Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci

Richiamato dal commercio un lotto del prosciutto cotto 'Cesare Fiorucci' per rischio di Listeria. Il richiamo "cautelativo per possibile presenza di Listeria" da parte del ministero della Salute è pubblicato sul sito del dicastero. Si tratta del prodotto 'Prosciutto cotto Quanto basta per due persone 90 g', lotto 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - l'invito ai consumatori

Si invitano quindi i consumatori che avessero acquistato il prosciutto cotto 'Cesare Fiorucci' del lotto indicato a non consumarlo e riportarlo al punto di vendita.

LISTERIA, QUARTO RICHIAMO IN ITALIA - VERDURE SURGELATE E MINESTRONI

E' il quarto richiamo in Italia, dopo le verdure surgelate Freshona, i minestroni Findus e un lotto di mix di verdure surgelate a marchio Pinguin, a causa del focolaio europeo di listeriosi che dal 2015 ha causato 47 casi, di cui 9 fatali.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - RITIRI PRECAUZIONALI

Il Listeria monocytogenes è un batterio che prolifera negli alimenti freschi e sopravvive anche su superfici a contatto con gli alimenti - coltelli, posate, taglieri, cestino lava verdura - o nel frigorifero. Ma "una corretta igiene domestica può aiutarci a prevenire questa infezione", spiegano le dottoresse Franca Di Giovanni e Ombretta Pellerey del laboratorio di analisi specializzato in sicurezza alimentare Bioleader, secondo quanto riporta l'Ansa.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - LISTERIA 10 CONSIGLI

Listeria, 10 consigli dopo i ritiri precauzionali - secondo quanto riporta l'Ansa - per il rischio Listeria per evitare di contrarre la listeriosi, infezione anche fatale su soggetti particolarmente fragili.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - LA COTTURA

Listeria monocytogenes muore con la cottura è quindi sufficiente cuocere il minestrone surgelato per pochi minuti ad una temperatura superiore a 75°C per eliminare il microorganismo.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - FRIGORIFERO

Carne, salumi, formaggi, prodotti di gastronomia come insalata russa e insalate di riso, e più in generale tutti gli alimenti freschi, vanno conservati in frigorifero.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - CONTENITORI CHIUSI

gli alimenti vanno mantenuti in frigorifero e nel congelatore in contenitori chiusi.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - NO ALLO SCONGELAMENTO RAPIDO

E' preferibile decongelare gli alimenti mettendoli in frigorifero, anche la sera precedente, oppure cuocendoli subito: è da evitare assolutamente lo scongelamento rapido sotto l'acqua calda.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - LA SCADENZA

i prodotti freschi di gastronomia, così come formaggi, carne, salumi e verdure già lavate, non vanno consumati dopo la data di scadenza.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - SBRINARE FRIGO E FREEZER

per far funzionare al meglio frigoriferi e congelatori, soprattutto in estate quando la temperatura è più alta, è buona abitudine sbrinarli regolarmente per evitare che si accumuli ghiaccio.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - LA PULIZIA

congelatore e frigorifero devono essere tenuti puliti e disinfettati di frequente.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - LAVARE MOLTO GLI ALIMENTI CRUDI

Nella stagione più calda è necessario lavare molto bene frutta e verdura prima di consumarla cruda.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - TOGLIERE LA TERRA

prima del taglio di meloni e angurie, va tolta accuratamente tutta la terra, magari aiutandosi con una spazzola; vanno consumati in pochi giorni e conservati in frigorifero coperti o in contenitori chiusi ermeticamente.

Listeria, richiamato un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - ATTENZIONE PER BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA E ANZIANI

dovrebbero evitare di mangiare carne cruda, prodotti affumicati e formaggi prodotti con latte non pastorizzato