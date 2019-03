Luke Perry ictus. Dylan in terapia intensiva. LUKE PERRY-ICTUS, ECCO COME STA

Luke Perry ictus. Dylan è in terapia intensiva. Le condizioni dell'attore

Luke Perry colpito da ictus è in condizioni stazionarie. Il Dylan di "Beverly Hills 90210" (attualmente stava girando Riverdale) è sotto sedativi e in terapia intensiva, secondo quanto riporta Tmz, il portale di gossip che in un primo momento aveva riportato che l'attore fosse in coma farmacologico. 'Luke Perry colpito da un ictus, come sta?' è la domanda che si stanno facendo milioni di fans in tutto il mondo. Alcune fonti vicine a Luke Perry, avevano dichiarato a Tmz che i medici lo hanno messo in coma farmacologico. Successivamente la voce è stata smentita. L'attore sarebbe attualmente sotto sedativi. La preoccupazione per l'ictus è grande. Quando i paramedici sono arrivati a casa di Luke Perry, avevano trovato 'Dylan' rispondente agli stimoli e in grado di parlare, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, da qui la corsa all'ospedale..

Beverly Hills 90210: 6 nuovi episodi, Luke Perry sarebbe stato comunque assente

Proprio in queste ore la Fox ha annunciato la ripresa della serie Beverly Hills, 90210, ma Luke Perry "Dylan" non avrebbe preso comunque parte al progetto, a differenza di quasi tutti gli altri principali interpreti della serie, divenuti famosi negli anni' 90. Da Jennie Garth ad Ian Ziering, passando per Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling e Gabrielle Carteris. Assente anche Shannen Doherty. Fox ha voluto specificare che in realtà la produzione differirà dal classico reboot. I protagonisti saranno versioni "cresciute" dei personaggi storici, in una vicenda del tutto nuova.