Madonna video choc: spari, cadaveri ammassati e... MADONNA CHE BUFERA!

Madonna scende in campo con un video choc: la cantante americana si schiera contro la violenza delle armi da fuoco in America e lancia la clip del nuovo singolo 'God Control' con un forte messaggio politico incorportato. Madonna vuole attenzionale gli Stati Uniti sulle conseguenze che causa il possesso di armi. In un filmato di circa otto minuti la popstar la popstar di origini italiane mostra immagini choc della strage di Pulse, quando a Orlando in Florida, nel giugno del 2016 un killer fece fuoco in una discoteca uccidendo 49 persone.

Nella video della canzone di Madonna si sentono colpi di fucile e corpi che cadono a terra insanguinati. Non solo. Nel filmato lady Veronica Ciccone viene derubata mentre due uomini le puntano una pistola alla testa.

"E' ora di svegliarsi - si legge sul account Instagram di Madonna - La violenza da armi da fuoco coinvolge i bambini, gli adolescenti e gli emarginati delle nostre comunità. Onorate le vittime e chiedete il controllo sulle armi. Ora. Fate volontariato, fatevi sentire". Alla fine del video Madonna si mostra in lacrime.

Madonna - God Control (Official Music Video)