Lo Stato Sociale, ecco il singolo DJ di M**** feat Arisa e M¥SS KETA

Presentato al Music Awards all’arena di Verona, DJ di M****, è il nuovo singolo de Lo Stato Sociale edito Garrincha Dischi /Island Records. Oltre un anno dopo Primati, ultima uscita discografica della band, Lo Stato Sociale torna con un nuovo brano arricchito dalla presenza di Arisa e M¥SS KETA . Arisa, una delle più grandi voci italiane, reduce dal suo primo tour sold out nei club, e M¥SS KETA, icona pop e diva definitiva, attualmente in tour per presentare il suo ultimo piccantissimo album PAPRIKA, hanno accettato di partecipare a questa avventura.

“Per noi è impossibile non provare a fare qualcosa di nuovo! Così, quando ci siamo accorti che DJDM** poteva essere il pezzo adatto per quest’estate, abbiamo pensato di cantarlo insieme a due artiste molto diverse tra loro. Arisa l’abbiamo chiamata per insegnarci a cantare: volevamo una voce femminile incredibile - finalmente! - per il ritornello. Mentre con M¥SS KETA abbiamo aggiunto una grande dose di sensualità ed ironia al tutto. Ci siamo divertiti a fare questo esperimento e speriamo che si senta!”

DJ di M**** è online su tutte le piattaforme di streaming e disponibile a questo link.

https://isl.lnk.to/DJDM





La produzione artistica del brano è di Fabio Gargiulo, già produttore del doppio disco di platino una vita in vacanza e collaboratore di grandi artisti italiani come Eros Ramazzotti, Annalisa e Francesca Michielin. Insieme a lui ha collaborato Congorock; dj e beatmaker internazionale che ha collaborato con artisti come Rihanna, Steve Aoki e Sean Paul. DJ di M**** racconta una storia d’amore destinata a non essere. Un incontro fra due persone destinato a durare solamente fino a quando il DJ metterà i dischi o l’alba interromperà la festa in spiaggia. È il racconto di quello che non sarà, narrato con l’ironia che contraddistingue Lo Stato Sociale. Il brano mescola il reggae e l’elettronica creando una dialogo fra la voce di Arisa nel ritornello e quella dei ragazzi nelle strofe.

Sfruttando il dono dell’ubiquità (e le incredibili possibilità offerte dalla registrazione televisiva) ieri i ragazzi hanno anche compiuto un vero e proprio record senza precedenti; hanno presentato il brano in tutte le metro italiane nel giro di 24 ore. La band ha realizzato delle vere e proprie incursioni cantando il brano fra i vagoni delle metropolitane di Genova, Torino, Brescia, Milano, Roma, Napoli e Catania dove ieri a mezzanotte ha festeggiato l’uscita del brano a mezzanotte con i fan siciliani. I ragazzi ringraziano ATM e ATAC per l’accoglienza e soprattutto Circumetnea, per aver tenuto aperta la metro mezz’ora in più, consentendo di concludere il tour. Questa impresa sportiva e logistica è stata anticipata negli scorsi giorni da una campagna virale in cui personaggi del mondo dello spettacolo, influencer ed artisti avevano condiviso sui propri social un misterioso logo di DJ di M****. A questa campagna hanno partecipato, tra gli altri, Sofia Viscardi, Stash / The Kolors, Jenny Denucci, Giorgio Mastrota, Eleonora Giovanardi, Daniela Collu, Giulia Belmonti, Danti, Piotta, Diodato, Federico Russo e Fiorello.

Per festeggiare il ritorno e per ascoltare insieme il brano, la band da appuntamento ai fan in tre grandi feste gratuite in giro per l’Italia insieme al media partner Radio Due.

MILANO 9 GIUGNO

ore 21:00 FESTIVAL DEL’AMORE - GIARDINO DELLA TRIENNALE

Sarà proiettato in anteprima il videoclip di Dj Di M**** e seguirà un dj -set in cui saranno intervallati brani del repertorio della band alla musica elettronica e i classici della dance, ospiti a sorpresa e tante tante birrette come da tradizione.

INGRESSO GRATUITO



BOLOGNA 12 GIUGNO

ore 20:00 POP UP VILLAGE– Medica Palace (Via montegrappa 9)

anteprima assoluta all’interno del BIOGRAFILM festival di “LA PIAZZA DELLA MIA CITTÀ; Bologna e Lo Stato Sociale”, film con la regia di Paolo Santamaria, che racconta il concerto dello scorso 12 giugno in Piazza Maggiore e lo speciale rapporto della band con la propria città.

Prevendite su www.biografilm.it/tickets



ore 22:30 POP UP VILLAGE– Medica Palace (Via montegrappa 9)

I regaz si esibiranno nello stesso dj -set presentato a Milano

INGRESSO GRATUITO

ROMA 15 GIUGNO

18:00 – CITY LAB – URBE CREATIVA (Via Salaria)

Si tratterà dell’ultima festa dove i ragazzi si esibiranno in un dj - set con le stesse modalità di quelle precedenti.

INGRESSO GRATUITO