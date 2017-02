Lazio-Milan : dove vedere in tv e streaming il posticipo di Serie A



Lazio-Milan in diretta tv? Rigorosamente in pay su Sky o Mediaset Premium. Gli abbonati potranno vedere il posticipo della 24° giornata (o Monday Night)



LAZIO-MILAN TV SU SKY



Lazio-Milan andrà in diretta tv su Sky Sport 1 HD (Canale 201) o a Sky Calcio 1 HD (Canale 251.



LAZIO-MILAN SU MEDIASET PREMIUM



La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan va su Premium Sport e Premium Sport HD digitando, rispettivamente, il canale 370 o il 380 del telecomando.



LAZIO-MILAN STREAMING



Sky Go o Premium Play sono le alternative per Lazio-Milan degli abbonati di Sky e Mediaset Premium.



LAZIO-MILAN SU NOW TV



I tifosi di Lazio e Milan non abbonati a Mediaset Premium o Sky hanno la possibilità di vederla su Now Tv, in streming gratis live. Basta avere una Playstation 4, Xbox One o Smart Tv: ci si vollega su Now tv e si acquista il match dell'Olimpico a 9,99 euro.



LAZIO-MILAN STREAMING GRATIS



Lazio-Milan va anche sul sito web del bookmaker Goldbet (registrandosi). Nessuna possibilità di ingrandire lo schermo, né telecronaca ma comunque è disponibile lo streaming gratis cliccando sul simbolo della telecamerina accanto alla della partita che interessa nella sezione LIVE del sito.



LAZIO-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI



Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrji, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; F. Anderson, Immobile, Keita. All. Inzaghi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Pasalic, Locatelli, Poli; Suso, Deulofeu, Ocampos. All. Montella.