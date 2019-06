Le Donatella, Giulia Provvedi: "Gollini? Storia finita non ne parlo". Silvia Provvedi rivela...

LE DONATELLA, SILVIA E GIULIA PROVVEDI CON IL SINGOLO MUSICALE: "SCUSAMI MA ESCO"

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi - sono tornate. L'estate musicale le vede al centro del 'palco' con il nuovo singolo 'Scusami ma esco' dopo essere state protagoniste in tv negli ultimi anni in reality di successo (L'Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip) e talent (Dance Dance Dance). "Sì, siamo tornate a cantare anche se in questi anni la musica ha sempre fatto parte della nostra vita perché io e Silvia abbiamo girato le discoteche di tutta Italia con il nostro show: mettiamo musica, cantiamo e balliamo", ha detto Giulia Provvedi al settimanale Oggi.

LE DONATELLA, GIULIA PROVVEDI PARLA DELLA FINE DELLA SUA STORIA CON GOLLINI

Giulia Provvedi è single dopo la fine della sua storia d'amore con il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. "Sì, è finita ma non voglio parlarne per ora. Io e lui sappiamo come sono andate le cose e questo basta".

LE DONATELLA, SILVIA PROVVEDI: "FABRIZIO CORONA ACQUA PASSATA"

Silvia Provvedi parla della sua vita sentimentale. "Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa".

LE DONATELLA, SILVIA E GIULIA PROVVEDI: "ABBIAMO RIFATTO IL SENO"

Le Donatella hanno poi spiegato: "Abbiamo rifatto il seno. Giulia nel 2015, io un annetto fa perché all’Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più", le parole di Silvia Provvedi a Oggi. Di sicuro le due sorelle trasmettono molta sensualità: “Visto come siamo cresciute? Avevamo voglia di sfoderare la nostra sensualità perché nella quotidianità siamo maschiacce. Io adoro ridere sempre a fare casino, Silvia sostiene che prima era più mascolina”, ha detto Giulia Provvedi.