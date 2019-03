Luke Perry 'condizioni devastanti'. LUKE PERRY-ICTUS, ECCO COME STA

Luke Perry in condizioni ancora gravi dopo l'ictus che ha colpito l'attore mercoledì mentre era nella sua casa a Los Angeles nel distretto di Sherman Oaks. Per i medici, le condizioni di 'Dylan' restano "devastanti" come appena ricoverato. Tanto che sarebbe stato sedato. Lo riporta Tmz. Smentite, invece, le voci su un possibile coma farmacologico. Luke Perry è amato in tutto il mondo per aver interpretato Dylan in Beverly Hills 90210, ma è conosciuto anche per il ruolo di Fred Andrews, il padre di Archie (KJ Apa) nella serie "Riverdale"

Luke Perry, condizioni gravissime dopo l'ictus. Steve di Beverly Hills 90210: «Prego per te»

"Nessuna parola può esprimere cosa il mio cuore stia provando ora dopo aver ascoltato la terribile notizia di oggi. Preghiamo tutti insieme per una guarigione veloce”, ha scritto Ian Ziering, che in Beverly Hills 90210 era Steve Sanders, raccontando il dolore che sta provando per le condizioni gravi di Luke Perry.

Luke Perry ictus. Messaggio commovente da Shannon 'Brenda'. LUKE PERRY-ICTUS, ECCO COME STA

Luke Perry è in ospedale a lottare contro l'ictus che lo ha colpito mercoledì e intanto arriva il messaggio su Instagram di Shannen Doherty: “Amico mio. Tieni duro, prendi la mia forza”, ha scritto 'Brenda Walsh'. L'attrice protagonista con Luke Perry nelle prime stagioni di 'Beverly Hills 90210” (poi celebre anche per “Streghe”) di recente ha avuto gravi problemi di salute: dal 2015 al 2107 ha combattuto contro un cancro al seno.

Beverly Hills 90210: 6 nuovi episodi, Luke Perry sarebbe stato comunque assente

Proprio in queste ore la Fox ha annunciato la ripresa della serie Beverly Hills, 90210, ma Luke Perry "Dylan" non avrebbe preso comunque parte al progetto, a differenza di quasi tutti gli altri principali interpreti della serie, divenuti famosi negli anni' 90. Da Jennie Garth ad Ian Ziering, passando per Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling e Gabrielle Carteris. Assente anche Shannen Doherty. Fox ha voluto specificare che in realtà la produzione differirà dal classico reboot. I protagonisti saranno versioni "cresciute" dei personaggi storici, in una vicenda del tutto nuova.