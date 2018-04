Malformazione genitali: chirurgia, rimedi GENITALI: SOLUZIONI VS MALFORMAZIONI

Malformazione genitali: problema congenito o acquisito? In entrambi è un trauma importante per l’uomo che ne soffre. Il disturbo del pene curvo è un limite per gli uomini, che spesso non ne parlano con un medico. Molti uomini preferiscono vivere con il disagio funzionale ed estetico del pene ricurvo piuttosto che affrontare il problema. La soluzione sarebbe la chirurgia e ne casi più gravi si può arrivare all’installazione di una protesi con cui sostituire il pene.

Le cause del pene curvo

Pene ricurvo può essere congenito. Condizione che spesso si manifesta in pubertà, quando si arriva all’erezione, che porta l'organo sessuale a riempirsi di sangue e a sviluppare le condizioni per la penetrazione. Il pene ricurvo come problema acquisito è difficile da capire come nasca. Possibile che siano micro-traumi durante l’attività sessuale (magari da rapporto molto energico con piccole fratture che determinano lo sviluppo di un tessuto cicatriziale e fibrotico che altera l’anatomia del pene).

La Peyronie o induratio penis plastica

Forme acquisite anche quelle legate alla malattia di La Peyronie o induratio penis plastica. Si tratta di un disturbo che oltre alla curvatura arrivare a complicare i rapporti sessuali, provocare dolore e indolenzimento. Le prime manifestazioni della malattia arrivano con lo sviluppo di tessuto fibrotico, quindi ecco le placche calcificate a livello della tonaca di tessuto connettivo e cellule muscolari lisce che avvolge tutto il pene. Il morbo di La Peyronie può nascere come conseguenza della malattia di Dupuytren, ossia una patologia benigna a carico della mano, la timpanosclerosi e la fibromatosi plantare.

la chirurgia

Pene curvo può manifestarsi nei giovani anche se c'è un picco tra i 40 e i 60 anni (60 per cento dei soggetti affetti): i diabetici hanno un rischio nove volte maggiore di sviluppare il pene ricurvo. Attenti anche a ipertesi e persone con aterosclerosi. Come correggere il pene ricurvo? Ci sono tre modalità terapeutiche: chirurgia di accorciamento (controlaterale alla placca fibrosa) agendo sul tessuto sano, la chirurgia di allungamento condotta sul tessuto patologico e la chirurgia protesica. Alcuni trattamenti medici possono diminuire il dolore, ma quando la placca è stabilizzata la chirurgia è l’unico trattamento per correggere e risolvere la curvatura. Passaggio fondamentale nell'ottica di tornare a una vita sessuale piena e soddisfacente.

parla l'esperto

«La scelta del tipo di intervento dipende da una accurata selezione del paziente. Se alla curvatura si aggiunge una disfunzione erettile che non risponde ai farmaci, è quasi sempre necessario un intervento che prevede l’inserimento di una protesi peniena. In ogni caso il paziente però deve essere informato che con l’intervento avrà un minimo accorciamento dell’organo, motivo per cui è necessario un intervento di counseling preoperatorio e un ascolto attento delle aspettative della persona», spiega Salvatore Sansalone, direttore del centro di chirurgia genitourinaria della clinica Sanatrix di Roma.