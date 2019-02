Lazio-Milan tv. DOVE VEDERE LAZIO-MILAN DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMING

Lazio-Milan tv. DOVE VEDERE LAZIO-MILAN DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMI

Il Milan affronta la Lazio all'Olimpico nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle ore 21, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Ci sarà il solito pre-partita e poi anche gli approfondimenti e le interviste del post-partita. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming grazie a Rai Play, disponibile da computer, smartphone e tablet. Gli uomini di Gattuso arrivano a questo match forti del netto successo di San Siro in campionato ai danni dell'Empoli con un perentorio 3-0. Per i biancocelesti, invece, non è un buon momento di forma, visto che hanno perso le ultime tre partite disputate, il doppio confronto con il Siviglia in Europa League e la sfida di campionato contro il Genoa. La squadra di Inzaghi arriva però più riposata complice il rinvio della gara con l'Udinese.

Lazio-Milan, probabili formazioni

La Lazio arriva a questa sfida con parecchi problemi di organico. Inzaghi ha a disposizione un solo difensore centrale di ruolo (Acerbi), all'ex Sassuolo sarà affiancato con ogni probabilità Lucas Leiva, costretto ad arretrare sulla linea difensiva. Marusic e Lulic agiranno come esterni bassi, mentre Milinkovic-Savic e Correa supporteranno in fase offensiva l'unica punta Immobile. Per il Milan, invece, non ci sono defezioni. Tornerà ad agire da terzino destro Calabria, mentre sulla sinistra Laxalt è in vantaggio per giocare dal primo minuto al posto di Rodriguez. Turno di riposo anche per Chalanoglu in attacco, al suo posto Borini.

LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Romulo, Badelj, Parolo; Correa, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso