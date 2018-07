Listeria, prosciutto cotto Fiorucci richiamato

La preoccupazione per la Listeria monocytogenes sembra non essere terminata in Italia.

Nel prosciutto cotto “Quanto basta Fiorucci” è stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes e immediatamente è scattato il ritiro dal mercato.

Listeria, Coop ritira precauzionale del lotto di prosciutto cotto "Quanto basta Fiorucci" - PUNTI VENDITA UNICOOP TIRRENO

Ora il lotto di prosciutto cotto contaminato è stato tolto dagli scaffali delle catene Unicoop Tirreno, in tutti i punti vendita del Lazio e della Toscana, e Coop Alleanza 3.0 (Ipercoop Abruzzo a Chieti e Le Zagare e le Ginestre a Catania)

Listeria, prosciutto cotto Fiorucci richiamato - ECCO IL LOTTO RICHIAMATO

Oggi la catena Coop e Unicoop Tirreno hanno annunciato il ritiro da tutti i negozi del lotto: L 8278001840 EAN 8007975007395 del PROSCIUTTO COTTO QUANTO BASTA FIORUCCI x2 90g con scadenza 05 08 2018 Produttore Cesare Fiorucci .

Secondo una comunicazione ufficiale il prosciutto cotto potrebbe presentare una contaminazione da Listeria mycocitogenes. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prosciutto dagli scaffali dei supermercati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore CESARE FIORUCCI SPA al numero verde 800 868 060 oppure all’indirizzo di posta elettronica servizioclientifiorucci@campofriofg.com. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” non esclude che l’ingerimento del prosciutto cotto possa provocare un pericolo per la salute, e mette perciò in guardia la popolazione.

Listeria, prosciutto cotto Fiorucci richiamato - COS'E' LA LISTERIA E DOVE SI TROVA

Listeria monocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull'acqua e nella vegetazione. Esso può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, ed è responsabile della Listeriosi.

L'infezione da listeria è una malattia batterica di origine alimentare che può essere molto grave per le donne incinte e le persone con un sistema immunitario compromesso.

La Listeriosi è più comunemente contratta mangiando salumi lavorati in modo improprio e prodotti a base di latte non pastorizzato.

Le persone sane raramente si ammalano di infezione da listeria, ma la malattia può essere fatale per il nascituro di neonati e neonati. Anche le persone che hanno il sistema immunitario indebolito sono a più alto rischio di complicazioni.

Un trattamento antibiotico tempestivo può aiutare a contenere gli effetti dell'infezione da listeria.

I batteri di Listeria possono sopravvivere alla refrigerazione e persino al congelamento. Ecco perché le persone a più alto rischio di gravi infezioni dovrebbero evitare di mangiare i tipi di cibo che più probabilmente contengono batteri di listeria.

Listeria, prosciutto cotto Fiorucci richiamato - I SINTOMI DELLA LISTERIOSI

Sintomi

Se si sviluppa un'infezione da listeria, si potrebbe riscontrare:

• Febbre

• Dolori muscolari

• Nausea

• Diarrea

I sintomi possono iniziare alcuni giorni dopo aver mangiato cibo contaminato, ma potrebbero essere necessari fino a 30 giorni o più prima che inizino i primi segni e sintomi di infezione.

Se l'infezione da listeria si diffonde al sistema nervoso, segni e sintomi possono includere:

• Mal di testa

• Torcicollo

• Confusione o cambiamenti di vigilanza

• Perdita di equilibrio

• convulsioni



Listeria, prosciutto cotto Fiorucci richiamato - Quando vedere un dottore

Se si è mangiato un cibo che è stato richiamato a causa di un'epidemia di listeria, bisogna prestare molta attenzione a eventuali segni o sintomi di malattia. In caso di febbre, dolori muscolari, nausea o diarrea, contattare il medico. Lo stesso vale per la malattia dopo aver mangiato un prodotto potenzialmente contaminato, come cibi fatti con latte non pastorizzato o hot dog scaldati o salumi.

Listeria, prosciutto cotto Fiorucci richiamato - COSA FARE SE SI E' ACQUISTATO IL LOTTO CONTAMINATO DA LISTERIA

Pertanto rilanciando l’allerta riportata dal portale della COOP, si invitano i consumatori ad astenersi dall’acquisto del lotto interessato invitando chi lo ha già effettuato e chi lo ha in casa a non utilizzarlo e a riconsegnarlo al punto vendita, per il rimborso o la sostituzione.