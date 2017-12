Lenzuola con germi, secrezioni vaginali e non solo. BATTERI KILLER NELLE LENZUOLA

Il letto rappresenta un terreno di coltura fertile per funghi e batteri di ogni tipo che potrebbero annidarsi tra le pieghe delle lenzuola.

Tra le nostre lenzuola, infatti, vivono e proliferano microbi di ogni genere, dai quelli prodotti a causa della sudorazione del corpo a quelli rilasciati attraverso colpi di tosse e starnuti, secrezioni vaginali e anali, sudorazione. Senza considerare che chi possiede un animale nella propria casa è più esposto a trovare, nel proprio letto i fastidiosi acari della polvere o i peli dell’animale. Per questo motivo è necessario avere una corretta informazione circa l’igiene delle nostre lenzuola.

I funghi e i batteri possono proliferare in pochissimo tempo. Ecco perché quando non si cambiano spesso le lenzuola aumenta il rischio di contrarre malattie infettive, nocive alla nostra salute. Sono molto frequenti, per esempio, sintomi allergici come il raffreddore, anche in persone che non soffrono di allergia.

Philip Tierno, microbiologo dell'Università di New York, ha dichiarato che le lenzuola andrebbero cambiate almeno una volta alla settimana. E’ una questione di igiene che non può essere assolutamente sottovalutata. Lo stesso trattamento è riservato anche ai pigiami. Si consiglia, infatti, di lavare il pigiama almeno una volta a settimana per prevenire il rischio di infezioni da microbi dannose per la nostra salute.