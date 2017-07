Malena topless col selfie. Paola Perego che seno a Ibiza... LE FOTO

Malena topless da 10 e lode



Malena si fa un selfie in topless (e la mano che copre il seno regala un vedo-non-vedo molto sexy) ai suoi fans di Instagram. La pornostar si è confessata nei giorni scorsi a Novella 2000. "Gli uomini hanno paura di me. Scappano a gambe levate. Hanno tutti paura di me. Alcuni perché, pensando ai miei film con Rocco Siffredi, si convincono di non essere all’altezza dal punto di vista sessuale e che io abbia chissà quali pretese a letto, mentre altri si bloccano a priori perché non riescono a superare lo scoglio del mio lavoro". Malena aggiunge: "Non l’avrei mai detto ma, da quando sono uscita dall’Isola, ho decisamente un rapporto migliore con le donne".

Paola Perego topless spettacolare in riva al mare



Paola Perego si lascia alle spalle le polem iche dei mesi scorsi dopo la chiusura del programma “Parliamone Sabato” nel marzo scorso su RaiUno e si gode un po' di meritato relax al mare con un bel topless beccato subito dai paparazzi di Eva Tremila. “Una vacanza di libertà in compagnia del marito Lucio, con la quale Paola si butta alle spalle le polemiche… e anche il bikini!”, scrive la rivista diretta da Roberta Damiata. La Perego, come noto, tornerà in tv nella prossima stagione con una serie di prime serate sulla Rai. Ma ci sarà tempo per l'autunno televisivo. Nel frattempo “la signora della tv, incurante dei fotografi che rubano i suoi momenti di quotidianità" e "sfoggia un topless bollente che non lascia intravedere i primi segni dell’età che lei, comunque, non ha paura di mostrare".



Giulia De Lellis in topless a Ibiza



Giulia De Lellis in topless a Ibiza. L'ex protagonista di "Uomini e Donne" prende il sole e mostra uno scatto da 'sirenetta'. Si copre il seno con una mano e sorride, mentre i followers apprezzano la foto postata su Instagram. Giulia De Lellis si sta godendo una vacanze alle Baleari insieme al suo Andrea Damante.



LISA TORRISI TOPLESS DA URLO



Tempo di mare e relax anche per la prorompente Lisa Torrisi beccata al mare in un momento di relax post premio la fescina che ha condotto lunedì scorso a Quarto on provincia di Napoli . La bionda, sexy icona ; sempre più unità al press agent napoletano Ugo Autuori non lascia mai delusi i suoi molteplici fans .



Paola Barale, topless super a 50 anni



Una Paola Barale è stata paparazzata in topless a Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze. La foto viene pubblicata dal magazine Chi nel nuovo numero in edicola.



Paola Barale topless da urlo sul balcone della camera d'albergo



Paola Barale è sul balcone della sua camera d'albergo, probabilmente convinta di essere al riparo da sguardi e teleobiettivi indiscreti dà via libera al topless. La showgirl decisamente mostra di avere un seno spettacolare.



Paola Barale topless da urlo. E la foto Barale-Raz Degan...



Ma le rivelazioni di Chi su Paola Barale non finiscono con il topless. Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono in dolce compagnia di Raz Degan: i due, in strada, si scambiano qualche bacio con sguardo complice. Tante volte si è parlato di un ritorno di fiamma tra Paola Barale e Raz Degan anche se lei dopo l'Isola dei Famosi fu netta: "Io con Raz? Mai più"