaro per tutti.

LAZIO-EINTRACHT FRANCOFORTE FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa. All. Inzaghi.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-5-2): Ronnow; Russ, Hasebe, Falette; da Costa, Willems, Gacinovic, Stendera, Twatiha; Haller, Jovic. All. Hutter.

