Liquirizia proprietà: aumenta la pressione e ... LIQUIRIZIA BENEFICI E CONTROINDICAZIONI

La liquirizia è un’alleata della nostra salute, ma in alcuni casi particolari può presentare delle controindicazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla liquirizia, dai pro ai contro.

I primi utilizzi della liquirizia risalgono a più di 5mila anni fa e sono stati ritracciati negli erbari dell’antica medicina cinese e in Asia. Oggi la pianta è utilizzata in tutto il mondo per le sue molteplici proprietà curative. Ecco quali sono, da quelle digestive a quelle depurative e non solo.

La liquirizia fa bene: proprietà digestive, antinfiammatorie e depurative

La liquirizia dona numerosi benefici al nostro organismo. È nota per le sue proprietà digestive, diuretiche e antinfiammatorie. Depura inoltre il fegato. Le radici della pianta hanno inoltre proprietà dissetanti: la liquirizia è stata utilizzata nei lunghi viaggi nei deserti del Medio Oriente e aiuta a contrastare il caldo estivo.

Liquirizia: benefici alle vie respiratorie, proprietà antibatteriche

Assunta come infuso o tintura, la liquirizia è molto utile per il benessere delle vie respiratorie. Ha infatti proprietà antivirali e antibatteriche e può essere usata contro mal di gola, tosse e catarro. Può essere inoltre utilizzata come rimedio naturale contro la cervicale.

Liquirizia, proprietà sulla pressione bassa: la fa aumentare

La liquirizia è in grado di aumentare la pressione del sangue. La pianta offre dunque anche un aiuto contro la pressione bassa.

Liquirizia, benefici per stomaco e intestino

La liquirizia svolge un’azione benefica contro l’acidità gastrica. È molto utilizzata anche per contrastare gli spasmi addominali, i crampi e le gastriti nervose. Ha infatti un effetto antispastico naturale.

Liquirizia, rimedio naturale per il benessere della pelle

La liquirizia rappresenta un ottimo rimedio naturale contro le infiammazioni cutanee, come dermatiti, psoriasi, herpes, eczema. I benefici per la pelle sono notevoli.

Liquirizia, proprietà e controindicazioni

La liquirizia aumenta la pressione nel sangue. Questa sua caratteristica la rende una pianta molto utile per chi soffre di pressione bassa, ma è controindicata per chi, al contrario, soffre di pressione alta e ipertensione.

Liquirizia, quale acquistare per ottenere tutti i benefici

Per ottenere tutti i benefici offerti dalla pianta, bisognerebbe acquistare la liquirizia pura al 100%. La lista degli ingredienti deve contenere solo la dicitura “liquirizia”, senza aggiunta di edulcoranti, zuccheri e additivi. Bisogna inoltre prestare molta attenzione alle caramelle perché, nella maggior parte dei casi, contengono solo l’aroma di liquirizia e sono ricche di zuccheri.