Ludogorets-Milan, Kalinic è ancora out. Ac Milan news

Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello per la trasferta bulgara contro il Ludogorets, andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì 15 febbraio alle 19.00 a Razgrad. Kalinic ancora out (causa pubalgia). Questa la lista completa: Portieri - A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone. Difensori: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Mauri, Montolivo. Attaccanti: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.

EUROPA LEAGUE. RODRIGUEZ "MILAN TEMUTO, GATTUSO UN GRANDE"

"Contro il Ludogorets sara' una partita difficile. E' una squadra organizzata che non vorra' prendere gol, ma dobbiamo avere la testa giusta per andare avanti, credo che possiamo vincere l'Europa League. In Europa hanno sempre paura del MILAN e vogliamo fare bene". A poche ore dall'andata dei sedicesimi di finale in casa del Ludogorets, ha parlato Ricardo Rodriguez ai microfoni di "acmilan.com". "Gattuso? Vuole il massimo da noi, vuole sempre vincere come noi, e' un grande allenatore", sottolinea l'ex Wolfsburg che infine si sofferma sulla possibilita' che la Svizzera sia la sorpresa dei prossimi Mondiali: "Vediamo, abbiamo una squadra molto forte, penso che possiamo andare avanti. E' un torneo e - conclude - ogni partita e' una finale".

EUROPA LEAGUE. MILAN, GATTUSO "TURN OVER? IO VOGLIO DARE CONTINUITÀ"

"Turn over? In questo momento rischio di non dare fiducia a chi gioca meno ma sappiamo anche che puo' non essere cosi'. Ora siamo in un buon momento e voglio dare continuita' alle cose positive che stiamo toccando con mano. Arrivera' il momento anche per gli altri: lo credo davvero. Il fatto che sto cambiando poco e' perche' in settimana vedo recuperi veloci e non vedo stanchezza". Lo ha detto, in conferenza stampa, alla vigilia del match di Europa League contro i bulgari del Ludogorets, il tecnico del Milan, Rino Gattuso. "Abbiamo deciso di fare la rifinitura a Milanello perche' dopo 5 ore di viaggio sarebbe stato assurdo farla qui. La schiena puo' risentirne. Oggi la temperatura a Milanello era simile a quella che abbiamo trovato qui", ha proseguito Gattuso.

EUROPA LEAGUE. MILAN, CALABRIA "PERIODO FELICE, VOGLIAMO FAR BENE"

"E' un periodo felice. La squadra sta facendo bene ed e' ovvio, quando le cose girano bene, che il gruppo stia al meglio. Vincere il derby ci ha data la spinta giusta". Cosi', alla vigilia del match di Europa League contro i bulgari del Ludogorets, il terzino del Milan, Davide Calabria. "Gattuso cerca sempre di dare il 100 per 100. Anche il suo staff fa di tutto per questo team. Vedendo il loro impegno e' difficile per tutti noi arrabbiarci, anche per chi gioca poco. Obiettivi in Europa? Siamo qui per far bene ma dobbiamo giocare partita dopo partita", ha aggiunto Calabria.