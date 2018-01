Malena, chiuso il reality Il vip e l'immigrato dopo le minacce e gli insulti

Malena, chiuso il reality Il vip e l'immigrato dopo le minacce, gli insulti e lo striscione di Forza Nuova. Malena. "Brutto clima in Italia"

Malena (Filomena Mastromarino), star di film per adulti e attrice prediletta di Rocco Siffredi, a seguito della chiusura del reality web "il vip e l'immigrato" spiega: "Quanto è accaduto è grave ed è un segno del brutto clima che si respira in Italia a riguardo dell'immigrazione. Mi meraviglia che in un paese europeo, da tempo avviato verso una società multietnica, ancora nel 2018 ci siano movimenti che, con minacce e offese, pretendono di imporsi sugli altri. Prima è arrivata una lettera, anonima e minatoria, al produttore del reality. E ora questo striscione che è solo volgare, sessista e discriminante, nei miei confronti, da parte di Forza Nuova".

Il format de "Il vip e l'immigrato" prevede che dei personaggi pubblici vengano ripresi durante 7 giorni di convivenza con un migrante. Il secondo episodio era in programma questa settimana a Cassino (Fr) ma, dopo le minacce anonime, nelle scorse ore è comparso uno striscione, firmato Forza Nuova, con insulti rivolti a Malena per l'annunciata partecipazione."Come donna e cittadina italiana sono offesa dal messaggio sciovinista, volgare e razzista dei militanti di Forza Nuova. Ma ancora di più sono delusa per come è stato strumentalizzato, nell'attuale clima politico, un progetto che esprime solidarietà ed empatia tra esseri umani, seppur attraverso il linguaggio semplice del reality. Nessuno sembra più ricordare che anche noi siamo stati, per lungo tempo, un popolo di migranti in tutto il mondo." E Malena ringrazia i tanti italiani che sui social network le stanno esprimendo il proprio sostegno: "I fan, per me, non hanno alcun colore: né fuori, né dentro. Infatti ringrazio i molti ragazzi che, indipendentemente dal proprio "colore politico", mi stanno mandando, da ogni parte d'Italia, un sacco di messaggi di solidarietà, incitandomi ad andare avanti e a proseguire."